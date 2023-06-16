Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня: Близнецам стоит умерить амбиции, Львов ожидает расцвет чувств, Стрельцам следует избегать конфликтов

Эта неделя порадует большинство представителей знаков зодиака хорошими буднями. В профессиональной сфере перед вами откроются перспективы. Для достижения цели сконцентрируйте свои силы и время, всегда соизмеряйте желания с возможностями. С новыми знакомствами будьте осторожны, не стоит проявлять излишнюю открытость и доверчивость в этот период. Больше внимания уделите надежным и проверенным людям.





На этой неделе вас ожидает романтическое приключение. Если вы пока одиноки, есть реальный шанс изменить этот статус и познакомиться с интересным и близким по духу вам человеком.

Семейным представителям знака удастся прийти к миру и взаимному прощению, если имелись разногласия со второй половинкой. Вы окунетесь в волну взаимопонимания, гармонии и любви. А вот слишком много работы и хлопот в этот период взваливать на себя звезды не советуют - высокий риск не справиться.





Для вас не будет существовать невыполнимых задач на этой неделе. Вы подтвердите и укрепите свой авторитет как в профессиональной среде,так и в обществе. Есть вероятность повышения в должности или получения премии.

Дела личного характера будут даваться с трудом. Сейчас не лучшее время для знакомств, особенно с противоположным полом - столкнетесь с разочарованием и грубостью. Не стоит заводить и тесную дружбу. Уделите время отдыху и восстановлению равновесия.





На этой неделе звезды советуют умерить свои амбиции, особенно, если это касается работы. Может возникнуть конфликт, в котором вам лучше будет уступить.Проявите гибкость и терпение, старайтесь контролировать свои эмоции.

Напряжение возникнет и в семейных отношениях. Скорее всего, причиной станут финансовые разногласия. Обстоятельства пока будут складываться не в вашу пользу, но не стоит огорчаться - скоро у вас появится шанс побороться за лидирующие позиции.





Эта неделя приготовила для вас любовные переживания. Если вы находитесь в начале отношений, есть риск разочароваться в человеке. У свободных представителей знака романтические отношения пока не будут складываться. Всему свое время, не принимайте близко к сердцу временные любовные неудачи.

Звезды рекомендуют вам окунуться в творческую атмосферу. Ваши трудолюбие и самодисциплина позволят добиться хороших результатов. Контакты с людьми натолкнут на правильные мысли, как решить проблемы, в каком направлении развиваться.





На этой неделе постарайтесь найти время для контактов и встреч. Новые люди в вашей жизни смогут оказать на вас положительное влияние. Появится вдохновение для необычных идей и проектов, найдутся пути реализации задумок.

В делах сердечных вы будете вполне довольны собой. Вам удастся обратить на себя внимание человека, к которому очень давно испытываете чувства. Особую нежность в отношениях и расцвет стоит ожидать и семейным представителям знака.





Неделя не обещает быть простой. Окажется немало конфликтов и недоразумений. Главное, берегите здоровье, которое может стать уязвимым перед паникой и стрессом. Но позитивные перемены не за горами.

Несмотря на сложности, энтузиазм и работоспособность вас не покинут. Благодаря поддержке близкого человека вы сможете справиться с проблемами. В этот период смело принимайте помощь любого характера.





На этой неделе вам не избежать бытовых и служебных конфликтов. Возможен даже форс-мажор, когда будет казаться, что вы теряете опору и не можете повлиять на ход ситуации. Прислушайтесь к совету близкого вам по духу человека. Его слова помогут найти верное решение.

Чтобы вернуть успех в дела и спокойствие в отношения, постарайтесь уделить внимание окружающим людям. Не стесняйтесь первым сказать теплое слово, улыбнуться, предложить помощь или проявить заботу.





Эта неделя вернет вас в реальность. Звезды не рекомендуют тешить себя мечтами, грезами и надеждами. Начиная новое дело или вступая в отношения, постарайтесь все взвесить, выявить главное для вас в этот период и сконцентрировать все силы на этом главном.

Вам стоит ограничить себя от необдуманных поступков и перегрузок. Не начинайте выяснять отношения на работе, просто ответственно выполняйте свои обязанности. К выходным улучшится и настроение, и отношение к окружающим.





Звезды настоятельно рекомендуют на этой неделе уходить от конфликтов, ссор и споров. Иначе может быть прервана связь с близким и дорогим для вас человеком. Старайтесь быть вежливыми и дипломатичными, чтобы не усугублять ситуацию.

Конец недели отлично подойдет для подписания важных документов, заключения сделок. Важно учитывать интересы партнеров, чтобы достичь желаемого результата. Не забывайте и о семье - уделите близким свое время и внимание.





Вас ожидает вполне благополучная неделя, если не станете обращать внимание на некоторых людей из своего окружения. Вам будет казаться, что к вам предвзято относятся, критикуют. Не торопитесь с выводами. Стойкость и терпение помогут вам укрепить авторитет.

Обязательно найдите возможность отправиться за город. Посвятите время заботе о себе, вспомните давно забытое хобби. Если у вас есть дача, полезно заняться благоустройством территории и наведением порядка.





Звезды советуютвоздержаться от острых ощущений на этой неделе. Тяга к авантюрам и риску пройдет, а последствия могут испортить вашу репутацию. Звезды советуют руководствоваться здравым смыслом. Хорошее время, чтобы продемонстрировать свои возможности и таланты.

Влюбленные представители знака не смогут часто видеть свою вторую половинку из-за разных проблем. Тем, кто находится в ссоре, вряд ли сейчас удастся найти путь к примирению. И не стоит так бурно реагировать на критику со стороны любимого человека.





На этой неделе вас покинут воля, решительность и инициатива. Придется действовать под чужую диктовку, что станет для вас серьезным испытанием. Если вам будут навязывать чье-то мнение, старайтесь в корректной форме отказаться.