Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая: Тельцам нужно ограничить общение, Львов ожидает финансовая прибавка, Козерогам грозит влюбиться

Начало недели не годится для решения важных задач и проблем. После выходных вряд ли удастся собраться с силами, чтобы выполнить поставленные задачи. Для этого отлично подойдет середина недели. Именно в это время лучше всего удастся показать хорошую работоспособность и получить дивиденды от проявленной инициативы. Следуйте принципу: меньше слов, больше дела. В семейной жизни вам понадобится чувство такта и терпения, чтобы с пониманием и оправданием относиться к своим домочадцам. Не попадитесь на удочку соблазнов и искушений, старайтесь трезво и рассудительно оценивать все происходящие события.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/62f/eqvc4nzomr48eyu7ckuhf7p5v1y1kx02.jpg

На этой неделе вам гарантировано много общения, которое вас не утомит. Взаимопонимание с окружающими людьми подарит вам позитивный настрой. В этот период можно совершать крупные и долгожданные покупки.

В середине недели есть вероятность, что кто-то из родственников попытается использовать вас в корыстных целях. Постарайтесь вовремя распознать ловушку и не угодить в нее. В выходные позвольте себе расслабиться, откажитесь от встреч и активного отдыха.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/42f/2zr3opwg63ytfnlc7pt4881r5xowm6wo.jpg

Неделя будет полна личных тревог и переживаний. Возможен разлад в семейных отношениях и ссора с любимым человеком. Постарайтесь не накалять ситуацию, держать эмоции под контролем и сразу же все прояснить.

В профессиональной сфере не стоит откровенничать с коллегами - излишняя болтливость может сыграть против вас. Воздержитесь от того, чтобы дать деньги в долг, иначе ваши финансы не вернутся, а отношения будут испорчены.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/4cf/h6428ifod3jimrq2vwhn0416kdcz7pc6.jpg

На этой неделе вы испытаете теплоту дружеских встреч. Смело принимайте приглашение от друзей и получайте радость от общения. На романтическом фронте возможно свидание, которое подарит вам настоящий фейерверк эмоций.

На работе ожидается непростой разговор с руководством. Будьте аккуратны в своих словах и чувствах, потому что от исхода беседы будет зависеть ваше профессиональное будущее.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/617/5fqi2rw71r4r863mil4dompswebs64h1.jpg

Вы на этой неделе будете погружены в оказание помощи своим близким. Но не забывайте о профессиональной сфере. Именно в этот период у вас есть хороший шанс добиться результатов. Положитесь на поддержку окружающих, их совет и помощь будут как нельзя кстати.

В общении с окружением вам удастся миновать разногласий и недопонимания. К выходным вы блестяще проявите свои знания и таланты, а также завоюете признание и авторитет у коллег.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/a4b/93agibk43arshlh0txxtrwv0dj9ia28i.jpg

Звезды не рекомендуют вам разбрасываться громкими заявлениями. Не стоит вступать с кем-либо в спор или доказывать свою значимость. Постарайтесь мирно урегулировать проблему.

В середине недели вас порадует финансовое поступление за проделанную работу. Вы сможете осуществить долгожданную покупку. К выходным удастся договориться по вопросу, который вас уже давно волнует.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/99c/387237gdulr37le23mmfo4dv0ce9vpsd.jpg

Неделя подготовила для вас неожиданные, даже сенсационные новости позитивного характера. В профессиональной сфере звезды советуют сделать передышку, сейчас не стоит пытаться взобраться на вершину карьерной лестницы. Есть вероятность, что сил и времени потратите много, а ожидаемого результата добиться не получится.



Одиноким представителям знака есть смысл присмотреться к своему окружению, возможно, ваш человек совсем рядышком. Не бойтесь сделать шаг первым и пригласить на кофе того, кто вам симпатичен.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/bcd/4jgn3oqte80mx9se0twl3nzfy9hrnxjq.jpg

На этой неделе вам нужно проявить напористость и целеустремленность в профессиональной среде. Именно эти качества сейчас сыграют в вашу пользу. Отбросьте все сомнения - и вперед!

Семейным представителям знака противопоказано смотреть по сторонам, даже если вы почувствовали, что ваши отношения со второй половинкой исчерпаны. Находите новые пути оживления супружеских отношений. Вдохновитесь на совместную туристическую поездку или пригласите свою вторую половинку в ресторан, кафе, театр.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/e15/06ysw3ubwk230mkbxqe4gk9tcb9sxus3.jpg

Неделя пройдет успешно, если вы не станете сравнивать свою жизнь с жизнью других людей. Не стоит жаловаться, что вам чего-то не хватает, лучше ценить и с благодарностью относиться к тому, что есть у вас. На работе ожидает похвала, возможна и денежная награда за ваш труд.

В семейных отношениях будут радовать гармония, лад и взаимопонимание. Звезды не рекомендуют отправляться в поездки, особенно дальние. Зато вы можете смело экспериментировать с внешностью и приобрести новую вещь в свой гардероб.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/2d6/e1z2dqgbj3cjjihwzoa8kff10jiu94gy.jpg

На этой неделе постарайтесь не слушаться чьих-либо советов и рекомендаций. Действуйте по велению сердца и здравого смысла. Сами же очень внимательно следите за своими словами, поступками. Если вас не спрашивают, лучше промолчать, иначе может разгореться конфликт.

В семейных отношениях ваш партнер будет склонен обижаться на вас из-за пустяка. Постарайтесь с чувством такта и терпения отнестись к его поведению. Переждите это непростое время, все наладится.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/7fa/d94ywwheevfu9yrokg9l67wu5d13s9rh.jpg

У вас на этой неделе появится склонность к проявлению чрезмерного интереса к жизни окружающих людей. Главное, вовремя остановиться и не перейти допустимые границы. Возможно, вам стоит подумать над тем, как разнообразить свою жизнь. Попробуйте найти себе хобби, сделайте перестановку в квартире, запишитесь на образовательные курсы.

К концу недели потеплеет на романтическом фронте. Есть вероятность, что вы встретите интересного человека, который окажется близким вам по духу или даже сможет растопить ваше сердце.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/be3/dyurg3nstzimvxg2h2l0oux5tfpebnee.jpg

На этой неделе вы можете разрешить себе немного полениться и сбавить обороты своей активности. Расслабленность в делах и мыслях должна быть кратковременной. За время этой передышки постарайтесь восстановить силы и отдохнуть.

Если у вас есть долговые обязательства, то отдых оставьте на потом. В таком случае, наоборот, следует приложить максимум усилий и времени, чтобы рассчитаться с долгом. В выходные избегайте плавания в водоемах.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/d34/7fohnc4dvop92z0nny1rfcgrj4cvvb5u.jpg

Неделя потребует от вас проявления амбиций, целеустремленности и мобильности. Не бойтесь взять на себя дополнительную ответственность и лишние полномочия. Не без труда, но вам удастся успешно справиться с новыми обязательствами и добиться признания руководства.