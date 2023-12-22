Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря: Раков ждет интересное знакомство, Скорпионы могут получить новую должность, Рыб не буде покидать ощущение волшебства

Последняя неделя уходящего года, по традиции, выдастся насыщенной, активной, наполненной встречами, поездками и контактами. В предновогодней суете постарайтесь остановиться на мгновение, чтобы выпить чашку кофе и проанализировать уходящий год, всего его события, сбывшиеся и пока нереализованные планы. Вспомните, что было хорошего, радостного, светлого, и обязательно сохраните это в памяти. Под бой курантов загадайте самое сокровенное желание - вот увидите, оно исполнится.

Вам предстоит активная и насыщенная неделя. Будет много поездок, перемещений и общения, с помощью которых вы успешно решите рабочие задачи и улучшите свое материальное положение.

Вас ждут внезапные встречи с давними знакомыми. Настраивайтесь на приятные эмоции и состояние ностальгии. Новогоднюю ночь проведите в кругу семьи и близких людей. К праздничному столу подготовьте яркую одежду, украшения, прическу и макияж.





На этой неделе вы будете погружены в решение организационных вопросов из-за резкой смены планов. Дела нужно будет корректировать из-за рабочих или семейных проблем. И если профессиональные проблемы удастся решить быстро, то вопросы с родственниками потребуют больше времени и сил.

До наступления праздника вам удастся справиться со всеми проблемами и встретить Новый год в гармоничной и приятной обстановке. Создайте атмосферу праздника у себя дома, позаботьтесь о разнообразии блюд, украшении стола. Звезды советуют исключить очень жирную и острую пищу. Возможно появление нежданных гостей в новогоднюю ночь.





На этой неделе вам некогда будет скучать - на работе потребуются ваши усилия и старания вплоть до самых выходных. Некоторых представителей знака ожидают приятные перемены, связанные с повышением по должности или предложением о более престижном месте работы.

Когда вы сбавите свою деловую активность, вдруг с удивлением обнаружите, что оказались за праздничным красивым столом в окружении близких людей, которые уже обо всем позаботились. Звезды рекомендуют вам встречать Новый год в семейном кругу. Загадываемые желания посвятите своей семье и любимым людям.





На этой неделе вы погрузитесь в предпраздничные хлопоты и семейные заботы - покупку подарков, составление меню, украшение дома. Хороший настрой поможет не только успешно завершить год в профессиональной сфере, но и обеспечит прекрасные финансовые результаты, которые позволят встретить праздник так, как давно хотелось.

Одиноких представителей знака ждут новые знакомства, которые спустя время перетекут в очень интересное общение. Встречать праздник можно в удобной и комфортной для вас одежде, а загадываемые желания обязательно должны быть связаны с творчеством и самореализацией.





На этой неделе вам станет близок светский образ жизни: встречи, корпоративы, детские утренники и елки. К выходным вы почувствуете сильную усталость, поэтому возложите обязанность организовывать встречу Нового года на своих близких. Здоровье может дать о себе знать в средине недели, поэтому не забывайте о мерах профилактики простудных заболеваний.

Новогодний праздник желательно встретить в веселой и дружной компании друзей и родственников, но не дома. Свои желания в новогоднюю ночь лучше связать с семьей, детьми, родными людьми и домом - они имеют все шансы сбыться в наступающем году.





Всю предновогоднюю неделю вы будете заняты заботами о своей внешности. Самые отважные представители знака решатся на кардинальные перемены. Прическа, новый цвет волос, стиль одежды и макияж станут более дерзкими и смелыми.

Встречать праздник желательно на природе, подальше от городской суеты, в небольшой компании самых близких людей. Желания, которые загадываются под бой курантов, должны быть связаны с романтической и профессиональной сферами, которые придется учиться правильно совмещать в наступающем году.





Эта неделя принесет вам насыщенные поездки и множество встреч. Много дел придется решать тем, чья деятельность связана с искусством, финансами и продажами предметов роскоши. Интенсивная работа поможет улучшить материальное положение и сулит хорошие перспективы на следующий год.

Чтобы избежать переутомления, старайтесь хорошо высыпаться и не забывайте о приеме витаминов. Новогоднюю ночь лучше провести в компании позитивных людей - друзей или родственников, которые могут создать праздничный и легкий настрой.





На этой неделе вы с блеском разрешите все профессиональные вопросы. Вам стоит ожидать денежное вознаграждение и благосклонность от руководства. Некоторые представители знака смогут получить более высокую должность.

Новый год желательно встречать в спокойной обстановке и в комфортной одежде. Праздничный стол лучше не перегружать едой, отдайте предпочтение фруктам, салатам и легким напиткам. Желание, загадываемое под бой курантов, пусть будет связано с самореализацией и сферой романтики.





Эта неделя подарит множество насыщенных и ярких событий. Вы будете увлечены мероприятиями и торжествами. При этом многие организационные вопросы вам придется взять на себя: подарки, украшение помещения, подбор музыкального сопровождения. Такая активная позиция поможет вам пополнить круг друзей и поклонников.

Новогоднюю ночь лучше провести в кругу самых близких людей, в уютной домашней атмосфере. Загадываемое желание пусть будет связано с различными достижениями и приобретениями.





Всю неделю вы будете заняты организацией новогодних торжеств, весь фронт работ вам придется взять на себя. Постарайтесь не обижаться на равнодушие и инертность близких людей. Своим примером поднимите мотивацию родных и друзей.

Новый год рекомендуется встречать в большой дружной компании родственников и друзей. Достаточно внимания уделите торжественной и развлекательной части праздника, сервировке стола и украшению помещений.





Предновогодняя неделя пока не даст вам расслабиться. Профессиональные заботы будут нагружать до самых выходных. Особенно это касается тех, чья деятельность связана с медициной, преподаванием и социальной службой.

Праздничную ночь желательно провести в расслабленном и гармоничном состоянии, в комфортной атмосфере и с приятными людьми. Старайтесь не переедать за праздничным столом и не злоупотреблять спиртным.





На этой неделе вы будет погружены в завершение рабочих дел и поиск подарков для своих любимых. Профессиональные вопросы вам удастся разрешить с помощью коллег и друзей. Свободное время вы с радостью посвятите домашним хлопотам по организации праздничного ужина.