Гороскоп на неделю с 1 по 7 января: влюбленных Львов ждет сюрприз, Скорпионы получат заманчивое предложение, у Козерогов возможны перемены на работе

В первую неделю нового года вы точно не заскучаете и не сможете пребывать в расслабленном состоянии. Поддерживайте тонус и бодрость встречами с друзьями и родственниками, поездками за город и знакомствами с интересными людьми. Дарите своим близким теплоту общения и уделяйте им как можно больше внимания. Старайтесь быть доброжелательными и позитивными, избегайте резкости и критики по отношению к окружающим.

На этой неделе у вас появится прекрасная возможность уделить время своим любимым занятиям. Пусть руки вспомнят хобби, пускай найдется время для длительных лесных прогулок и чтения книги, которую вы откладывали из-за нехватки времени и сил.

В финансовых вопросах сюрпризов не ожидается, в делах сердечных тоже все останется без особых изменений. Возможна переоценка отношений с нынешним партнером и искренние разговоры по вопросам восприятия друг друга. Интересные и заманчивые знакомства ожидают одиноких представителей знака в поездках и путешествиях.

Эта неделя будет насыщена поездками, путешествиями, новыми впечатлениями и полезными встречами. Не забудьте в дорогу взять противопростудные средства и удобную обувь.

На личном фронте все будет стабильно. Многие представители знака посвятят время своим вторым половинкам или свиданиям с поклонниками. Звезды советуют внимательно следить за финансами и избегать бессмысленных трат, спонтанных покупок, лотерей и азартных игр.





Хотя вам по душе сейчас больше спокойствие и размеренный ритм, на этой неделе заскучать не удастся. Вас ожидают незапланированные встречи с друзьями и посещение массовых мероприятий, спонтанные поездки и решение неотложных дел.

Такой быстрый ритм может привести к выгоранию, поэтому находите возможность отдыхать. Старайтесь не забывать о полноценном сне, правильном питании и прогулкам на свежем воздухе. Взрыв эмоций и фонтан впечатлений ждет только у тех представителей знака, кто находится в поиске своей второй половинки. У всех остальных - штиль.





На этой неделе вас потянет за город, подальше от городской суеты и шума. Берите с собой близких, и ваша первая новогодняя неделя обещает стать незабываемой. Размеренный ритм жизни и свежий воздух улучшат самочувствие, наполнят силами, энергией и дадут новый импульс для активной жизни.

С финансами все будет стабильно, поэтому можете смело тратить деньги на удовольствия для себя и своих близких. Дополнительных забот и трат могут потребовать в конце недели дети.





Из-за нехватки ярких впечатлений и внимания к вашей персоне вы можете немного заскучать. Но продлится это недолго. Ваше окружение активизируется и вовлечет вас в насыщенное общение.

Здоровье на этой неделе вам хлопот не доставит, если откажитесь от алкоголя и жирной пищи. Также звезды не советуют увлекаться энергетиками и кофеином. Тех представителей знака, которые заняты поиском своей второй половинки, ожидают знакомства, которые могут перерасти в долгосрочные отношения.





Первая половину недели лучше посвятить отдыху, а вторую - заботе о здоровье и своем внешнем виде. Смело записывайтесь на классический или оздоровительный массаж, спа-процедуры, сходите в бассейн или спланируйте визит к косметологу.

Личная жизнь не будет для вас на первом плане в этот период, поэтому свободное время уделите родственникам и друзьям. Навестите тех, у кого давно не были, поддержите тех, кому сейчас нужна ваша. В финансовом плане все будет без изменений.





Вас на этой неделе будут переполнять энергия и активность, только реализовать свою потребность в действиях пока не получится. Свои силы и время можете потратить на помощь близким, занятия спортом или физическим трудом. Оглянитесь вокруг, возможно, кто-то нуждается в вашем внимании и участии.

Если будете работать в новогоднюю неделю, то вам откроются хорошие возможности заработать и завести полезные знакомства. На личном фронте все останется без существенных перемен. Приятный флирт и интересное общение с противоположным полом вероятны у одиноких представителей знака.





На этой неделе вас ожидают путешествия, поездки, встречи с родственниками и друзьями. Некоторые представители знака получат предложение о новом виде деятельности, которая будет связана с раскрытием своих талантов и творческих возможностей. У вас хорошо получится совмещать свою основную работу с новыми креативными проектами.

О здоровье можно не беспокоиться вплоть до выходных, а после увеличится риск простудных заболеваний, поэтому не забывайте о мерах профилактики. В романтической сфере Скорпионов ждут страсть, активные знаки внимания и любовные интриги.





Вы окажетесь на этой неделе в центре внимания: множество встреч, знакомств, поездок. Ваша общительность позволит вам стать весьма популярной персоной в своих кругах. Но не стоит задирать нос к верху, отнеситесь к этой временной популярности без излишних эмоций.

В романтической сфере успех ждет тех представителей знака, которые не побоятся проявить инициативу и будут открыты новым знакомствам.





Неделя сулит много общения и приятных эмоций. Все свое свободное время звезды рекомендуют посвятить родственникам, друзьям и своей второй половинке. Если отправитесь в поездку, будьте особенно внимательны - высокий риски получить травму и лишиться личных вещей.



Многие представители знака вторую половину недели будут вынуждены уделять много внимания вопросам, связанным с предстоящими переменами на работе. Финансовая сторона жизни будет стабильной и предсказуемой.





Ожидается активная и насыщенная неделя. Вас пригласят на незапланированные мероприятия, которые будут связаны с профессиональной деятельностью и с вашими увлечениями. А еще ваше внимание будет направлено на различные совещания и собрания, которые отнимут много сил и времени.

Однако ваша деятельность не останется незамеченной - ждите вознаграждения и признания. Изменения на личном фронте ожидаются у тех представителей знака, которые откладывали важные решения в отношении своих любимых.





Эта неделя будет вполне размеренной. Возможны сложности и небольшие неприятности, которые будут связаны с родственниками или друзьями. Не поддавайтесь негативным эмоциям и если есть возможность, окажите поддержку.