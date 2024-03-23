Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Близнецов ожидает заманчивое предложение, Скорпионов - новые знакомства, а Рыб - подмоченная репутация…

На этой неделе на первый план выйдут вопросы партнерства, отношений в браке и деловые договоренности. Не принимайте резких и поспешных решений относительно взаимодействия с вашим окружением и близкими людьми. Для некоторых знаков зодиака будет характерна эмоциональная нестабильность, поэтому старайтесь контролировать перепады своего настроения. Учитесь видеть красоту в другом человеке, замечать хорошее и с благодарностью относиться к тому, что имеете.





На этой неделе вам предстоит особенно активно проявить себя в двух направлениях - работа и отношения с противоположным полом. В профессиональной сфере звезды пророчат полезные знакомства, а также избавление от коммуникативных проблем с не очень приятными для вас личностями.

Также эти семь дней будут насыщены свиданиями и встречами, знаками внимания от противоположного пола и интересным общением. В выходные позвольте себе отдохнуть, чтобы восстановить силы и обрести гармонию. Местом силы для вас будет лес или парк.

Неделя будет для вас неоднозначной. Ожидаются перепады настроения и резкая смена активности - от чрезмерной суетливости до лени и безделия. Постарайтесь взять себя в руки и решать вопросы по мере их поступления. К концу недели вас может охватить сильное чувство усталости и опустошенности.

В выходные придет вдохновение, связанное с интересными предложениями и перспективными проектами. Вы почувствуете прилив сил и бодрости. В делах сердечных каких-то глобальных перемен не ожидается, все будет предсказуемо и стабильно.

У вас появится хорошая возможность сбавить обороты и немного отдохнуть. Не отказывайтесь от приглашения в театр, музей или от посещения любого другого культурного мероприятия. Что касается карьеры, то здесь вы сможете реализовать свои профессиональные притязания и успешно решить проблемы, которые давно не давали покоя. К концу недели некоторые представители знака смогут получить заманчивое предложение о смене работы или места жительства.

А вот от крупных трат звезды советуют воздержаться. Также не рекомендуется на этой неделе вкладываться во что-то и брать кредиты. Зато сейчас прекрасное время для начала занятий фитнесом, бегом, плаванием. Если пока возможности для физической активности нет, постарайтесь хотя бы просто дольше гулять.





Начало недели для вас будет не самым простым. В понедельник желательно не посещать массовые мероприятия, не планировать поездки и свести к минимуму общение. Так вы избежите конфликтов и возможных недоразумений.

А вот для тех представителей знака, которые находятся в поиске своей второй половинки, сейчас очень удачное время. Велика вероятность встретить спутника жизни, положить начало серьезным отношениям или построению с кем-то совместного будущего. В финансовой сфере ожидается некоторое беспокойство по причине задержки денежных средств.





В первой половине недели вы почувствуете эмоциональную усталость и пустоту. Старайтесь не поддаваться негативным эмоциям и отчаянию. Помните, что это временные состояния, и не допускайте того, чтобы ваше недовольство жизнью перерастало в претензии и выяснение отношений с близкими людьми.

В выходные ваше эмоциональное состояние начнет улучшаться. Если вам не удалось избежать конфликтов и ссор с близкими, найдите возможность исправить ситуацию и попросить прощения. Уделите внимание и своему здоровью, особенно осторожными стоит быть тем представителям знака, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.





На этой неделе представителей знака ждут полезные контакты и знакомства. Расширяйте свой круг общения, спустя время вы ощутите выгоду от коммуникаций с интересными людьми. Хороший потенциал появится для реализации проектов и бизнес-идей, поэтому важно найти единомышленников и надежных партнеров.

А вот в общении со своей второй половинкой будьте предельно тактичны и внимательны - велика вероятность взаимных претензий по поводу распределения обязанностей и ответственности. Старайтесь отказаться от критики и выражения недовольства. Найдите возможность для разговора с любимым человеком без обид и взаимных упреков.

Вам стоит гармонизировать свои эмоции и не принимать поспешных решений, так как любое из них может оказаться судьбоносным. Постарайтесь сейчас сконцентрироваться на работе и своем здоровье. Особое внимание уделите самочувствию, не лишним будет пройти обследование и записаться на прием к врачу.

Выходные проведите активно, не сидите дома. Посетите выставку, музей, пройдитесь по торговому центру, запланируйте встречу с друзьями - сейчас вам как никогда нужны положительные эмоции.





Неделя будет нестабильной в плане эмоционального состояния. Переменчивость коснется и материального положения: щедрость будет сменяться скупостью, а желание совершить крупную покупку обернется жадностью.

К концу недели вас перестанет бросать из крайности в крайность. И во многом это произойдет благодаря подвижкам в романтической сфере. Звезды пророчат вам повышенное внимание со стороны противоположного пола, интересные знакомства и встречи. Но при этом постарайтесь не тонуть в краткосрочных увлечениях - ветреность счастья не принесет.





Звезды предупреждают о высокой степени конфликтности на этой неделе. Чтобы избежать недопонимания и ссор с близкими, старайтесь контролировать свои эмоции и не пускать в ход манипуляции, давление и упреки.

В профессиональной сфере от вас потребуется максимум внимания, усидчивости и ответственности. Появятся возможности для улучшения финансового состояния - не упустите свой шанс. А вот в личной жизни все останется на уровне предыдущей недели. Выходные постарайтесь провести в хорошем расположении духа и бодром настроении.





Неделя будет непростой, полной противоречивых эмоций и тревожности. Некоторые представители знака примут решение о прекращении совместных проектов, отношений и всерьез задумаются о смене места работы или жительства.

Если вы метеозависимы, то заранее примите меры по профилактике плохого самочувствия. Выходные лучше провести в семейном кругу, избегая шумных компаний.





Все ваше время и внимание на этой неделе будут направлены на решение вопросов, связанных с работой, заработком и непредвиденных трат. Если трудитесь в сфере искусства или торговли, то у вас появится возможность значительно увеличить свои доходы.

Личная жизнь обещает быть интересной и даже увлекательной. Вас ждут свидания, флирт, знаки внимания со стороны противоположного пола и приятные сюрпризы. При возникновении юридических проблем не стесняйтесь обращаться к друзьям - именно они дадут вам дельный совет.





На этой неделе вам стоит избегать высокомерия и агрессии, иначе не удастся избежать конфликтов с окружающими. Может пострадать и ваша репутация, восстанавливать которую придется долго и с большими усилиями. В общении проявляйте такт, эмпатию и уважения к собеседнику.