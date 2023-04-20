Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля: Тельцам стоит быть внимательными с финансами, Весов ожидает судьбоносная встреча, Стрельцам не избежать спора

Предстоящая неделя призывает вас к самодисциплине и самоконтролю.Не пускайте дела на самотек, иначе добиться хороших результатов вам не удастся. Но и не усердствуйте без меры - излишняя ответственность может вам навредить.Радуйтесь встречам с близкими людьми и полезным знакомствам. Не забывайте удивлять окружающих творческими порывами и оригинальным подходом к делу.В личных отношениях старайтесь не додумывать, избавьтесь от сомнений и недомолвок.





Эта неделя предоставит вам возможность показать окружающим свои лидерские качества, напористость и целеустремленность. Будьте уверенны, что вы достигните хороших результатов в том деле, за которое возьметесь.

Звезды рекомендуют набраться терпения, потому что есть вероятность, что кто-то из коллег попробует сбить вас с верного пути и помешать достижении цели. И домочадцы будут весьма капризны и придирчивы к вам. Главное, не отступайте от своих принципов.





На этой неделе будьте особо внимательны и аккуратны в обращении с деньгами. Вам следует с большой осторожностью относиться к финансам. Есть риск, что из-за доверчивости или недосмотра может быть утеряна крупная сумма.

Следите за качеством продуктов, которые вы употребляете, а также откажитесь от алкоголя. Тем, кто учится, удастся достичь отличных результатов и одержать победу в олимпиаде или интеллектуальном турнире.





Эта неделя пройдет на позитивной и спокойной ноте. Дела будут успешными как на работе, так и в учебе, а дома будут царить гармония и мир. Зато окружающим вас людям может понадобиться ваша помощь. Не откажите им в поддержке, полезном совете или хотя бы в сочувствии.



В середине недели хорошо заняться решением хозяйственно-бытовых проблем, постарайтесь навести порядок в своих вещах и освободить пространство от ненужных предметов. Сделайте ваше дом более уютным и комфортным.





Звезды настоятельно вам советуют взять паузу в работе и организовать себе качественный отдых. Накопившаяся усталость и эмоциональное выгорание не позволят вам полноценно трудиться, а здоровье начнет давать сбой.



Вторая половина недели перенесет ваше внимание на семейную жизнь. Возможны ссоры и недопонимание с родственниками, а также временное охлаждение любовных отношений. Постарайтесь убрать эмоции на второй план и прийти к компромиссу по возникшему вопросу.





Вас ожидает отличная неделя. Для тех, кто плодотворно и много трудился, настанет время, чтобы увидеть хорошие результаты работы. Тех, кто особо не напрягался и делал все спустя рукава, тоже ожидает бонус.



Семейным представителям знака удастся насладиться любовью и теплотой своих домочадцев. Тех, кто пока одинок, накроет настойчивое внимание со стороны противоположного пола. Главное, не торопитесь и не теряйте голову, чтобы вас не постигло разочарование.





На этой неделе у вас будет хороший шанс подзаработать и окружить себя полезными связями. Звезды советуют не придумывать себе некий образ и играть роль перед коллегами, помните, что ваше настоящее лицо очень привлекательное.

Если вас пригласят на встречу давние знакомые или родственники, обязательно соглашайтесь. Общение с ними может оказаться крайне нужным и продуктивным. Возможно, вы услышите совет или вам окажут поддержку в какой-либо проблемной ситуации.





На предстоящей неделе вы окажетесь в центре внимания, и будете пользоваться успехом в обществе. На любых мероприятиях вам удастся покорить окружающих и внешним видом, и интеллектом, и умением держаться на публике.

Одиноким представителям знака повезет в романтических знакомствах. Есть большая вероятность, что вы встретите человека, который может стать вашим спутником жизни, поэтому будьте особенно наблюдательны, деликатны и вежливы при знакомстве с противоположным полом.





У вас наступает прекрасное время для решения профессиональных задач. Самое важное - это сформулировать цель и четкие пути ее достижения. Постарайтесь отключить в себе лень и не дайте себе возможность откладывать дела на потом.

В романтических отношениях вас ждут добрые и хорошие перемены. Главное, держите под контролем свои негативные эмоции и не давайте необоснованную критику и оценку окружающим вас людям.





На этой неделе вас ожидает спор, инициатором которого, будете вы. Спор может касаться как несправедливости, происходящей на работе, так и неурядиц дома. Не отступайте от своих честных принципов, но и старайтесь, чтобы словесная перепалка не переросла в серьезный и открытый конфликт.

В середине недели к вам могут обратиться за финансовой помощью. Звезды советуют очень хорошо подумать, прежде чем оказать ее. Возможно, вам лучше подсказать человеку другие виды помощи.





У вас на этой неделе может возникнуть чувство неудовлетворенности своими доходами и недовольство собой. Не спешите исправлять свои недостатки и вступать в борьбу с проблемами. Также не стоит рассчитывать на помощь окружающих, особенно малознакомых.

В вашем кругу может появиться человек, который проявит к вам сильную симпатию и внимание. Не игнорируйте эту особу, есть смысл ответить на ухаживания.





На этой неделе вы будете полны надежд и планов. Вас посетят хорошие идеи, появится чувство уверенности в своих возможностях и силах. Прекрасное время, чтобы начать воплощать свои мечты в реальность.

Постарайтесь не разбрасываться своими идеями - излишняя открытость сейчас вам ни к чему. Все, что задумали и спланировали, держите при себе. В выходные совершите покупки, которые откладывали. Поход по магазинам окажется удачным.





Рыбы

На этой неделе вы можете столкнуться с негативными выпадами в свой адрес. Не отвечайте на раздражение или агрессию. Ваша улыбка и хорошее настроение обезоружат обидчика. А еще звезды рекомендуют удивить спутника жизни необычным подарком.