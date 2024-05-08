Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: Львам нужно прислушаться к своему сердцу, Скорпионов ждут хорошие новости на работе, Водолеям не стоит поддаваться соблазнам

Неделя отлично подходит для раскрытия творческого потенциала. Используйте ее и для деловых переговоров, установления полезных связей. Без сомнения оказывайте помощь другим. Постарайтесь не замыкаться в себе, а посвятите время семье, родственникам и друзьям. Могут произойти приятные и интересные знакомства, поэтому проявляйте любознательность и открытость к людям, стремитесь к гармонии и красоте.





На этой неделе вас поджидают искушения. Возможно, вас попытаются обмануть или использовать. Постарайтесь быть начеку и не ведитесь на заманчивые предложения. На работе не взваливайте на себя сверх обязательств и умерьте временно свои амбиции.

Придерживайтесь разумной экономии, не поддавайтесь переменчивым настроениям и не тратьте деньги на ненужные вещи. В личной жизни стоит ждать интересных встреч, флирта и активного общения.







Эта неделя пройдет насыщенно, расслабиться пока не получится - понадобится помощь родственникам и друзьям. Будьте готовы к тому, что придется принимать активное участие в решении их проблем.

На рабочем месте будут благоприятные изменения. Возможно повышение в должности, финансовое вознаграждение и благосклонность начальства. Вполне вероятно, что появится новый интересный знакомый, который окажет вам неоценимую услугу.







На предстоящей неделе ждите приливэнергии. Направьте ее для раскрытия творческого потенциала, развития и освоения новых направлений деятельности. Вам могут предложить деловые поездки, которые расширят круг знакомств и позволят обрести полезные контакты.

Спокойствие, тишина и терпение - главные козыри в романтике. Если вы пока одиноки, не суетитесь и не торопитесь в развитии отношений. Не вступайте в легкомысленные связи, а ищите своего человека, надежного и ответственного.





На этой неделе в вашей жизни произойдут приятные перемены. Успех будет сопутствовать в разработке новых идей и задумок, которые по достоинству оценят коллеги и начальство. За инициативность и труд получите материальное вознаграждение.

Если в отношениях с близкими возникнут недоразумения, не спешите затаивать обиду и раздражаться. Будьте мудрее и поберегите дружбу и любовь, которые связывают вас с дорогими людьми. В выходные обязательно отправляйтесь за город, на природу - прекрасное время для отдыха вдали от суеты и шума.







Вам понадобятся внимательность и последовательность в своих мыслях и поступках. Не начинайте дела в понедельник - могут подвести партнеры. Сначала завершите те проекты, над которыми вы уже трудитесь. Если возникнут недопонимания с руководством, не проявляйте негативных эмоций и не вступайте в спор. Будьте вежливы, дипломатичны и невозмутимы при изложении аргументов.

Прислушайтесь к своему сердцу. Не стоит идти на поводу у советов тех, кто вас просто хорошо знает. И тогда в жизнь могут прийти новые люди, с которыми будет интересно и комфортно.





На этой неделе будет много увлекательных событий. Главное, что может помешать осуществлению планов и задумок, - ваша лень. Берите себя в руки и действуйте. Всевозможные поездки, знакомства и общение приведут вас в тонус, а это поможет чувствовать себя на высоте.

Не допускайте конфликтных ситуаций в отношениях с партнерами, обозначьте свои цели и позицию, чтобы не возникли заблуждения и недопонимания. Выходные проведите в кругу семьи.





Вы с головой погрузитесь в романтику и отношения. Только не торопите события - ваш неуемный темперамент и настойчивость могут привести к серьезным ссорам. Если все сделаете последовательно, то однозначно обретете расцвет чувств и гармонию.

А вот свою активность и эмоциональную суетливость лучше направьте на домашние хлопоты и решение хозяйственно-бытовых дел. В выходные можете отправиться на природу и отдохнуть от городской суеты.





Во время этой семидневки вас порадуют приятными изменениями в профессиональной деятельности. Можете ждать финансовую прибавку к зарплате и даже повышение в должности. Отнеситесь к этому с благодарностью, не превозноситесь. В отношениях с коллегами проявляйте сдержанность и тактичность.

Возможную критику в ваш адрес не принимайте слишком близко к сердцу - будьте выше обид и негативных эмоций. В выходные прогуляйтесь по лесу или совершите маленькое путешествие на велосипеде.







На предстоящей неделе у вас произойдут не самые приятные события на работе. Придется разгребать накопившиеся дела, возможно, делать работу за других не совсем ответственных коллег. Но не стоит отчаиваться, ведь за это получите финансовое вознаграждение.

Если вы пока одиноки, то ждите приятных встреч, развлечений и много общения. Если вы уже связаны узами брака, то организуйте совместный поход в кино или театр, чтобы наладить и укрепить отношения.





Вас ждет неплохая неделя, в личной жизни вас порадуют хорошими новостями. На рабочем месте будьте внимательны к своим высказываниям, иначе можете испортить отношения с коллегами. А их помощь вам понадобиться, чтобы справиться с большим объемом работы.

Уделите больше времени своему здоровью. Кстати окажутся продолжительные прогулки, умеренные физические тренировки и закаливание. А вот выходные проведите в семейном кругу. Можете даже запланировать поездку на дачу или в санаторий.







Не поддавайтесь на провокации и соблазны, заранее спланируйте свою линию поведения и придерживайтесь только ее. На работе возможно перераспределение обязанностей, поэтому от вас потребуется самостоятельность в действиях и возможность проявлять себя творчески.

В выходные обязательно найдите время для уединения, избегайте массовых мероприятий и активного отдыха. Лучше посмотрите фильм, почитайте книгу или уделите время молитве и релаксу.







На этой неделе расслабиться не получится - активное общение с деловыми партнерами, поездки, знакомства и разработка новых проектов не дадут это сделать. В середине недели можете ощутить эмоциональное напряжение. Его можно снять, переключив свое внимание на дом и семью.