Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта: Близнецам стоит взять паузу в делах, Девам удастся найти компромисс в острых вопросах, Скорпионов накроет волна романтизма

Первая половина недели доставит много приятных эмоций от общения с интересными людьми. Ждите новых знакомств и начала романтических отношений. В середине недели займитесь решением насущных проблем. В выходные постарайтесь больше времени проводить с любимыми. Порадуйте их вкусной едой, хорошими разговорами и своим вниманием.





Звезды советуют быть крайне осмотрительными в общении с людьми. Не стоит рассказывать о своей личной жизни случайным попутчикам или знакомым. До вас могут дойти неприятные слухи, которые испортят вашу репутацию. Не верьте информации и старайтесь ее игнорировать.

Усилится ваш интерес ко всему загадочному и таинственному. Сейчас хороший период для уединения, духовной практики и релакса. В выходные постарайтесь не поднимать тяжестей и избегать переохлаждения - могут дать о себе знать хронические болезни суставов и спины.





На этой неделе вам стоит быть осторожными и внимательными в обращении с деньгами. Увеличивается риск потери финансов или кражи. Может выйти из строя бытовая техника, сломаться автомобиль, что потребует от вас денежных вложений.

Вторая половина недели благоприятствует общению с друзьями и хорошими знакомыми. Организуйте совместный поход в кино, кафе - дружеская встреча доставит истинное удовольствие. В выходные воздержитесь от походов на торжественные мероприятия.





На этой неделе вам будет непросто определить, в каком направлении развиваться и каких целей добиваться. Возможно, вы столкнетесь с новыми для себя обстоятельствами, которые подскажут новую стратегию действий. Прежде всего это касается вашей профессиональной деятельности.

Звезды советуют заняться профилактикой простудных заболеваний. Старайтесь придерживаться режима дня, не перетруждайтесь и не взваливайте на себя слишком большую ответственность. В выходные забудьте о делах и устройте себе отдых.





На этой неделе активизируется общение в социальных сетях и во время поездок. Вы повстречаете интересных людей, которые смогут многому вас научить. Возможно, с кем-то возникнут тесные дружеские отношения.

В середине недели, возможно, вам придется защищать свою репутацию, вести диалог с представителями закона. В выходные останьтесь дома и воздержитесь от посещения развлекательных мероприятий.





Эта неделя предвещает стрессовые и напряженные ситуации. Возможно, трудности возникнут у близких людей, но принимать активное участие в разрешении всех вопросов придется именно вам.

Во второй половине недели вы будете заняты решением материальных вопросов. Родственники окажут вам поддержку и возьмут часть расходов на себя. В выходные постарайтесь не затрагивать тему наследства и не принимайте гостей.





Эта неделя прекрасно подходит для решения вопросов с партнером по браку или бизнесу. Можете смело обсуждать самые острые темы. Будьте уверены - вам удастся найти компромисс.

В середине недели ждите расцвета супружеских отношений. Своего любимого человека вы увидите в другом свете и откроете в нем еще больше положительных качеств. В выходные воздержитесь от дальних поездок на личном авто.





На этой неделе вам придется вновь вернуться к нерешенным проблемам. Главное, не торопитесь в принятии решений, прислушайтесь к дружескому совету. Звезды советуют пересмотреть свой рацион и постараться сделать его более сбалансированным и полезным.

Во второй половине недели с осторожностью обращайтесь с химическими и лекарственными средствами - есть риск перепутать название или дозировку. В выходные откажитесь от употребления алкоголя и общения с иностранцами.





Эта неделя принесет вам только приятные эмоции и яркие впечатления, особенно если переживаете пору влюбленности. Усилится потребность в романтических чувствах, на мир вы будете смотреть с оптимизмом и восторгом. Начните подходить к решению вопросов творчески.



В выходные запланируйте совместный поход с любимым человеком в театр, кино или устройте романтический ужин. Воздержитесь от походов в игорные клубы и казино.





На этой неделе всерьез займитесь здоровьем. Ваш организм нуждается в поддержке и внимании, поэтому начните укреплять иммунную систему. Перестройте свой режим труда и отдыха, составьте полезный рацион питания и включите в свою жизнь физическую активность.



Середина недели отлично подходит для обучения, познания чего-то нового, для саморазвития. Запишитесь на курсы, например, иностранного языка, вождения. Возможно, вас заинтересует обучение танцам или катанию на коньках. В выходные отправляйтесь в гости, общайтесь и вдохновляйтесь.





На этой неделе вас ожидает расцвет романтических отношений. Если вы влюблены, щедро дарите свою теплоту, внимание и заботу своей второй половинке. Постарайтесь чаще радовать любимого человека комплиментами иподарочками.

Семейным представителям знака удастся достичь понимания и гармонии во взаимоотношениях с детьми. Спланируйте совместный поход в цирк, кино, театр, посетите музей или выставку. Именно сейчас лучшее время для укрепления семейного союза.





Неделя предвещает вам погружение в домашние дела. Хороший период для улучшения отношений в семье. Проявляйте заботу и внимание к домочадцам, не забывайте о старшем поколении. Если с кем-либо из родственников вы находитесь в ссоре, сейчас благоприятное время для примирения.

В середине недели организуйте генеральную уборку, освободите пространство от ненужных вещей, наведите порядок в шкафах, стеллажах и полках. В помощь привлекайте членов семьи - совместная работатолько сплотит вас.





Самое лучшее для вас на этой неделе -находиться в пути. Вас ждутинтересные люди и новые яркие впечатления. Усилится желание общаться, быть в курсе последних событий, связанных с вашими знакомыми или родственниками. К новому собеседнику может возникнуть симпатия, которая, возможно, перерастет в серьезные чувства.