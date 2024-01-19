Гороскоп на неделю с 22 по 28 января: Тельцы выйдут на новый уровень отношений, Львы рискуют испортить свою репутацию, Весы решатся на серьезный шаг

На этой неделе для многих знаков зодиака будет характерна переоценка межличностных отношений в пользу бережного и внимательного подхода к близкому человеку. В то же время повышается риск травм и ожогов, поэтому не торопитесь в делах и будьте осторожны. Также звезды советуют держать эмоции под контролем, не поддаваться на манипуляции и не реагировать слишком эмоционально на агрессию в свой адрес. Сейчас это особенно важно. А вот общения с друзьями и близкими людьми избегать не стоит - сейчас их поддержка вам просто необходима. А если будут предлагать помощь, не отказывайтесь.





Если вы давно хотели изменить что-то в своей внешности, то сейчас самое подходящее время. Запишитесь к косметологу, приобретите абонемент в фитнесс клуб, обратитесь за помощью к стилисту. Отличный результат вам гарантирован.

Неделя будет насыщена встречами, поездками, решением рабочих вопросов. Курсируя между кабинетами и офисами, домом и работой будьте предельно осторожны - велик риск получения травмы. Свободным представителям знака звезды рекомендуют обратить внимание на поклонников, которые старше вас по возрасту - есть большой шанс отыскать среди них свою вторую половинку.





Эта неделя сулит стабильность в романтических отношениях, но при условии, что вы сформулируете четкую позицию и вместе с партнером придете к постановке долгосрочных целей. Чтобы выйти на новый уровень взаимоотношений следует поставить вопрос об официальном оформлении вашего союза.

В профессиональной деятельности также не ожидается никаких потрясений. Вам будет свойственно предпочесть стабильность переменам. Обратите особое внимание на здоровье - велик риск простудиться. Поэтому укрепляйте иммунитет и одевайтесь по погоде, старайтесь избегать мест массового скопления людей.





На этой неделе у вас есть все шансы преуспеть в профессиональной сфере и других важных делах. Подъем энергии, вдохновение и интеллектуальная активность позволят вам решать одну сложную задачу за другой. Также звезды сулят вам хорошие доходы из нескольких источников.

Все будет хорошо складываться и на личном фронте. Ждите особо трепетного отношения со стороны вашей второй половинки. Но при этом не забывайте, что для развития гармоничных отношений вы также должны прикладывать усилия.





Вам придется играть роль первой скрипки как в семье, так и на работе. Но не стоит это делать искусственно и демонстративно, иначе одобрения и понимания со стороны вашего окружения вам не добиться.

Во второй половине недели эмоциональное состояние вернется в привычный баланс, что хорошо скажется как на финансах, так и на профессиональной деятельности. Тех, кто еще не связал себя узами брака, ждут приятные встречи, флирт, свидания, которые могут перерасти во что-то более серьезное.





В первой половине недели будьте предельно аккуратны, так как слова и поступки могут стоить вам репутации. Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать, не делайте громких заявлений и не лезьте на рожон, иначе можете испортить отношения с окружающими и существенно ухудшить их мнение о вас. Также воздержитесь от поездок до выходных.



Иммунная система будет ослаблена. При отсутствии качественного сна и полноценного питания могут возникнуть проблемы со здоровьем, поэтому берегите себя и постарайтесь придерживаться режима дня. В общении с со своей второй половинкой старайтесь проявлять терпение и сдержанность, иначе конфликтов не избежать.





Вся неделя пройдет в приподнятом настроении. Связано это будет с бодрым самочувствием и с радостным осознанием того, что все идет по заранее намеченному плану. В профессиональной сфере все будет работать как часы: финансы поступят своевременно, отчеты будут сданы вовремя, договоры будут подписаны.

Встречи с друзьями, близкими и родственниками, время, проведенное с детьми, - это то, что вам сейчас просто необходимо. А вот в делах сердечных появится какой-то элемент непредсказуемости, стабильность в отношениях может пошатнуться по инициативе вашего партнера.





Вам удастся войти в состояние баланса, особенно в плане взаимоотношений. В первой половине недели ждите приятных сюрпризов от своей второй половинки. Многие представители знака решатся связать свою жизнь узами брака. Решение это будет принятым, осознанным, без лишних эмоций и иллюзий.

На работе придется немного понервничать из-за возможных перемен, перестановок и новых правил. У одиноких представителей знака возможно начало романтических отношений с кем-то из руководства. Не торопите развитие событий и избегайте всякого легкомыслия в амурных делах.





Неделя принесет хорошие результаты в профессиональной деятельности, особенно если вы трудитесь в сфере журналистики, политики или медицины. Здоровье обещает быть стабильным, но риски травм и ожогов пока высоки.

В середине недели постарайтесь не совершать дальних поездок и не посещать места массового скопления людей. Тех, кто находится в поиске своей второй половинки, ждут насыщенные событиями и впечатлениями дни. Семейных представителей знака ожидают прекрасные выходные в кругу близких людей.





Много времени на этой неделе вы будете уделять родственникам. Возможны семейные тожества, организационная сторона которых падет именно на вас. Хорошее самочувствие и прилив сил позволят вам преуспеть и на работе, и дома, и сердечных делах.

Ожидаются новые приобретения, это могут быть предметы роскоши либо что-то связанное с вашими увлечениями. Все хорошо будет и на личном фронте - полная гармония и взаимопонимание с вашей второй половинкой.





На этой неделе вы всерьез займетесь приведением дел в порядок. Это касается как рабочего места, так и жилого пространства. Если ваша профессия связана с искусством, приготовлением еды или туризмом, вы можете получить перспективное предложение о работе в новом месте.

Хорошее самочувствие даст возможность вести активный образ жизни, справляться с высокими физическими и интеллектуальными нагрузками. В выходные ваш романтический настрой немного подпортят конфликты или мелкие ссоры с любимыми.





Интересная и стабильная неделя ожидает представителей знака. Вам удастся быстро и эффективно решать поставленные руководством задачи. Если вы находитесь на руководящей должности, то сможете умело замотивировать сотрудников на нестандартный подход к выполнению своих обязанностей. Возможны неожиданные денежные поступления.

Здоровье обещает быть хорошим, но берегите себя от простуды и переохлаждения. Что касается романтических отношений, то на этой неделе у вас появится возможность построить крепкие долгосрочные отношения, которые в дальнейшем могут привести к предложению руки и сердца.





На этой неделе вам стоит сделать шаг к примирению с родственниками. Не бойтесь первыми сделать этот непростой шаг. Финансовых вложений могут потребовать близкие люди, будьте готовы к тому, что придется потратить немалую сумму для решения их проблем.