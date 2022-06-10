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Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня: Тельцы могут влипнуть в историю, Львам будет сопутствовать успех в делах, у Дев возникнут сложности в отношениях
Первая половина недели будет непростой для многих знаков. Звезды готовят неоднозначные испытания и проверку отношений с окружающими людьми. Но не за горами увлекательные путешествия, новые знакомства, успех в финансовых делах и признание.
Отличная неделя для путешествий и прогулок, знакомства с новыми людьми. Смело проявляйте решительность и активность, и эти качества не останутся незамеченными. В середине недели постарайтесь не тратить силы напрасно, поберегите их для самых близких и дорогих вам людей.
В целом, это хорошее время для совместного пребывания со второй половинкой, укрепления ваших отношений. В выходные будьте внимательнее при общении с незнакомыми людьми.
Будьте осторожнее, в начале недели могут возникнуть трудности в общении с людьми. Возможно, вас захотят втянуть в какую-нибудь историю, которая подпортит вашу репутацию и принесет волнение.
Середина недели будет спокойной, размеренной, поэтому самое время взяться за осуществление намеченных планов и сосредоточиться на главном. Выходные постарайтесь провести дома в кругу семьи или за любимым хобби.
Начало недели окажется затруднительным в финансовом плане, вы остро почувствуете, как ваша свобода зависит от наличия денег. Наберитесь терпения: финансовая ситуация очень скоро наладится.
Середина недели отлично подойдет для переговоров, встреч и романтических свиданий. Самое время проверить силу чувств со второй половинкой. На выходные не планируйте важных дел, позвольте себе расслабиться и отдохнуть.
Начало недели сулит разногласия с любимым человеком. Главная причина - лидерство в паре. Лучше промолчать, чем сказать и потом об этом пожалеть. Постарайтесь избегать критических высказываний в сторону своей второй половинки. Прийти к компромиссу удастся, но потребуются ваша выдержка и терпение.
Середина и конец недели подойдут для восстановления сил, отдыха и возможности побыть наедине с самим собой. Проведите это время в спокойном ритме, не планируйте никаких сильно активных занятий.
Прекрасное время для выстраивания сотрудничества и взаимопонимания с коллегами и семьей. Обсуждайте совместные планы, проекты. Правильное взаимодействие с людьми поможет добиться хорошего результата и успеха.
В выходные устройте генеральную уборку, пора очиститься от всего лишнего и старого. Это касается и личных отношений.
В начале недели могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями и любимыми. Не планируйте совместное посещение развлекательных и увеселительных мероприятий. Особенно избегайте азартных игр, не время испытывать удачу, иначе можно потерять большую сумму денег.
В середине недели отлично будут складываться взаимоотношения с теми людьми, от которых зависит ваш профессиональный успех. Смело ставьте цели и решительно идите к ним. В выходные воздержитесь от составления общих планов с партнером, так как можно и не договориться.
В начале недели нужно будет проявлять твердость, выдержанность и терпение. Эти качества будут кстати в преодолении конфликтов и напряженных ситуаций как на работе, так и в семейных отношениях.
В середине недели буря утихнет, наступит долгожданные гармония и лад. Выходные - самое время отправиться в небольшое путешествие, которое сулит знакомство с интересными людьми и хорошие события.
Тяжелое начало недели у тех, кто учится, сдает экзамены или сессию. От вас потребуется много энергии в преодолении задач и проблем. Не лучшее время для поездок, новых знакомств и свиданий.
Середина и конец недели обещают быть безмятежными. Вспомните о самых близких, они нуждаются в ваших поддержке и внимании. Запланируйте пикник и совместный отдых на природе.
Нелегкое время для влюбленных. Ваша вторая половинка может повести себя непредсказуемо и странно по отношению к вам. Наберитесь терпения, такта и чуткости, чтобы сохранить отношения. Зато в профессиональном плане вас ожидает успешная деловая поездка.
В середине недели гармония снова вернется в романтические отношения. Самое время спланировать совместный отдых. В конце недели постарайтесь избежать участия в решении вопросов с наследством, иначе можно потерять спокойствие и обрести трудности.
Воздержитесь от навязывания своего мнения окружающим - может возникнуть разлад в семье и браке. Середина недели - благоприятное время для решения рабочих вопросов и текущих дел.
В выходные займитесь своим здоровьем, попробуйте процедуры закаливания и длительные прогулки на свежем воздухе. И не обращайте внимания на сплети за спиной, чтобы не испортить отношения с любимым человеком.
Ограничьте круг общения и приток информации в своей жизни, иначе можно довести себя до нервного напряжения. Будут появляться люди, которые станут выводить вас из равновесия. Не поддавайтесь этим манипуляциям.
В середине недели посещайте праздники и торжества, которые принесут оптимистичный настрой. В выходные вас ожидают хорошие перемены - возможно, покупка новой мебели или техники. Это позволит укрепить отношения с семьей и достигнуть взаимопонимания с родными.
Тем, у кого есть дети, придется поволноваться. Если планируете совместные походы по магазинам, обходите стороной отделы с игрушками. Иначе придется изрядно понервничать и оставить крупную сумму на ту игру, которая через пару дней вашему малышу надоест.
Не самое удачное время для романтических отношений. Постарайтесь воздержаться от критических высказываний в сторону второй половинки и не давайте поводов для ревности. В конце недели наведите порядок в вещах и избавьтесь от ненужного.
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