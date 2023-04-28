Гороскоп на неделю с 1 по 7 мая: Раков ожидает приятная новость, Девам стоит заняться здоровьем, Козероги подвергнутся необоснованной критике

На этой неделе захочется стать более романтичными и чувственными, возникнут острая потребность в любви и желание иметь семью. Обратите внимание на случайных знакомых, возможно, некоторые встречи смогут перерасти в крепкие отношения. Не забывайте о своих способностях убеждения и внушения, а также обретения новых контактов, которые в будущем могут быть полезными. Не стоит давать обещание, если не уверены, что сможете его выполнить, и не навязывайте свое мнение другим людям.





Вам стоит забыть о развлечениях и праздности на этой неделе. Именно сейчас появится хорошая возможность достичь результатов в карьере и увеличить свои доходы.

Заманчивые предложения, которые вам поступят, стоит рассматривать детально. Есть смысл обратиться за советом к семье, особенно к представителям старшего поколения. Не рекомендуется планировать поездки и походы на торжественные мероприятия в этот период.





Звезды советуют отказаться от желания помогать всем в ущерб своим интересам. Постарайтесь сосредоточиться на работе - есть отличный шанс карьерного роста. Воздержитесь от пустых разговоров с болтливыми коллегами и направьте свои силы на достижение успехов.

Отличное время для поиска подработки. Воспользуйтесь возможностью, чтобы больше зарабатывать и окружить себя полезными контактами. В личных отношениях вас ожидают гармония и спокойствие.





На этой неделе вам не удастся произвести должное впечатление на человека, от которого зависит ваш профессиональный успех. Не стоит опускать руки, постарайтесь проанализировать ситуацию и найти причины своих ошибок.

В середине недели звезды советуют заняться решением хозяйственно-бытовых вопросов. Удачными будут поход по магазинам и наведение порядка. Если вашим близким нужна помощь, не откажите в ней.





Неделя может подарить вам надежного и верного друга или замечательного делового партнера. Есть вероятность, что исполнится ваше заветное желание. Также вас ждет приятная и неожиданная новость, которая искренне вас порадует.

Одиноким представителям знака звезды сулят интересные романтические знакомства. Возможно, вы найдете своего человека, который станет вашим спутником жизни.





Эта неделя подводит вас к принятию твердых и окончательных решений. Ваши страдания насчетнеопределенности в личной жизни должны закончиться. Не бойтесь сделать смелый шаг, который будет направлен на окончание отношений или начало новых.

Воспользуйтесь своим обаянием, которое поможет вам в решении ряда вопросов. Звезды не рекомендуют в этот период брать деньги в долг или оформлять кредит в банке, иначе деньги могут рассорить вас с близкими людьми.





Есть вероятность, что на этой неделе в вашей жизни может появиться человек с не очень хорошей репутацией. Постарайтесь сразу же выстроить дистанцию и обозначить границы. Даже если это ваш давний знакомый, держитесь от него подальше.

В середине недели может ухудшиться самочувствие, возможно обострение хронического заболевания. Отнеситесь к этому серьезно и посетите врача. Не стоит заниматься самолечением или игнорировать свое здоровье.





На этой неделе вам захочется побыть наедине со своими мыслями. Но звезды говорят, что одиночество сейчас вам противопоказано. Постарайтесь находиться среди людей, знакомиться, встречаться и общаться. Наполняйте свое окружение интересными и полезными контактами.

В выходные стоит отправиться за город, ближе к природе и свежему воздуху. Лучше, если поездка будет семейной. Организуйте себе качественный отдых и желательно без спиртных напитков.





Вы с легкостьюпревзойдете конкурентов как в профессиональной, так и в личной сферах. Доверьтесь интуиции, она обязательно подскажет правильные пути и возможности.

А вот советы другим людям, особенно родственникам, сейчас давать не стоит. Есть вероятность, что ваша рекомендация негативно сработает в ситуации другого человека, и отношения могут быть испорчены.





Непростая неделя вас ожидает. На работе грядут не совсем приятные перемены, возможно, на вас возложат новые обязательства и ответственность. Если же вы не работаете, то ваша помощь понадобится кому-то из близких родственников.

Не обойдется и без проблем в личной жизни. Возможны разногласия и недопонимания с партнером по браку. Зато к концу недели напряженная обстановка должна нормализоваться. В выходные постарайтесь восстановить силы и вернуть эмоциональное равновесие.





На этой неделе вам вряд ли удастся избежать чьей-то неправомерной критики. Стоит ожидать ее от начальства или другого влиятельного человека, от которого зависят ваша карьера и финансы.

Есть вероятность, что и в отношениях с партнером вас постигнут неожиданные претензии и недовольство с его стороны. Если вы не готовы к резким переменам, постарайтесь набраться терпения и не обращать внимания на упреки.





Звезды не рекомендуют вам пускать на самотек ни одно дело, в котором можно проявить себя и показать свое превосходство над другими. Поверьте, награда не заставит себя долго ждать.

Стоит приготовиться к интенсивному труду и напряженному графику. Самое сложное в достижении заветной цели - победить свою лень. Наберитесь мужества и проявите волевые качества, чтобы показать отличные результаты.





Неделя не обещает быть простой, но трудностей вам не надо бояться. На вашем пути будут встречаться люди, которые во всем окажут помощь и подставят плечо в самый трудный момент.