Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2023 года: Близнецов ожидают серьезные перемены, Весов удивят романтическим поступком, Стрельцам стоит обратить внимание на здоровье

На этой неделе у большинства знаков появится возможность улучшить свое материальное положение. Действуйте без рывков, размеренно и упорно трудясь. Главное - доброе отношение к окружающим и любовь к своему делу. Старайтесь обращать внимание на детали, не пренебрегайте мелочам во всех сферах жизни. Будьте открыты новым перспективным знакомствам, которые могут перерасти в крепкую дружбу или серьезные отношения.





Эта неделя пройдет по ранее намеченному вами плану, возможно, рутинно, но стабильно. В профессиональной сфере вам удастся реализовать интересный проект, который в скором времени принесет хорошие результаты и одобрение коллег. Главное, проявите инициативу.

Одиноким представителям знака звезды не рекомендуют знакомиться в этот период. Есть вероятность, что вы можете разочароваться в человеке, приняв любовь за чувство корысти.





На этой неделе вам предстоит решать проблемы и задачи, не прибегая к чьей-либо помощи. Не стоит рассчитывать на поддержку близкого окружения как на работе, так и в семье. Причиной тому может стать ваша обида на то, что близкие вас не понимают и игнорируют ваши потребности.



Зато в вас выработаются самостоятельность и ответственность за принимаемые решения. Постарайтесь не совершать крупные покупки в это время, иначе придется включать режим экономии. Прислушайтесь к своему организму, если вы подвержены аллергии или у вас есть заболевания эндокринной системы.





Множество серьезных и важных перемен ожидают вас на этой неделе. Вы сможете принять решения по поводу смены места жительства, работы или переезда в другую страну. Причем другая работа заставит осваивать совершенно новые для вас сферы. Наберитесь терпения и смелости, тогда у вас все получится.

На романтическом фронте ожидают беспокойства и конфликты, вплоть до прекращения отношений и бракоразводного процесса. Новые возможности для финансовой прибавки появятся в конце недели - не упустите шанс дополнительного заработка.





На этой неделе вы полностью растворитесь в семейных отношениях. У вас появятся время и желание совершить небольшую поездку или путешествие со своей второй половинкой. Тем, у кого есть дети, звезды советуют уделить больше времени и внимания малышам.

На работе могут возникнуть сложности с некоторыми сотрудниками. Возможно недопонимание на почве разности взглядов на какую-либо проблему. Постарайтесь не разжигать конфликт и контролировать свои эмоции.





Вас на этой неделе ожидают внутренние перемены и пересмотр своих убеждений. Возможно, поменяются и ценности. То, что раньше было первоочередным, станет менее важным и второстепенным.

Постарайтесь избегать серьезных физических нагрузок - есть вероятность получения травмы. Возможно, какое-либо негативное известие произведет на вас удручающее впечатление, и вы потеряете привычные для вас веселость и обаяние. К выходным все же удастся расслабиться и вернуть позитивное настроение.





Неделя будет для вас очень неоднозначной. Причина этого - непредсказуемое и переменчивое поведение вашей второй половинки. Эмоции и чувства (от любви до неприязни и наоборот) будут меняться с очень быстрой скоростью.

В профессиональной сфере в этот период вы сможете проявить все свои лучшие качества: ответственность, инициативность и профессионализм. За это вам не придется долго ждать награды. Финансовая прибавка позволит совершить долгожданную покупку.





На этой неделе не стоит доверять даже самым надежным друзьям. Есть высокая вероятность предательства и обмана от самых близких людей. Отстраниться от окружающих и побыть временно в одиночестве будет для вас сейчас самым лучшим решением.

В романтических отношениях возможен приятный сюрприз или необычный поступок от второй половинки. Постарайтесь ответить любимому человеку взаимностью и искренней радостью.





Неделя готовит для вас череду встреч, знакомств, новых контактов и свиданий. Активное общение доставит вам удовольствие, но звезды предупреждают, что коммуникация с большим количеством людей заберет у вас все жизненные силы. Постарайтесь рассчитать свои ресурсы и время, чтобы не довести себя до эмоционального выгорания.

Работа в этот период принесет удовлетворение и радость, особенно, если вы трудитесь в сфере медицины. К выходным возможна интересная романтическая встреча, которая может перерасти в серьезные отношения.





На этой неделе у вас улучшатся взаимоотношения с близкими. Если кому-то из них понадобится ваша помощь, не откажите. Тем представителям знака, которые находятся в поиске работы, поступит заманчивое предложение. Но не торопитесь принимать его, посоветуйтесь с друзьями или бывшими коллегами.

Обратите внимание на свое здоровье, пересмотрите режим дня и рацион питания. Старайтесь придерживаться здоровой диеты, иначе могут обостриться хронические заболевания. А еще временно ограничьте траты, не стоит покупать те вещи, которые вам не нужны.





Эта неделя потребует от вас высшей степени ответственности в профессиональной сфере. Вам придется решать много непростых задач и вопросов, причем рассчитывать сможете только на себя.

К выходным напряжение от усталости будет таким серьезным, что ваших сил не хватит на активный отдых и поездку за город. Все предложения от друзей и знакомых о проведении энергичных выходных принимать не стоит. Уделите время восстановлению своего самочувствия.





Звезды настоятельно рекомендуют вам навести порядок как на рабочем месте, дома, так и в своих мыслях. Правильно организуйте свое пространство и выстройте режим дня. Это поможет вам в достижении поставленных целей.

Есть вероятность, что вам придется разбираться с неприятностями или проблемами у человека из вашего окружения. Помогайте разумно, не нарушая своих планов. А еще не злоупотребляйте добрым расположением начальства к вам.





На этой неделе не стоит полагаться на советы и рекомендации от близких людей. Их пожелания и наставления будут для вас не актуальны. Прислушайтесь к своей интуиции и действуйте по велению сердца.