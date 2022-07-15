Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля: Овнов ждет увлекательная встреча, Ракам стоит избегать знакомств, Девам предложат новую должность

Первая половина недели обещает быть противоречивой и неоднозначной. Ваш энтузиазм и желание действовать будут кстати. Главное, не торопиться, иначе напористость может привести к неприятным последствиям. Вторая половина недели будет размеренной, поэтому используйте время с пользой для себя и близких.

Неделя начнется с напряжения в супружеских отношениях. Вашей второй половине будет казаться, что ваше поведение непредсказуемо и порывисто. Попытайтесь быть мягче и деликатнее в отношениях с любимым человеком, чтобы избежать серьезных ссор.

Не исключено, что возникнет конфликт с родителями, особенно с отцом. Скорее всего, ваши желания и цели вступят в противоречие с мнением ваших родителей. Постарайтесь избегать обсуждения важных тем и вопросов. На выходных вас ожидают увлекательные встречи с друзьями и поездка за город.





Звезды советуют обратить пристальное внимание на здоровье. Усиливается риск воспалительных заболеваний, поэтому старайтесь находиться в комфортной обстановке и не забывайте о полноценном питании. Появится возможность совершить покупку, о которой вы давно мечтали. Шопинг именно сейчас будет доставлять удовольствие.

Запланированные поездки и путешествия на выходных лучше отложить, потому что внезапно могут возникнуть сложности. Лучше провести эти дни в кругу семьи в домашней и уютной обстановке. Самое время для семейных посиделок, обсуждения вопросов совместного проживания и примирения с близкими.

Первая половина недели принесет стрессовые ситуации. Старайтесь не включать эмоции в неприятных моментах, будьте предусмотрительны и не дайте собой манипулировать. Скорее всего, вы почувствуете больше свободы действий и желаний. Не сомневайтесь, чувство эйфории вас накроет.

ременно держите дистанцию во взаимоотношениях с друзьями. Возможно, вас захотят впутать в какое-либо сомнительное дело. С любимым человеком постарайтесь быть уступчивее и мягче. Не забывайте про важность душевной близости, создавайте сами моменты и поводы для укрепления ваших отношений со второй половиной.





Звезды рекомендуют искать тишины и спокойствия на этой неделе. Сейчас не самое лучшее время для конфликтных ситуаций и инициатив. Старайтесь чаще бывать в уединении, которое подарит чувство комфорта и защищенности. Отношения с партнером по браку могут усугубиться, наберитесь терпения и выдержки.

На выходные лучше отправиться к воде, полезно будет находиться у открытого водоема, либо сходить в бассейн, баню. Знакомств с новыми людьми и нахождения среди большого количества людей лучше избегать, иначе это может негативно отразиться на вашем самочувствии.

Самое время для плодотворной и интенсивной работы. Нагрузка возрастет, появятся неотложные дела и новые обязанности. В эти дни воздержитесь от покупки домашних животных. Если у вас уже есть питомец, то он может вести себя странно и агрессивно.

Будьте аккуратнее в обращении с острыми и режущими предметами - возможны мелкие травмы. Наиболее удачно неделя сложится для тех, кто не обременен семейными обязательствами. Звезды рекомендуют больше времени проводить в компании близких друзей.

Тем, у кого есть дети, на этой неделе нужно побеспокоиться об их самочувствии и поведении. Возможно, ребенок перестанет слушаться и будет вести себя агрессивно. Наберитесь терпения и не ведитесь на проделки вашего чада. Скорее всего, ребенку не хватает вашего внимания и времени - постарайтесь это исправить.

Напряженно могут складываться и ваши романтические отношения. Не ставьте интимную близость в приоритет и не требуйте к себе соответствующего внимания. Постарайтесь вести себя нежнее и деликатнее. Самое время для карьерного продвижения. Возможно, вам предложат новую должность.





Начало недели может принести разлад в отношения с родителями. Скорее всего, проблема будет касаться разности поколений и лидерства в семье. Причиной конфликта могут стать и нерешенные хозяйственно-бытовые проблемы, которые придется устранять именно вам.

Звезды советуют навести порядок среди вещей, избавиться от старых и ненужных, а взамен приобрести новые и современные. Выходные - самое время отправиться в поездку за новыми впечатлениями, полезными знакомствами.





На этой неделе лучше воздержаться от дальних поездок, иначе могут возникнуть неприятности в дороге. Также избегайте прогулок в одиночестве по ночным улицам и не вступайте в споры с прохожими, есть риск стать жертвой хулиганов.

Если вы владеете автомобилем, обратите внимание на его техническое состояние. Не затягивайте с ремонтом или заменой нужных частей. Удачное время для крупных покупок в кредит и решения долговых вопросов, возможно, вам неожиданно вернут долг, который вы не надеялись получить.





Начало недели может принести финансовые трудности тем, кто состоит в браке. Зато отношения со второй половинкой будут складываться мирно и гармонично. Возможно, в своем партнере вы откроете новые положительные качества, которых раньше не замечали.

Если возникнут приглашения на торжественные мероприятия, обязательно сходите со второй половинкой, старайтесь быть неразлучными. На выходных прекрасное время для того, чтобы сделать предложение руки и сердца любимому человеку.





Звезды советуют навести порядок в домашних и рабочих делах. Направьте свою энергию на уборку. С неожиданным для себя удовольствием вы будете мыть пол, стирать и наводить чистоту. Порядок в доме положительно отразится на вашем здоровье, вы станете лучше себя чувствовать.

В общении с близкими проявляйте больше тактичности и терпимости. Свойственное вам упорство и настойчивость могут принести разлад во взаимоотношения с дорогими вам людьми. Выходные лучше провести в уединении, за чтением хорошей литературы или просмотром фильма.





Неделя будет наполнена любовью. Если вы влюблены, то ваши чувства достигнут невероятного расцвета. Романтические отношения заиграют новыми яркими красками. Прекрасное время для сюрпризов, свиданий, подарков. Если есть возможность, отправляйтесь с любимым человеком к южному морю или на природу.

Тем, кто состоит в браке, звезды советуют больше времени уделить семье, особенно детям. Запланируйте совместный поход в театр, цирк, парк развлечений или зоопарк. Воздержитесь от новых знакомств и старайтесь не ходить по ночным улицам в одиночку.





Звезды советую приостановить активное общение с друзьями и уделить внимание самым близким и дорогим вам людям. Взаимоотношения с друзьями станут натянутыми и доставят вам немало напряжения и неприятных эмоций. Возможны конфликты, которые будут иметь печальные последствия.

Решение семейных вопросов будет вас радовать и вдохновлять. Улучшатся отношения с родителями. Смело беритесь за совместные дела: затейте ремонт, уборку в доме, либо потрудитесь на дачном участке. Психологический климат будет доброжелательным и гармоничным.