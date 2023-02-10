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Гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля: Раков ждет судьбоносная встреча, Весам стоит заняться творчеством, Водолеям повезет с поиском работы
Неделя прекрасно подходит для реализации своих творческих возможностей. Если вы давно собирались заняться лепкой из глины, рисованием картин, вышивкой или вязанием, самое время проявить себя. Эти занятия помогут вам расслабиться и порадовать красотой окружающих.
Отношения с любимым человеком могут претерпевать кризисные и сложные моменты. Не стоит рубить с плеча и принимать резкие решения. Подумайте о плане по укреплению вашего союза. Не забывайте уделять время и проявлять заботу о самых дорогих и близких людях. Помните: чем больше вы отдаете, тем больше вам возвращается.
На этой неделе звезды не советуют вам принимать приглашение на вечеринки, посещать клубы, бары и другие увеселительные заведения. Есть вероятность, что отношение с представительницами женского пола могут резко ухудшиться из-за спонтанного конфликта.
Вторая половина недели отлично подойдет для расследований и поиска ответа на волнующие вас вопросы. В выходные найдите возможность уединиться, чтобы побыть наедине со своими мыслями, прислушаться к своему организму и проанализировать последние события вашей жизни.
В первой половине неделиможет возникнуть напряжение в отношениях с партнером по браку или бизнесу. Придет понимание, что ваша точка зрения по жизненно важным вопросам не совпадает с мнением партнера. В этот период лучше воздержаться от подписания договоров или брачного контракта.
Зато в середине недели можете смело обсуждать со второй половинкой острые и спорные вопросы. Вам удастся найти решение и прийти к компромиссу. Хорошо планировать совместные цели, обсуждать отпуск или ремонт. В выходные одиноким представителям знака может повезти в знакомстве через социальные сети.
На этой неделезвезды рекомендуют больше времени уделять здоровью. Возрастает риск вирусных заболеваний. Прислушивайтесь к своему организму, одевайтесь по погоде и старайтесь избегать переутомления. Есть вероятность, что вам придется доказывать свои знания и держать достойный ответ перед начальством или экзаменационной комиссией.
Середина недели обещает успехи в профессиональной деятельности. А еще можете формировать и ставить цели, проявляйте при этом уверенность в себе и настойчивость. Выходные - прекрасное время для приобретения домашних животных или средств по уходу за ними.
На этой неделе вам захочется рисковать. Но звезды настоятельно советуют не связываться с азартными играми, посещать казино и испытывать удачу, иначе вам не избежать больших потерь.
Во второй половине недели одинокие представители знака могут познакомиться с представителем противоположного пола, особенно те, кто в это время будет в поездке или на торжественном мероприятии. Обратите внимание на этого человека, возможно, встреча окажется судьбоносной.
На этой неделе могут ухудшиться отношения с партнером по браку, особенно если вы живете на одной территории с родителями. Вечный конфликт поколений может усугубить непонимание и разногласия вашей семьи.
Зато вторая половина недели располагает к разговору, обсуждению наболевших бытовых вопросов. В спокойной семейной обстановке проговорите волнующие моменты, вам удастся прийти к компромиссу. В выходные хорошо сделать генеральную уборку, перестановку мебели или приобрести предметы для создания уюта в доме.
На этой неделе звезды советуют больше времени и внимания уделять здоровью. Ваш организм в этот период будет особенно подвержен влиянию вирусов и бактерий. Соблюдайте все меры профилактики, избегайте многолюдных мест и переохлаждения.
Вторая половина недели принесет успехи в деловом и брачном сотрудничестве. Прекрасно сложатся поездки и подписание договоров. В выходные найдите возможность отправиться за город, на природу вместе с друзьями. Новые яркие впечатления и много приятного общения вам гарантированы.
Звезды не рекомендуют в начале недели совершать дорогие покупки. Если вы хотите сделать подарок любимому человеку, не торопитесь. Приобретения могут оказаться неудачными и вряд ли станут приятны вашей второй половинке.
Середина недели отлично подойдет для улучшения жилищных условий. Затейте косметический ремонт, перестановку мебели или купите новую бытовую технику в дом. Выходные посвятите хобби или творчеству: можно заняться лепкой из пластилина, глины, росписью керамики или рисованием.
На этой неделе постарайтесь не конфликтовать и не вступать в споры с представителями старшего поколения. Даже если вас что-то не устраивает и вы с чем-то не согласны, проявите такт, уважение и терпение.
Звезды советуют больше общаться и проводить достаточно времени среди людей. Прекрасно сложатся маленькие путешествия или поездки, в которых вас ожидают интересные и полезные знакомства. Выходные - прекрасное время для творческой реализации и занятий спортом.
В первой половине недели у вас может сложиться не совсем приятный разговор с кем-то из знакомых. Есть вероятность, что до вас дойдут слухи и сплетни, которые негативно повлияют на вашу репутацию. Не поддавайтесь этим манипуляциям и провокациям, будьте выше интриг.
Постарайтесь больше времени проводить в одиночестве, чтобы отдохнуть и восстановить душевное равновесие. Воздержитесь от приема гостей, шумных компаний и активного общения. Именно сейчас вам будет комфортно в уединении и наедине со своими мыслями.
Первая половина недели обещает финансовые потери. Есть вероятность поломки бытовой техники или автомобиля. Зато к середине недели вы успешно справитесь со всеми трудностями. Впереди вас ожидает много приятностей.
Вторая половина недели располагает к дружескому общению. Возможно, вас пригласят на вечеринку или в гости. Не упускайте возможность увидеться с друзьями и получить удовольствие от общения. В выходные удачно сложитсяпокупка автомобиля или другого вида транспорта.
На этой неделе могут возникнуть разногласия и непонимание со стороны начальства. Руководитель вряд ли благосклонно отнесется к вашим идеям и инициативам. Постарайтесь на время забыть о своих амбициях и отложить достижение целей.
Вторую половину недели хорошо посвятить решению хозяйственно-бытовых вопросов. Если вы сейчас в поиске работы, есть вероятность, что именно в этот период найдете достойную вариант. В выходные порадуйте домашних вкусной и изысканной едой. У вас отлично получится выпечка.
Звезды настоятельно советуют не знакомиться в социальных сетях именно в начале недели. Не рассказывайте личную информацию, не делитесь сокровенным, иначе это может негативно отразиться на вашей репутации.
В середине недели активизируется ваша физическая и интеллектуальная деятельность. Прекрасное время, чтобы начать посещать фитнес-клуб или записаться на танцы.Выходные отлично подойдут для творчества и общения с друзьями.
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