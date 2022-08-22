Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа: Ракам нужно быть осторожными в общении, Весам стоит заняться здоровьем, Козероги смогут открыть новые таланты

Успех в делах будет зависеть от вашей целеустремленности и напористости. Будьте решительнее и увереннее в себе, смело отстаивайте свои идеи. Удачно сложатся деловые поездки и путешествия. Люди, что встретятся на вашем пути, вдохновят вас на развитие и достижение целей. Прислушивайтесь к своей интуиции, самостоятельно принимайте решения, а главное - продолжайте идти к своей мечте.





Первая половина недели принесет достаточно оптимизма и радости. Отношения с любимыми людьми будут складываться гармонично и мирно. Есть вероятность, что вас пригласят на торжественное мероприятие, или вы попадете на концерт любимого исполнителя.



Вторая половина недели сосредоточит ваше внимание на здоровье и работе. Самочувствие может давать сбой, а заботы и дела навалятся со всех сторон. Уделите больше времени наведению порядка в делах. Только не берите на себя слишком много.





В первой половине недели вы получите радость от решения семейных забот и дел. Вы с удовольствием будет заниматься обустройством дома, уборкой, решением хозяйственно-бытовых вопросов и покупкой новой техники. В семье будет царить атмосфера дружелюбности и сотрудничества.

Вторая половина недели располагает для приема гостей. А еще ваше внимание захватит поведение и здоровье ребенка. Постарайтесь уделить своему чаду достаточно времени, поговорить по душам. Возможно, вам откроется тайна, которую скрывает ваш малыш.





Начало недели принесет много возможностей для общения с разными людьми. Вам с легкостью удастся продемонстрировать свои интеллектуальные способности и коммуникабельность. Вы окажетесь в курсе всех событий и новостей вашего окружения.

Если ваша вторая половинка живет в другом городе или даже стране, может состояться романтическая встреча, свидание. Выходные обещают быть насыщенными и активными: возможно придется решать как рабочие, так и семейные вопросы.





В первой половине недели вы займетесь решением хозяйственно-бытовых проблем. Вы будет делать все, чтобы сделать ваше жилище более комфортным и уютным. Со всеми делами справитесь легко, потому что будут силы, время и желание.

Вторая половина недели может принести слухи о вас, которые бросят тень на ваш статус и репутацию. В общении с людьми не проявляйте излишнюю доверчивость, не стоит делиться личными тайнами, иначе информация может быть использована против вас.





В первой половине недели смело встречайтесь с друзьями, отправляйтесь в поездки и приобретайте новые знакомства. Вас могут пригласить на фестиваль или концерт, где вы получите много положительных эмоций и драйва.

Вторая половина недели принесет финансовые потери. При покупке личных вещей лучше не приобретать то, в чем нет уверенности, иначе вещь придется вернуть обратно из-за найденного брака.





Первую половину недели уделите внимание своему внутреннему равновесию и спокойствию. Самое время для молитвы, медитации, чтения духовной литературы. А еще можно посетить баню или сауну, которые окажут благоприятный эффект на ваш организм.

Вторая половина недели начнется с напряжения в отношениях с партнером по браку. Вам может показаться, что ваша вторая половина что-то скрывает, недоговаривает и ведет себя подозрительно. Переждите этот период и оставьте выяснение на другое время.





В начале недели постарайтесь найти время для встречи с друзьями и единомышленниками. Именно в этот период вам важно почувствовать дружескую поддержку и побыть рядом с теми, чьи интересы и увлечения совпадают с вашими.

Вторая половина недели может быть связана с ухудшением самочувствия, с побочными эффектами от приема лекарств. Постарайтесь беречь свой организм, избегайте купания в открытых водоемах и проверяйте качество питьевой воды.





Звезды обещают, что вы сможете добиться поставленных целей, если проявите напористость и уверенность. Не забудьте про дипломатию, она вам точно пригодится, если вам понадобится получить какой-либо документ, повышающий ваш профессиональный или социальный статус.

Вторая половина недели принесет в отношения с близкими и любимыми людьми еще больше открытости и искренности. Не стоит терять голову и излишне доверять людям, иначе в будущем это может обернуться против вас.





В первой половине недели звезды обещают вам яркие и искренние впечатления от поездки или путешествия. В это время вы можете познакомиться с интересным человеком, который окажет на вас положительное влияние и вдохновит на всестороннее развитие.

Во второй половине недели романтическое знакомство может положить начало крепкому союзу в будущем. На выходных вас будет мучить дилемма: провести время с семьей или окунуться в решение рабочих вопросов.





Звезды советуют начать активную борьбу с вредными привычками. Плохие привычки вам удастся заменить на хорошие. Например, курение меняйте на рисование, или тягу к сладкому - на пешие прогулки. Вы сможете открыть в себе новые таланты и узнать о своих возможностях.

Вторая половина недели отлично подойдет для закаливания и водных процедур. К выходным возможны трудности с замедлением интеллектуальной активности, поэтому учеба будет даваться непросто.





На этой неделе постарайтесь уделить внимание своей второй половине. Обсуждайте с ней разные темы, даже самые острые. Диалог удастся, и вы сможете прийти к компромиссу по тем вопросам, по которым раньше не удавалось добиться согласия.

Во второй половине недели посещайте с любимым человеком торжественные и культурные мероприятия. Это время расцвета любовных отношений. К выходным будьте осторожнее в использовании бытовой химии и огня.





В первой половине недели ваше физическое и психологическое самочувствие будет напрямую зависеть от дел на работе и дома. Старайтесь поддерживать чистоту во всех комнатах, совмещать заботу о здоровье и наведение порядка.



Во второй половине недели может исполниться ваша мечта о покупке домашнего животного. К выходным могут обостриться отношения с партнером по браку. На первый план выйдут скрытые вопросы, например, подозрительность и недоверие.