Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября: Овнам нужно соблюдать режим дня, Раков ждут поездки, Девы займутся сменой имиджа

Первая половина недели хороша для любых видов активностей. Будет много энергии, желания и сил что-то менять, продвигать свою позицию на работе. Появится множество новых знакомых, в том числе и противоположного пола. В то же время будьте аккуратны в своих тратах. Вторая половина недели более будет более спокойной, успешны будут поездки развлекательного характера.





Овнам звезды рекомендуют больше внимания уделять своему самочувствию и состоянию здоровья, соблюдать режим дня. Также возможна критика в ваш адрес со стороны знакомых вам людей. Здесь нужно прислушиваться к оппонентам, сделать все необходимые выводы с пользой для себя.





У Тельцов намечаются большие перемены в личной жизни. Это в то же время неспокойный период для выяснения текущих взаимоотношений в паре. Велика вероятность ссор и конфликтов, особенно по финансовым вопросам. Лучше на этой неделе сходите со своей второй половиной в театр, кафе, в парк.





Близнецы всю неделю будут вовлечены в домашние дела. Не исключены напряженные ситуации с домочадцами. Лучше заняться генеральной уборкой или приобрести бытовую технику для дома. Это благоприятно скажется на семейной атмосфере.





У Раков намечается как никогда активная неделя. Будет много общения, новых контактов, поездок. В то же время следует критично воспринимать поступающую вам информацию. Возможны слухи и сплетни. Вас могут постичь разочарования в друзьях. Однако будет много радостных событий, связанных с романтической сферой. Не сидите дома, посещайте светские мероприятия.





Львы на этой неделе будут заняты решением финансовых вопросов. Ваша голова будет занята разработкой стратегии в достижении своих целей, связанных с повышением материального благосостояния. Не исключена помощь родственников. Отношения в семье станут крепче, что нельзя сказать о взаимоотношении с друзьями, где может возникнуть конфликт на почве денег.





Девы на этой неделе захотят перемен. Пришло время удивлять окружающих. Отличный период, чтобы записаться в хороший салон красоты для полной смены имиджа. Если Ваши друзья будут в восторге, то на работе будьте готовы ловить косые взгляды окружающих вас коллег.





Весы захотят отключиться от внешней суеты и побыть в одиночестве. Отключите телефоны, совершите поездку на природу в уединенное место, займитесь созерцанием, медитацией, изучите духовные практики восточных цивилизаций. Хорошо проработайте психологические комплексы, страхи, зажимы, то, что мешает вам двигаться вперед. Это поможет вам обрести материальное благополучие и совершить покупку, о которой вы так давно мечтали. В тоже время не самое хороший период для общения с окружающими, в том числе с представителями закона.





У скорпионов напряженное время в плане общения с друзьями. Могут быть ссоры и конфликты. Однако наблюдается благоприятный период для заведения новых знакомств. Звезды рекомендуют чаще посещать творческие мероприятия, где можно встретить интересных и близких вам по духу людей. Общения будет в достатке, в том числе и в сети интернет.





У Стрельцов на этой неделе наблюдается охлаждение чувств с партнером. Будет недопонимание, возможны ссоры. Вы задумаетесь над прекращением ваших отношений. А вот в общении с детьми все будет более чем прекрасно. Хорошее время для совместных походов в цирк, зоопарк, театр. Этот поход ваш ребенок запомнит на всю жизнь.







Козероги на этой неделе захотят научиться чему-то новому. Хороший период для получения полезных знаний и навыков. Звезды рекомендую отправиться в увлекательное путешествие. Также неплохой вариант остаться дома и насладиться чтением книги, просмотром документального фильма по интересующей вас тематике. На этой неделе новые впечатления вам обеспечены. Главное сильно не увлечься и не забыть о своих домашних обязанностях, таких как мытье посуды, стирка, уборка, готовка.





Водолеи, готовьтесь рисковать на этой неделе. Будет огромное желание сделать что-то экстремальное, будь-то прыжок с парашютом ил азартные игры. Здесь следует проявлять особую осторожность. Опасность может подстерегать в общении с новыми знакомыми. Главное помнить о правилах безопасности. Возможны романы на работе с коллегой.





Рыбы на этой неделе будут заняты решением вопросов связанных с партнерами. Отличное время для налаживания деловых взаимоотношений с иностранцами. У супружеских пар возможны сложности в понимании друг друга. Родственники могут стоять на вашем пути, хоть и непроизвольно.