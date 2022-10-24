Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября: Тельцам стоит воздержаться от крупных покупок, Львам повезет в финансовых делах, Козерогов ждет исполнение заветного желания

Эта неделя поможет вам раскрыть свои интуитивные способности и развить фантазию. Усилится тяга ко всему неизведанному и таинственному. Многие люди смогут проявить себя в таких сферах, как психология, музыка, поэзия, изобразительное искусство. Не забывайте о самодисциплине и ответственности - будут ситуации, когда эти качества вам особенно пригодятся.





На этой неделе постарайтесь отложить дела и заботы, звезды рекомендуют заняться своим здоровьем. Ваш организм прекрасно отзовется на отдых, восстановление и защиту иммунных сил. Сходите на несколько сеансов массажа, приобретите абонемент в бассейн или тренажерный зал.

В середине недели, вероятно, придется решать финансовые вопросы. Проблема долговых обязательств упорно повиснет над вами. В выходные лучше никуда не выезжать. Проведите это время в уютной семейной обстановке.





Начало недели пройдет под знаком любви, гармонии и согласия в браке. Свою вторую половинку вы откроете заново, вам удастся рассмотреть еще больше положительных качеств в своем партнере. Именно в этот период вы осознаете, как дорог вам ваш избранник.

Если находитесь в состоянии влюбленности или еще одиноки, ждите искренних любовных признаний, чувственных романтических встреч. Благоприятное время для узаконивания отношений. В выходные воздержитесь от крупных покупок - есть вероятность приобрести некачественный товар.





В первой половине недели постарайтесь навести идеальный порядок дома и на работе. Когда все вещи окажутся на своих местах, вы почувствуете улучшение самочувствия. Ваше здоровье и состояние напрямую будут зависеть от порядка именно в этот период.

Середина недели обещает успехи в работе. Вас могут повысить в должности, выдать премию за старательный труд или продлить контракт. В субботу и воскресенье постарайтесь не вступать в споры с партнерами и не выяснять с ними отношения.





Неделя будет насыщена поездками и интересными знакомствами. Если вы пока одиноки, обязательно познакомитесь с человеком противоположного пола, с которым могут начаться романтические отношения. В целом, это прекрасное время для гармоничного общения с окружающими.

Успешно будет складываться учебный процесс, вы поразите преподавателей своими знаниями и достижениями. В этот период усилятся ваши интеллектуальный способности. В выходные постарайтесь отложить все дела и заняться восстановлением сил.





В начале недели наступит благоприятный период для решения финансовых вопросов, связанных с благоустройством вашего жилища. Смело покупайте необходимую мебель, бытовую технику или предметы интерьера. Покупки будут удачными, а в вашем доме станет уютнее и теплее.

В семье будет царить гармония. Именно сейчас можно затрагивать деликатные темы наследства и помогать старшим родственникам в оформлении документов. В выходные воздержитесь от посещения развлекательных мероприятий, иначе может случиться конфликт с любимым человеком.





Прекрасная неделя для активного общения. Возобновите приятельские контакты с одноклассниками или однокурсниками, вы с удовольствием обменяетесь новостями из жизни. Приобретайте новые интересные знакомства. Общение будет складываться благоприятно.

Супружеские отношения порадуют теплотой чувств. Именно в этот период вы будете видеть своего избранника воплощением своей мечты. В выходные отправляйтесь в поездку или в гости к друзьям.





В начале недели вы остро почувствуете нехватку спокойствия и тишины. Суета и шум вокруг станут помехой на пути к внутренней гармонии. Хорошее время для уединения, молитвы, медитации и возможности побыть наедине с собой.

Благоприятно сложится индивидуальная работа, а не пребывание в коллективе. Подходящий период для написания научно-исследовательской работы, проведения расследования. В выходные останьтесь дома - в поездках вас могут ожидать неприятности.





На этой неделе вы будете сосредоточены над вопросами личностного развития и самосовершенствования. Поймете, что можете брать на себя новые обязательства, ответственность и инициативы. А еще это благоприятное время для развития творческих способностей.

Если у вас есть любимый человек, то вы почувствуете, что ваше влечение к нему наполняется особым возвышенным содержанием. Например, вы неожиданно для себя можете сочинить стихотворение или написать картину. На творчество вас будут вдохновлять виды морских пейзажей и звуки природы, моря.





Звезды советуют вам стать более бескорыстными. Если кому-то понадобилась ваша помощь, совет или поддержка, не проходите мимо. Постарайтесь с чуткостью и вниманием помочь человеку. Бескорыстная помощь людям поможет обрести вам недостающую гармонию и спокойствие.

Как только почувствуете, что приближаетесь к душевному равновесию, ваши отношения в семье и с близкими людьми наполнятся теплом и искренностью. В выходные займитесь домашними делами и решением хозяйственно-бытовых вопросов.





Звезды рекомендуют вам всерьез задуматься о своем будущем. Возможно, вы распознаете некие подсказки или знаки, которые помогут смоделировать контуры вашего будущего. Возьмите чистый лист бумаги и напишите ваш план действий и развития. Скорее всего, что он осуществится.

Некоторые заветные желания исполнятся уже на этой неделе. Будьте готовы к получению приятных сюрпризов. На выходных обратите внимание на свое самочувствие - есть риск заболеть и пролежать в постели с высокой температурой.





Эта неделя может быть связана со значимыми достижениями в личном, социальном или карьерном плане. Вы почувствуете усиление внимания окружающих к вашей персоне. Звезды советуют ставить перед собой большие задачи и смелее делать шаги в их реализации.

В середине недели вы почувствуете особую потребность в романтических отношениях. Ваша привлекательность и обаяние будут притягивать представителей противоположного пола. Не исключено знакомство с человеком, занимающим более высокое положение в обществе.





На этой неделе вас ждет неожиданное удивительное путешествие. Возможно, вас пригласят составить компанию в туристическую поездку или предложат горящую путевку по низкой цене. Смело отправляйтесь за новыми яркими впечатлениями и полезными знакомствами.

Благоприятный период для свадьбы или венчания. Брак, заключенный в середине недели, обещает быть счастливым и долговечным. Супружеские пары почувствуют, что их отношения стали более деликатными и доброжелательными. В выходные не стоит браться за ремонт или генеральную уборку в квартире.