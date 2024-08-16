Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Овнов ждут яркие эмоции, Близнецов - финансовые поступления, а перед Стрельцами откроются невероятные возможности

Решение всех важных дел и проблем отложите как минимум до середины недели. Не бойтесь проявлять инициативу - такие действия принесут вам успех. А вот соблазнов и искушений старайтесь избегать, так как кроме неприятностей это больше ничего не принесет.

В начале недели возможны стрессовые ситуации на работе. Также не все гладко будет в личной жизни - вам придется отстаивать свои позиции и мнение.

Самая лучшая тактика поведения - переждать бурю и не разжигать серьезных конфликтов. К концу недели страсти улягутся, и вы сможете провести прекрасные выходные, которые, кстати, обещают быть яркими и запоминающимися.

Первую половину недели звезды рекомендуют целиком посвятить решению рабочих вопросов, а для романтики оставьте вторую ее половину. Но будьте предельно осторожны - вы можете столкнуться с претензиями и недовольством со стороны вашей второй половинки. Раздражение и взаимные обвинения - не самый лучший вариант. Уладить конфликт поможет откровенный разговор в спокойной обстановке.

А вот в решении финансовых вопросов вам, наоборот, придется проявить упорство и принципиальность.





Неделя обещает быть плодотворной и успешной. Вам удастся найти важные связи и контакты, чтобы решить сложные рабочие вопросы и улучшить свое материальное положение.

Все задумки и идеи лучше начинать воплощать в жизнь не раньше конца недели, оптимальное для этого время - выходные. Также звезды советуют прислушиваться к советам близких и быть предельно аккуратными во время занятий спортом и езде на автомобиле. А еще на этой неделе вас ждут новые знакомства и романтические встречи.

Возможно обострение давних проблем во взаимоотношениях, причем как в профессиональной сфере, так и в личных отношениях. Постарайтесь в общении проявлять максимальную гибкость, избегать обсуждения болезненных тем, прислушиваться к мнению собеседника и стремиться прийти к компромиссу.

К концу недели отношения с окружающими восстановятся, зато самочувствие может дать сбой, особенно, если вы метеозависимы. В выходные вас ждут перемены в личной жизни - насколько они будут приятными, во многом зависит от вас.





На этой неделе у вас может случиться небольшой кризис. Вы будете склонны к пессимизму, раздражительности и провокации ссор. Чтобы не портить отношения с окружающими, постарайтесь взять свои эмоции под контроль. Направьте энергию на другие занятия: длительные пешие прогулки, танцы, рисование или занятия спортом.

Выходные будут приятными и даже счастливыми. Походы по магазинам, маленькие путешествия, встречи с друзьями принесут много положительных эмоций. А тем представителям знака, у которых есть проблемы с эндокринной системой, следует быть предельно аккуратными, иначе недуг может обостриться.

Вас на этой неделе ждут перемены в жизни. Настраивайтесь на лучшее и будьте предельно внимательными, чтобы не упустить открывающиеся вам возможности.

Решению профессиональных задач придется посвятить не только будние дни, но и часть выходных, однако результат стоит того, чтобы немного поднапрячься. Плюс ко всему, на этой неделе заметно улучшится ваше финансовое состояние. А тем, кто находится в поиске своей второй половинки, звезды сулят новые знакомства.

В первой половине недели не проявляйте чрезмерную активность, это время лучше всего посвятить решению рутинных дел, получению новых знаний и навыков. Для деловых встреч, обсуждения проектов и решения важных вопросов лучше выбрать конец недели.

Материальное положение будет стабильным при условии отсутствия трат под влиянием сиюминутных эмоций. На личном фронте тоже все будет предсказуемо и спокойно. А вот здоровью внимание уделите - высок риск получения травм либо обострения хронических заболеваний.

Неделя будет напряженной и даже нервной. Вы будете склонны к раздражительности, манипуляциям, противостоянию с партнерами. Причем эта борьба будет доставлять вам удовольствие, и вы войдете в азарт. Аккуратно, не заиграйтесь!

В конце недели многие представители знака изменят линию поведения, сделав акцент на непредсказуемости своих действий и решений. Вспыльчивость и агрессия пойдут на спад, зато активизируются ваши интеллектуальные способности и вы сможете добиться хороших результатов в разных сферах.

Эта неделя пройдет за выполнением обыденных и рутинных дел. Активность в профессиональной сфере наметится лишь к концу недели. А вот для улучшения своего материального положения и выгодного приобретения имущества это время подходит как нельзя лучше. Главное - не упустить свой шанс.

От близких людей ждите приятных сюрпризов. А тех, кто находится в поиске своей второй половинки, ждет всплеск активности со стороны противоположного пола. Ловите волну!

Вас ожидает динамичная, наполненная событиями неделя. В профессиональной сфере постарайтесь найти нестандартный подход к решению задач, тогда вам удастся выйти на первые позиции, завоевать признание у коллег и руководства.

В общении с близкими звезды советуют проявлять больше терпения и такта, не забывайте также про старших родственников - им сейчас очень нужно ваше внимание.

На этой неделе вы почувствуете улучшение во многих сферах жизни. Уйдет давление со стороны окружающего мира, откроются перспективы в бизнесе, на работе. В эмоциональном плане вы станете более расслабленными и спокойными.

Многим представителям знака удастся избежать ссор и конфликтов с окружающими, сохранить хорошие отношения с коллегами и близкими людьми. Самочувствие улучшится к выходным, а хорошие возможности для карьерного роста появятся у тех, чья деятельность связана с медициной, спортом или инженерией.

Неделя для вас начнется с повышенной тревожности и эмоциональных переживаний, которые вы будете считывать с окружающих и проецировать на себя. Вторая половина недели будет более активной, но и более конфликтной. Вас так и будет подмывать на ссоры с коллегами, партнерами и даже друзьями.