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Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Ракам стоит быть внимательными с финансами, Весы окажутся в центре внимания, Водолеев ждут позитивные перемены в сфере романтики
Неделя принесет достаточно эмоций, причем самых разных и неоднозначных. Главная рекомендация - не совершайте поступки под влиянием своего переменчивого эмоционального состояния. Будьте рациональны и уравновешенны в коллективе. Не подчеркивайте свои преимущества и достоинства - все ваши качества познаются по делам и результатам работы. При возможности применяйте дипломатию и старайтесь договариваться.
Вы будете немало переживать по поводу своей личной жизни, но переживания будут приятными и касаться новых знакомств, встреч и отношений. А некоторые любовные переживания из-за бывших поклонников расстроят и огорчат.
Вы также столкнетесь с большим количеством профессиональных задач, придется много коммуницировать. Это не даст надолго застрять в переживаниях. В финансовой сфере откроются новые перспективы для увеличения доходов.
Почти вся неделя будет плодотворной и успешной. Активности хватит на добросовестное исполнение обязанностей на работе, встречи с друзьями, решение текущих дел. Не забывайте заниматься своими увлечениями - они помогут расслабиться и вдохновят на новые идеи.
В выходные возможны некоторые трудности, связанные с совместным бюджетом или имуществом. Постарайтесь не допустить разжигания конфликта с партнерами. Все вопросы решайте мирным путем, иначе можете потерять и финансы, и партнеров. Встречайтесь и общайтесь с друзьями - это улучшит ваше самочувствие.
Вы будете проявлять социальную активность и много перемещаться. Это будет связано с интересными мероприятиями, встречами с партнерами и единомышленниками. Удастся продвинуть свои идеи на публику, и это поможет найти спонсоров для будущих проектов.
Ваш бюджет увеличится, поэтому на этой неделе наконец сможете приобрести давно запланированное имущество и обновить гардероб.
Если вы находитесь в процессе построения отношений, то однозначно ждите их активизации. Если уже есть семья, то вторые половинки порадуют сюрпризами и подарками.
Постарайтесь решить все финансовые вопросы до пятницы. В выходные избегайте любых вложений и трат, дальних поездок и посещения массовых мероприятий - велики риски попасть в ловушку мошенников.
Если вы трудитесь в крупных организациях, то можете рассчитывать на реализацию карьерных амбиций, повышение в должности или получение особого статуса на работе. В романтической сфере вы будете склонны проявлять решительность и настойчивость, что принесет хорошие плоды в самом ближайшем будущем.
В первой половине недели вы будете успешно выстраивать коммуникации в профессиональной сфере - это приведет к важным достижениям. Многие из Львов попробуют себя в роли дипломатов и смогут найти решение в сложных ситуациях. Это поможет вам укрепить репутацию в вашем окружении, а предложение о повышении в должности не заставят себя долго ждать.
Бизнесменам рекомендуется все финансовые вопросы решить до пятницы. В выходные старайтесь избегать любых денежных трат, лучше субботу и воскресенье проведите дома в семейном кругу. Не забудьте уделить внимание своему здоровью и профилактике хронических заболеваний.
Вам нужно составить список важных дел и задач. Не стоит пытаться успеть все и распылять свою энергию на мелочи. В первой половине недели поработайте с цифрами, документами и решите юридические вопросы, так как ухудшение самочувствия к выходным может спровоцировать ошибки.
Вторую половину недели посвятите своему здоровью, встречам с друзьями, прогулкам на природе и построению новых планов на будущее. Денежное положение пока останется на тех же позициях, но не отчаивайтесь - не за горами перспективы для его улучшения.
Большая часть недели будет для вас продуктивной и благополучной. Многие представители знака ощутят себя в центре внимания. Будет и хорошее самочувствие, поэтому ведите активный образ жизни. Планируйте посещение мероприятий, встречайтесь с друзьями, занимайтесь спортом, совершайте поездки и путешествия.
Ощущение счастья у вас продлится до выходных. А вот в субботу и воскресенье счастье сменит тревожность и ухудшение самочувствия. Но не расстраивайтесь из-за этого - на помощь придут друзья, которые помогут успокоиться. Весы, ждите новые перспективные знакомства, если не связаны серьезными отношениями.
Вы ощутите эмоциональную нестабильность, с трудом получится сдерживать проявление негативных эмоций. Позитивные моменты намечаются у тех, кто трудится в творческой сфере - у вас вероятны успехи, популярность и высокая оценка общественности.
Но все-таки на работе пока старайтесь избегать дополнительной ответственности. Не давайте и обещания. Выходные проведите в спокойной обстановке, не посещая массовые мероприятия. Из своего рациона постарайтесь исключить алкоголь и жирную пищу.
Личная жизнь будет полна событий, но не все они принесут радость.
Вы окажетесь в центре внимания - это придаст прилив сил и энергии. Хорошее настроение получите от определенных перспектив в финансовой сфере и профессиональной деятельности. Также добавятся и новые возможности для самореализации. Поездки и путешествия в целом будут благополучны, но не удивляйтесь, если произойдут они с некоторыми изменениями в планах.
Тем представителям знака, у кого есть дети, в выходные всерьез стоит заняться их делами. Личная жизнь отойдет на второй план, потому что фокус внимания сместится на события мирового масштаба.
У вас неделя будет неоднозначной. Из-за полученного эмоционального состояния на работе возможны сложности. Старайтесь держать себя в руках, не проявляйте вспышки гнева, повышенной раздражительность. Они могут спровоцировать конфликты с коллегами и руководством.
Лучше займитесь спортом, любимыми увлечениями или пообщайтесь с друзьями - это поможет нивелировать ваше состояние. Проведите выходные на природе, вблизи водоемов. В выходные без особой необходимости не садитесь за руль автомобиля. Воспользуйтесь такси или общественным транспортом.
Вы будете находиться в хорошем ресурсном состоянии. Если вы трудитесь в сфере политики, науки и социальных проектов, то успех будет однозначно на вашей стороне. Вполне возможно, что вы получите определенные достижения, известность и существенные денежные прибавки.
Материальное положение улучшится, а вот здоровье останется в прежнем состоянии. Кто давно мечтал о серьезных отношениях, ждите позитивных перемен.
Разберитесь со своими эмоциями. Старайтесь не вступать в конфликты с коллегами и не предъявлять претензии к руководству. Не совершайте поступки и не принимайте решения под влиянием эмоций. Учитесь действовать трезво и взвешенно, иначе можно наделать немало ошибок.
Высокий энергетический потенциал поможет достигнуть успеха на работе и улучшить материальное положение. К выходным ощутите спад энергии, поэтому запланируйте встречу с друзьями - они поднимут вам настроение.
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