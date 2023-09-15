3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября: Тельцам стоит контролировать свои расходы, Стрельцам предстоит разобраться в вопросе отцов и детей, Водолеи окунутся в новые отношения
Эта неделя обратит ваше внимание на желания, эмоции и реакции. Возможна переоценка приоритетов и пересмотр отношений с теми людьми, которых вы считали партнерами. Возникнет острое стремление к самораскрытию, поиску гармонии в работе и отношениях. Учитесь быть цельной и яркой личностью, развивайтесь и непрерывно работайте над собой, не забывайте о взаимопомощи и добром отношении к вашему окружению.
На этой неделе вы можете оказаться в нестандартной ситуации. Вам может казаться, что положение безвыходное. Запаситесь терпением и не поддавайтесь эмоциям, иначе найти правильный путь будет трудно.
Обратите внимание на укрепление своего иммунитета - высок риск простудных заболеваний. В профессиональной сфере вас ждут позитивные перемены. На романтическом фронте вы можете даже оказаться в растерянности от количества поклонников и знаков внимания в вашу сторону.
Эта неделя будет посвящена переоценке материальных ценностей. Звезды советуют составить список самых необходимых покупок и не тратить деньги на ненужные вам вещи. Возможно, вам придется немного побеспокоиться из-за задержки поступления финансов.
Чувство экономии проявится и в личных отношениях. Но не скупитесь на теплоту и заботу по отношению к дорогим вам людям. Внимательнее отнеситесь к рациону питания, старайтесь употреблять меньше жирной, сладкой и соленой пищи.
Эта неделя будет насыщена в профессиональном плане. Вас ожидают интересные задачи и события. Решение всех забот будет возможным, если вы будете опираться не только на интеллект, но и на эмоции, доверять интуиции.
К концу недели ожидается упадок сил, поэтому выходные проведите вместе с дорогими вам людьми, общение с которыми вдохновит на новые свершения.
На этой неделе у вас наметится снижение активности во всех сферах жизни. Дайте себе возможность побыть наедине со своими мыслями и проанализируйте последние события. Если есть возможность, отправьтесь на несколько дней за город, подальше от суеты и забот.
В профессиональной среде ваше особое внимание потребуется, если вы трудитесь в IT сфере. Выходные можете провести более активно: организуйте велопрогулку, сходите в тренажерный зал или вспомните о давно забытом хобби.
Эта неделя пройдет спокойно и даже скучно. Вы будете испытывать не самые приятные эмоции из-за невозможности вести тот образ жизни, к которому привыкли. Вашего внимания потребуют близкие. Встречи и развлечения вам пока лучше отложить.
Профессиональная сфера не принесет интересных проектов, а заставит справляться с недочетами и поиском ошибок. Звезды призывают отказаться от переедания и злоупотребления алкоголем, иначе неважное самочувствие и уставший внешний вид вам обеспечены.
Эта неделя обещает быть богатой на увлекательные события. Профессиональная сфера потребует от вас решительности, смелости и ответственности. Ваш труд будет увенчан успехом, заслуженное вознаграждение не заставит себя долго ждать.
В романтической сфере проявите деликатность и мягкость по отношению к любимому человеку. Жесткость и принципиальность могут привести к очень неприятным последствиям. Учитесь слышать и чувствовать друг друга, уступать и жертвовать своими желаниями ради второй половинки.
На этой неделе вам придется отстаивать свои границы как в личных отношениях, так и на рабочем месте. Для вас станут особенно актуальны вопросы целей, планов и желаний. Окажется, что ваше видение жизни не совсем совпадает с планами ваших партнеров.
В финансовой сфере будьте аккуратны в тратах, старайтесь контролировать свои расходы. В конце недели обратите особое внимание на самочувствие - высокий риск простудных заболеваний. Поэтому одевайтесь по погоде и бережнее относитесь к своему здоровью.
Эта неделя обещает быть вполне предсказуемой и ровной. Если вы трудитесь в банковской, торговой или страховой сфере, успех будет сопутствовать вам во всех начинаниях и делах. Финансовое положение будет вас радовать, но не лишним будет все-таки минимизировать расходы и не совершать импульсивные покупки.
В романтической сфере наблюдается затишье по причине вашей лени и безынициативности. Вам будет больше хотеться провести вечер за чтением книги, просмотром фильма или за разговорами с друзьями, чем оправиться на свидание.
На этой неделе вы будете заняты решением повседневных дел и забот. Для семейных представителей знака станут актуальны проблемы отцов и детей. Главное, с пониманием отнестись к своим чадам - никакого повышенного тона, манипуляций и угроз.
В конце недели активизируется романтическая сфера. Одиноких представителей знака ждут новые интересные знакомства, инициированные вашими друзьями. Тем, кто склонен к аллергическим реакциям, нужно быть аккуратным с экзотическими блюдами и новой косметикой.
Эта неделя будет неоднозначной. Вам предстоит удерживать себя от разрушительных эмоций, которые будут появляться у вас по малейшему поводу. Держите себя в руках, иначе потерять покой, мир и добрые отношения с вашим окружением будет очень легко.
В профессиональной сфере возможны перемены, связанные с превышением полномочий, риском или злоупотреблением властью. Одиноким представителям знака эта неделя подарит приятное общение с противоположным полом.
На этой неделе вы будете заняты решением семейных дел. Времени на развлечения и встречи с друзьями у вас не останется. Свободные минуты уделите своему хобби, чтению книги или просмотру фильма. При соблюдении режима дня и полноценном питании ваше самочувствие приятно порадует.
В романтической сфере у вас появится возможность окунуться в новые перспективные отношения. Отнеситесь к знакомству серьезно, если настроены на создание семьи и крепкий брак.
Снижение работоспособности и упадок сил пророчат вам звезды на этой неделе. Для решения необходимых задач вы потратили много энергии, поэтому не пожалейте время для восстановления своего организма.
Сейчас вам будет свойственно плыть по течению. Особых достижений и успехов в работе пока не предвидится, а общение с поклонниками вы сведете к минимуму. На первых позициях будет ваше внутреннее спокойствие и гармония.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Вместе развивать культуру - участников конкурса "Наше поколение" пригласили в Казанский Кремль
В мире резко возросла заболеваемость корью - в чем причина
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября