Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября: Тельцов ждет дополнительный доход, Девы достигнут желаемого, Скорпионам стоит заняться здоровьем

Неделя будет наполнена стремлением к собственной независимости и свободе самовыражения. Появится желание убеждать окружающих в своей правоте, отстаивать интересы. Принимайте самостоятельные, но не слишком резкие решения. И все-таки прислушивайтесь к мнению окружающих, в нем будет полезная для вас информация.





В первой половине недели настраивайтесь на романтическую волну и развлечения. Если вы свободны от семейных обязательств, этот период будет наполнен романтическими свиданиями, приятными поездками и творчеством.

Во второй половине недели тем, кто состоит в браке, следует быть более внимательными, терпимыми и тактичными по отношению к партнеру, иначе отношения могут испортиться. Сейчас вам будет сложно выслушивать критические замечания в свой адрес и терпеть ограничения.





В первой половине недели вас ожидает материальный рост, поэтому спешите благоустроить ваше жилище. Покупки окажутся удачными и качественными. Создание более уютной атмосферы дома тепло отразится на ваши отношения с семьей.

К концу недели принимайте гостей, займитесь кулинарными экспериментами. На выходных более внимательно отнеситесь к своему здоровью, одевайтесь по погоде и соблюдайте все гигиенические меры - у вирусов не останется ни одного шанса.





На этой неделе в вас проснется жажда общения, к окружающим вы будете настроены весьма доброжелательно и оптимистично. Удачное время для встреч с друзьями и коротких поездок на природу. От совместного времяпровождения вы получите много радости и позитива.

Тем, кто находится в периоде влюбленности, нужно постараться быть деликатными с любимым человеком. Не стоит быть навязчивыми и напористыми в своих желаниях и потребностях, иначе можете утратить взаимопонимание со второй половиной.





На этой неделе вам захочется уединиться и провести достаточно времени в тишине и вдали от суеты. Если есть возможность, отправляйтесь в санаторий или на природу. Прекрасный период для занятий духовными практиками, чтением литературы и молитвы. Усилится ваш интерес к чтению детективов, ко всему тайному и загадочному.

Вторая половина недели может принести обострения отношений с родителями. Не исключен конфликт в семье. Вам будет казаться, что близкие вас не понимают, навязывают свое мнение и не слышат ваши рассуждения. Наберитесь терпения и постарайтесь переждать этот непростой период.





На этой неделе активизируются контакты с единомышленниками и друзьями. Есть вероятность, что вас пригласят на вечеринку по случаю празднования дня рождения или свадьбы одного из ваших друзей. Обязательно принимайте приглашение и повеселитесь от души.

Благоприятно будет складываться общение в неформальной обстановке в клубе по интересам. Возрастет ваша активность на форумах и социальных сетях. Вы познакомитесь с людьми, которые интересуются теми же вопросами, что и вы. Готовьтесь к горячей дискуссии и полемике.





На этой неделе вам многое будет удаваться лишь при условии сохранения в тайне своих намерений. Не стоит заявлять окружающим о ваших целях. Старайтесь действовать незаметно и тихо, тогда у вас точно все получится.

Вторая половина недели порадует вас гармоничными отношениями с родителями и теми людьми, которые являются для вас авторитетом. Если у вас есть проблемы с представителями власти и закона, влиятельные покровители помогут решить ваши проблемы





В начале недели усилится ваша потребность в новых и ярких впечатлениях. Если есть возможность, отправляйтесь в путешествие. Тем, кто свободен от семейных обязательств, рекомендуется ненадолго покинуть родной дом. Новые события, эмоции и знакомства помогут обрести гармонию.

Во второй половине недели могут возникнуть сложности в семье. Причиной могут стать навалившиеся нерешенные проблемы быта и недопонимание между членами семьи. Проявите свою дипломатичность, чувство такта и постарайтесь уладить вопросы без лишних трудностей.





На этой неделе будьте внимательны к своему здоровью. Есть вероятность бытовых травм, которые могут негативно отразиться на вашем самочувствии и ограничить ваши действия. Не исключается и психологическая неуверенность в тех поступках, которые вы совершаете.

Вторая половина недели принесет расцвет любовных чувств. Вы заново откроете положительные стороны своего партнера, ваши отношения станут еще более чувственными и нежными. Постарайтесь больше времени уделить любимому человеку, который будет особенно нуждаться в вашем присутствии.





На этой неделе вы обретете полную гармонию в супружеских отношениях. Ваш любимый человек проявит себя лучшим образом и докажет еще раз, что вы созданы друг для друга. Это замечательное время для примирения и налаживания отношений.

Во второй половине недели сложится неблагоприятный период для творческой деятельности. Постарайтесь отложить все проекты и инициативы, иначе результат не оправдает ваших желаний. Тем, у кого есть дети, стоит более внимательно следить за их поведением, которое может вас даже огорчить.





В начале недели максимум времени уделите своему здоровью. Сейчас хороший период для укрепления иммунитета. Будут кстати процедуры закаливания, посещение бассейна и медицинские обследования. Результат не заставит ждать долго - вы почувствуете прилив сил и бодрость.

Старайтесь ослабить свою напористость и непреклонность по отношению к коллегам и членам семьи. Если вам не удается настоять на своем мнении, не стоит проявлять излишнюю жесткость и напролом доказывать свою точку зрения. Сделайте паузу, и вопросы решатся лучшим образом.





На этой неделе наступает полная гармония в любви и браке. Тех, кто находится в состоянии влюбленности, ждут искренние признания и много приятных сюрпризов. Если вы состоите в длительных отношениях, то самое время узаконить их.

Тем, кто уже состоит в браке, предстоит заново открыть для себя партнера. Скорее всего, ваш союз обретет второе дыхание. Звезды советуют вам быть аккуратнее на улицах и во время езды на автомобиле. Не забывайте о соблюдении правил дорожного движения.





На этой неделе у вас может возникнуть много семейных забот, решение которых принесет вам большое удовольствие. В своем стремлении к порядку и чистоте вы найдете полную поддержку у членов семьи. Также это благоприятное время для работы на земле, подготовке садовых культур к зиме.

На выходных больше времени уделите семье, особенно детям. Организуйте для них поход в цирк или театр. Еще это хороший период для покупок, которые окажутся удачными.