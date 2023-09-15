Гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября: Тельцам стоит контролировать свои расходы, Стрельцам предстоит разобраться в вопросе отцов и детей, Водолеи окунутся в новые отношения

Эта неделя обратит ваше внимание на желания, эмоции и реакции. Возможна переоценка приоритетов и пересмотр отношений с теми людьми, которых вы считали партнерами. Возникнет острое стремление к самораскрытию, поиску гармонии в работе и отношениях. Учитесь быть цельной и яркой личностью, развивайтесь и непрерывно работайте над собой, не забывайте о взаимопомощи и добром отношении к вашему окружению.





На этой неделе вы можете оказаться в нестандартной ситуации. Вам может казаться, что положение безвыходное. Запаситесь терпением и не поддавайтесь эмоциям, иначе найти правильный путь будет трудно.



Обратите внимание на укрепление своего иммунитета - высок риск простудных заболеваний. В профессиональной сфере вас ждут позитивные перемены. На романтическом фронте вы можете даже оказаться в растерянности от количества поклонников и знаков внимания в вашу сторону.





Эта неделя будет посвящена переоценке материальных ценностей. Звезды советуют составить список самых необходимых покупок и не тратить деньги на ненужные вам вещи. Возможно, вам придется немного побеспокоиться из-за задержки поступления финансов.

Чувство экономии проявится и в личных отношениях. Но не скупитесь на теплоту и заботу по отношению к дорогим вам людям. Внимательнее отнеситесь к рациону питания, старайтесь употреблять меньше жирной, сладкой и соленой пищи.





Эта неделя будет насыщена в профессиональном плане. Вас ожидают интересные задачи и события. Решение всех забот будет возможным, если вы будете опираться не только на интеллект, но и на эмоции, доверять интуиции.

К концу недели ожидается упадок сил, поэтому выходные проведите вместе с дорогими вам людьми, общение с которыми вдохновит на новые свершения.





На этой неделе у вас наметится снижение активности во всех сферах жизни. Дайте себе возможность побыть наедине со своими мыслями и проанализируйте последние события. Если есть возможность, отправьтесь на несколько дней за город, подальше от суеты и забот.

В профессиональной среде ваше особое внимание потребуется, если вы трудитесь в IT сфере. Выходные можете провести более активно: организуйте велопрогулку, сходите в тренажерный зал или вспомните о давно забытом хобби.





Эта неделя пройдет спокойно и даже скучно. Вы будете испытывать не самые приятные эмоции из-за невозможности вести тот образ жизни, к которому привыкли. Вашего внимания потребуют близкие. Встречи и развлечения вам пока лучше отложить.

Профессиональная сфера не принесет интересных проектов, а заставит справляться с недочетами и поиском ошибок. Звезды призывают отказаться от переедания и злоупотребления алкоголем, иначе неважное самочувствие и уставший внешний вид вам обеспечены.





Эта неделя обещает быть богатой на увлекательные события. Профессиональная сфера потребует от вас решительности, смелости и ответственности. Ваш труд будет увенчан успехом, заслуженное вознаграждение не заставит себя долго ждать.

В романтической сфере проявите деликатность и мягкость по отношению к любимому человеку. Жесткость и принципиальность могут привести к очень неприятным последствиям. Учитесь слышать и чувствовать друг друга, уступать и жертвовать своими желаниями ради второй половинки.





На этой неделе вам придется отстаивать свои границы как в личных отношениях, так и на рабочем месте. Для вас станут особенно актуальны вопросы целей, планов и желаний. Окажется, что ваше видение жизни не совсем совпадает с планами ваших партнеров.

В финансовой сфере будьте аккуратны в тратах, старайтесь контролировать свои расходы. В конце недели обратите особое внимание на самочувствие - высокий риск простудных заболеваний. Поэтому одевайтесь по погоде и бережнее относитесь к своему здоровью.





Эта неделя обещает быть вполне предсказуемой и ровной. Если вы трудитесь в банковской, торговой или страховой сфере, успех будет сопутствовать вам во всех начинаниях и делах. Финансовое положение будет вас радовать, но не лишним будет все-таки минимизировать расходы и не совершать импульсивные покупки.

В романтической сфере наблюдается затишье по причине вашей лени и безынициативности. Вам будет больше хотеться провести вечер за чтением книги, просмотром фильма или за разговорами с друзьями, чем оправиться на свидание.





На этой неделе вы будете заняты решением повседневных дел и забот. Для семейных представителей знака станут актуальны проблемы отцов и детей. Главное, с пониманием отнестись к своим чадам - никакого повышенного тона, манипуляций и угроз.

В конце недели активизируется романтическая сфера. Одиноких представителей знака ждут новые интересные знакомства, инициированные вашими друзьями. Тем, кто склонен к аллергическим реакциям, нужно быть аккуратным с экзотическими блюдами и новой косметикой.





Эта неделя будет неоднозначной. Вам предстоит удерживать себя от разрушительных эмоций, которые будут появляться у вас по малейшему поводу. Держите себя в руках, иначе потерять покой, мир и добрые отношения с вашим окружением будет очень легко.

В профессиональной сфере возможны перемены, связанные с превышением полномочий, риском или злоупотреблением властью. Одиноким представителям знака эта неделя подарит приятное общение с противоположным полом.





На этой неделе вы будете заняты решением семейных дел. Времени на развлечения и встречи с друзьями у вас не останется. Свободные минуты уделите своему хобби, чтению книги или просмотру фильма. При соблюдении режима дня и полноценном питании ваше самочувствие приятно порадует.

В романтической сфере у вас появится возможность окунуться в новые перспективные отношения. Отнеситесь к знакомству серьезно, если настроены на создание семьи и крепкий брак.





Снижение работоспособности и упадок сил пророчат вам звезды на этой неделе. Для решения необходимых задач вы потратили много энергии, поэтому не пожалейте время для восстановления своего организма.