Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Овнов накроет волна ностальгии, Весам придется изрядно понервничать, Рыбам стоит остерегаться мошенничества

Эта неделя для многих знаков зодиака станет неделей перезагрузки. У кого-то появится возможность сменить работу, кто-то сможет обрести нового друга или спутника жизни, кто-то начнет новый этап в самореализации. Важно не оглядываться назад и не жалеть о неслучившемся. Проявите силу воли и выдержку, которые начнут на вас работать в самое ближайшее время.





На этой неделе вам стоит ожидать насыщенные и яркие события. Активность в профессиональной сфере будет на высоте и позволит в скором времени насладиться отличными результатами. Ближе к выходным вас накроет волна ностальгии. Возможны встречи с людьми из прошлого. Вы погрузитесь в приятные переживания и воспоминания.

Если занимаетесь спортом, то ограничьте интенсивные нагрузки - велик риск получить травму. Одинокие представители знака порадуются неожиданным подаркам и знакам внимания со стороны поклонников.





Эта неделя предоставит вам возможности, чтобы успешно решить материальные вопросы. Если вы давно собирались купить недвижимость, расширить бизнес или сменить место жительства, то самое время решиться на серьезные изменения в жизни.

В профессиональной сфере у вас будет достаточно энтузиазма и сил, чтобы справляться со всеми текущими делами, общаться с партнерами и даже проходить курс обучения. Семейным представителям знака предстоят уютные выходные в кругу самых любимых. Тем, кто пока одинок, не стоит отказывать в свидании интересному поклоннику.





На этой неделе дадут о себе знать старые нерешенные проблемы, которые были задвинуты вами в долгий ящик. Для вас станут весьма актуальными вопросы отношений с друзьями. На горизонте могут возникнуть давние знакомые. Воспользуйтесь моментом, чтобы наладить связь с этими людьми, которые в будущем могут принести вам ощутимую выгоду и приятные эмоции.

Звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье. Не взваливайте на свои плечи чрезмерные нагрузки, решайте все вопросы по мере поступления, иначе быстро исчерпаете запас сил и энергии. Ваши финансовые возможности могут сильно не совпадать с потребностями, что подтолкнет вас искать дополнительные источники дохода.





На этой неделе вы остро почувствуете, как ваши желания не совпадают с имеющимися возможностями. Некоторое время будете находиться в состоянии неудовлетворенности своим положением. Также могут возникнуть проблемы во взаимодействии с некоторыми коллегами по работе.

Наберитесь терпения и не давайте негативным эмоциям вас разрушать. Ближе к выходным это странное состояние вас отпустит. Если будете внимательными, то сможете рассмотреть плюсы от сложившейся ситуации.





Эта неделя выдастся не самой простой. Много напряжения и трудностей во взаимодействии с окружающими начнут вас беспокоить с самого начала недели. Постарайтесь следить за своими эмоциями и не вмешиваться в конфликты. Держитесь в стороне от споров, ссор и негатива.

Профессиональная сфера потребует от вас активности и оперативного решения накопившихся вопросов, поэтому вам будет казаться, что вы разрываетесь на части. Не хватайтесь за все дела одновременно, иначе результат будет не очень хорошим. Звезды предостерегают вас от посещения массовых мероприятий в ночных клубах и употребления алкогольных напитков.





На этой неделе вы будете заниматься решением своих дел и накопившихся проблем. Это может вызвать негативную реакцию со стороны близких. Возможно, вас обвинят в самовлюбленности и эгоизме. Постарайтесь не принимать близко к сердцу критику в свой адрес, но отнеситесь к этим словам с пониманием.

В профессиональной сфере от вас потребуется усиленное внимание и максимум сосредоточенности на деле, так как вас все время будут отвлекать по незначительным вопросам. Романтическая сфера порадует интересными знакомствами уже в эти выходные.





Неделя будет связана с личными переживаниями, которые касаются ваших родственников. Вы начнете погружаться в неприятные воспоминания и негативные эмоции. Но не поддавайтесь хандре, которая будет выбивать вас из равновесия. Сделайте шаг на встречу к прощению и отпустите все обиды - вот увидите, сразу станет легче.



В профессиональной деятельности заскучать не удастся, будет достаточно ситуаций, когда придется изрядно понервничать. Однако благодаря поддержке коллег и взаимовыручке все проблемы разрешатся благополучно.





На этой неделе у вас будут отличные возможности, чтобы начать борьбу с теми негативными привычками, которые мешают вам полноценно жить. Это же касается и нездоровых, токсичных отношений. Наберитесь смелости, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

На работе нужно будет принять не самые приятные решения, которые, однако, в скором времени себя оправдают. Звезды советуют не тратить деньги под влиянием эмоций, а учиться распоряжаться финансами разумно.

На этой неделе у вас намечаются эмоциональные качели. Будет непросто, если вы не научились управлять своими эмоциями. Воздержитесь от резких высказываний и критики в адрес вашего окружения. Даже если раздражение возьмет верх, окажитесь сильнее и выше негатива.

В финансовой сфере появятся возможности для увеличения доходов. На работе подойдите к решению поставленных задач неординарно. Не игнорируйте советы близких людей. Их рекомендации помогут вам справиться с проблемами. Выходные будут полны интересного общения, ярких поездок и новых знакомств.





Эта неделя будет насыщена поездками и событиями в профессиональной сфере. Тем, кто занимается своим делом, стоит подумать о расширении бизнеса и поиске деловых партнеров. Кто-то из представителей знака сменит работу и уйдет в свободное плавание.

По отношению ко второй половинке проявите терпение и выдержку, иначе ссоры будут случаться по пустякам. Прислушивайтесь к мнению и советам любимого человека, не игнорируйте интересы и желания вашего избранника.

На этой неделе проявите повышенное внимание и аккуратность на работе. Следуя этим советам, вам с успехом удастся завершить текущий проект и приступить к разработке нового.

В романтической сфере у одиноких представителей знака намечается оживление в виде знаков внимания от новых поклонников. Тот, кто уже состоит в отношениях, сможет насладиться подарками и особой трепетной заботой от спутника жизни.





Эта неделя сложится вполне спокойно и гармонично. Звезды советуют быть аккуратными в обращении с деньгами, иначе можно столкнуться с мошенничеством. Постарайтесь временно не брать в долг крупную сумму и не давать взаймы.