Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля: Близнецам стоит заняться своим здоровьем, Весам воздержаться от финансовых трат, а Козерогов ждет романтическое свидание

На этой неделе особенно критично воспринимайте поступающую к вам информацию. Постарайтесь уделить время своим рабочим делам, а уже затем предавайтесь веселому времяпрепровождению, к которому вас будут склонять друзья. Раскрывайте в себе новые творческие возможности,знакомьтесь с интересными людьми и приобретайте полезные контакты.





В начале недели не стройте планы, потому что с высокой долей вероятности они изменятся. С друзьями может состояться не самая приятная беседа, после которой вы не захотите вместе идти на вечеринку или иное мероприятие.



В середине недели лучше побыть наедине с собой. Заняться чтением психологической литературы, духовными практиками. Также хороший эффект окажут водные процедуры. Задумайтесь о приобретении абонемента в бассейн. Воздержитесь от употребления алкоголя в эти дни и постарайтесь ограничить общение с малознакомыми людьми в социальных сетях.





На этой неделе звезды советуют воздержаться от разговоров на конфликтные темы с партнерами и родителями. Лучше отложить обсуждение важных разговоров до следующей недели. Будьте аккуратны и неторопливы в рабочих вопросах. Лучше пока не устраиваться на работу и не ходить на собеседования.

Путаница может возникнуть и при общении с друзьями. Ваши действия или слова могут быть восприняты неверно. Но в то же время это благоприятный период для общения с единомышленниками. Можно посещать клубы по интересам, общаться в соцсетях. В выходные запланированная вами поездка может сорваться.





В начале недели у вас могут наблюдаться вопросы со здоровьем. В туристических путешествиях следует с осторожностью пробовать экзотическую пищу, иначе не избежать проблем с пищеварительной системой.

В середине недели успешно пройдут деловые разговоры, связанные с работой, с авторитетными и влиятельными людьми. Также отличное время для посещения массовых мероприятий. В выходные следует воздержаться от неразумных трат.





Многих представителей знака потянет на новые романтические знакомства. Только не следует возлагать на них большие надежды. Есть вероятность, что они окажутся краткосрочными и ненадежными. В середине недели вы можете встретить человека, который может стать духовным учителем для вас. Хороший период для обмена опытом и саморазвития.

Прекрасное время для путешествий по духовным местам силы. Удачно будут складываться небольшие путешествия, особенно паломнические поездки. В выходные возможны споры с партнером из-за финансов. Лучше отложить разговоры по данной тематике до следующей недели.





У вас могут обостриться отношения с партнером. Велика вероятность ссоры с любимыми и близкими людьми. Эта неделя - не самый лучший период для выяснения отношений. Сейчас вы особенно уязвимы, поэтому не вступайте в противостояние с людьми.

В середине и конце недели лучше воздержаться от крупных покупок, так как возможны проблемы с финансами. В выходные будьте внимательны и аккуратны в обращении с предметами бытовой химии, иначе не избежать негативного влияния на организм.





На этой неделе вы будете заняты уходом за больными родственниками. Вас попросят съездить в аптеку или купить продукты. В хлопотах не забудьте о собственном здоровье и укреплении своего иммунитета. В середине недели могут обостриться отношения с партнером. Вы почувствуете, что любимый человек что-то скрываетот вас. Однако откровенный разговор вряд ли приведет к прояснению ситуации.

Старайтесь фильтровать поступающую к вам и от вас информацию. Необходимо помнить, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас. На выходные не планируйте важных дел, дайте отдых своему организму.





В начале недели вам стоит воздержаться от трат на подарки близким людям. Есть риск, что презент придется не по вкусу. Лучше заранее поинтересоваться, что бы хотели получить ваши любимые. В середине недели стоит уделить особое внимание своему здоровью. Ваш иммунитет будет снижен, возможно появление простудных заболеваний.



С осторожностью следует принимать новые лекарства - есть риск перепутать дозировку или ошибиться с названием препарата. Воздержитесь от злоупотребления алкоголя. В выходные откажитесь от походов в гости и посещения публичных мероприятий.





Звезды рекомендуют воздержаться от важных разговоров с близкими и родственниками. В этот период могут возникнуть трения и отсутствие взаимопонимания с вашими родными. То же самое касается ремонта и генеральной уборки - их лучше перенести на следующую неделю.

А в середине этой недели вы можете хорошо прочувствовать всю атмосферу отношений с партнером. Вместе с тем может возникнуть ревность, поэтому старайтесь не проявлять собственнический инстинкт. В выходные лучше воздержаться от поездок за город.





В начале недели лучше отказаться от поездок и путешествий. Также до вас может дойти неприятная информация, которая будет способна навредить вашей репутации или репутации ваших близких. При общении с малознакомыми людьми воздержитесь от излишней откровенности. Лучше абстрагироваться от обсуждения личной жизни с непроверенными контактами.



В середине недели в отношениях с близкими и родственниками будет полная гармония. Особенно это касается взаимоотношений со старшим поколением. Дома будет царить благоприятная и доброжелательная атмосфера.





В начале недели вам не стоит давать деньги в долг друзьям, поскольку можно потерять и деньги, и друга. Не лучший период для шумных вечеринок в компании друзей. В поле зрения могут появиться люди, которые неискренни с вами. Также следует опасаться мошенников.

Середина недели сулит романтическое свидание. А в выходные лучше остаться дома и воздержаться от поездок. Постарайтесь расслабиться, набраться сил и восстановить свое внутреннее равновесие.





В начале недели у вас возникнет острое желание сменить имидж. Это может быть смена прически, одежды, макияжа. Однако кардинальные изменения лучше отложить до следующей недели, так как окружающим такая резкая перемена может прийтись не по нраву.

Ближе к концу недели хорошо покупать вещи для дома, предметы интерьера. Это могут быть стиральная машина, фотоаппарат, люстра. В то же время вам следует контролировать свои траты, чтобы не выйти за рамки запланированного бюджета. В выходные лучше остаться дома и заняться бытовыми вопросами.





Звезды рекомендуют вам воздержаться от путешествий. Следует проявить осмотрительность в контактах с правоохранительными органами. Проявите особую бдительность и внимательность на дорогах, иначе есть риск попасть в аварию.