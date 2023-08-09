Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа: Овнам стоит избегать авантюр, у Львов возможны трудности в отношениях, Козерогов ждет многообещающий период

Неплохая неделя августа ожидает представителей почти всех знаков зодиака. В первой половине недели сосредоточьтесь на рабочих моментах и привнесите разнообразие, оригинальность в выполнение ваших обязанностей. Не оставляйте без внимания проблемы окружающих вас людей - помогите советом или делом. Негативные эмоции держите под контролем, лучше ограничить неприятное общение, чтобы не тратить свои силы и время на конфликт. Окружите себя позитивными и доброжелательными людьми.





На этой неделе выберите более спокойный и размеренный ритм жизни. Не стоит браться за все дела подряд и доделывать работу дома. Перед принятием важных решений не торопитесь, подумайте несколько раз и посмотрите на ситуацию с разных сторон. Рассудительность и мудрость вам очень помогут.

Звезды не рекомендуют принимать участие в экстремальных соревнованиях, авантюрных затеях и сомнительных проектах. Больше времени проводите в уютном семейном кругу. Организуйте совместное путешествие или поход в кино, театр или кафе.





Эта неделя снова обещает быть насыщенной и активной, особенно в профессиональной сфере. Благодаря работоспособности, деятельности и амбициозности вам удастся показать хорошие результаты в реализации своих идей и замыслов.

Не стоит забывать о семье и родственниках. Старайтесь находить время, чтобы собраться вместе, обсудить дела, поделиться новостями. Выходные посвятите решению хозяйственно-бытовых вопросов.





На этой неделе вам удастся добиться значительных успехов в карьере. Не останавливайтесь на достигнутом, старайтесь развивать свои навыки, запишитесь на обучающие курсы и пользуйтесь своими знаниями. Деловая хватка и предприимчивость помогут вам начать интересный проект и объединить вокруг себя единомышленников.

Порадует финансовое поощрение, поэтому можете смело тратить деньги на то, о чем давно мечтали. Старайтесь не выплескивать свои негативные эмоции на окружающих, стремитесь к миру и согласию. Накопившийся стресс уйдет от общения с друзьями и прогулок в лесу





Неделя потребует от вас заботы о близких. Ваши стремления к реализации в профессиональной сфере пойдут в разрез с интересами семьи. Постарайтесь соблюсти баланс. Не берите на себя слишком много на работе в этот период. Направьте свою энергию на семейные дела.

Будьте готовы к тратам на домочадцев и покупкам в дом. Есть вероятность стычек с вашим окружением. Наберитесь терпения и постарайтесь не участвовать в конфликте, не поддавайтесь на провокации.





На этой неделе у вас будет наблюдаться напряжение в романтических отношениях. Не стоит торопиться и принимать поспешные решения о разрыве отношений и поиске новых знакомств. Непростой период стоит переждать, задуматься, что вы делаете неправильно.

Сосредоточьте свое внимание на качественном досуге. Займитесь тем, что приносит вам радость и положительные эмоции. Это могут быть хобби, плавание, велопрогулки или общение с животными. Если есть возможность, организуйте для себя маленькое культурно-исторической путешествие.





Неделя обещает быть интересной, если вы отойдете от шаблонного мышления. Привнесите в свою жизнь немного творчества, спонтанности и непредсказуемости. Это поможет вам обрести вдохновение, смелость и легкость.

Не исключены знакомства с людьми, которые смогут повлиять на вашу жизнь. Не замыкайтесь в себе, будьте открыты и доброжелательны. Проявляйте решительность и не бойтесь преград на пути.





Постарайтесь не преувеличивать проблемы, иначе неделя сложится не совсем удачно. К случившемуся отнеситесь спокойно и не поддавайтесь эмоциям, лучше подумайте, как можно решить вопрос.

С близкими у вас установятся теплые и доверительные отношения. Старайтесь сохранять этот мир и гармонию. Очень важно общаться и делиться своими планами, идеями и проблемами с семьей. Прислушивайтесь к мнению и советам близких.





На этой неделе ваши труды и старания будут оценены по достоинству. Не стоит ожидать, что активность и напряжение уйдут, наоборот, обязанностей и ответственности может добавиться. Старайтесь правильно распределять время, чтобы у вас была возможность для отдыха и восстановления сил.

В личных отношениях грядут перемены. Спонтанное знакомство может перерасти в серьезные и прочные отношения. Выходные звезды советуют провести в уединении, чтобы осмыслить и проанализировать последние события в вашей жизни.





На этой неделе сосредоточьте внимание на личной стороне вашей жизни. Постарайтесь направить свою энергию на созидание и любовь. Создайте вокруг себя уютную и душевную атмосферу, которая укрепит ваши отношения с близкими и любимыми.

Не бойтесь утешить словом, подбодрить, помочь советом. В профессиональной сфере в этот период от вас не потребуется излишней активности. Поэтому все свободное время проводите с близкими.





На этой неделе вам стоит поработать над мягкостью и тактичностью по отношению к своему окружению. Ваши требования могут быть излишне завышены. Потрудитесь над своей гибкостью и лояльностью.

Отбросьте соперничество и конкуренцию. Сосредоточьте свои силы и энергию на построении партнерства и сотрудничества. Вас ждет многообещающий интересный период, возможно даже реализуются все ваши замыслы.





На этой неделе все свое внимание вам необходимо сконцентрировать на работе. Перед вами откроются хорошие возможности и перспективы, поэтому нужно будет потрудиться. Особое внимание уделите мелочам, именно в них можно допустить ошибку.

В выходные дайте себе время для отдыха. Посетите культурно-развлекательные мероприятия, встретьтесь с друзьями или спланируйте уединенный отдых на природе.





Эта неделя может принести неустойчивость вашему эмоциональному состоянию, поэтому не исключаются ссоры и столкновение интересов. Старайтесь убавить эмоциональный окрас происходящего, не реагируйте чересчур остро на тех людей, которые пытаются вывести вас из равновесия.