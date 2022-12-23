Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января: Тельцы продвинутся по карьерной лестнице, Весов ожидает романтическая встреча, Рыбам нужно восстановить силы

Первая половина недели принесет что-то новое и необычное. В этот период у вас усилятся воображение и фантазия. Появится много творческой энергии, желание создавать что-то оригинальное. Во второй половине недели ваши смелые фантазии могут натолкнуться на суровые реалии. Звезды советуют сначала хорошенько продумать свои планы, а потом реализовывать их. Не торопитесь, делайте все последовательно и с добрым отношением ко всему окружающему.





На этой неделе вы самые настоящие везунчики. Звезды сулят вам исполнение любых желаний. У вас будет масса энергии и жизненных сил. Будет много встреч с друзьями, обмен подарками и радостными впечатлениями. Именно в дружеской компании вы будете себя чувствовать легко и весело.

Постарайтесь быть осторожными в разговорах с начальством - могут возникнуть недопонимания. Разногласия и споры возможны и с родителями, поэтому наберитесь терпения и примите к сведению все советы и наставления старших.





На этой неделе вас ждут радостные и приятные события. Это может быть продвижение по карьерной лестнице, премия или повышение зарплаты. Вам следует остерегаться конфликтов на дороге, не нарушайте правила дорожного движения и не совершайте резких, необдуманных маневров во время поездки на личном авто.

Праздничные дни постарайтесь провести в семейном кругу, домашний уют и тепло - именно то, что вам сейчас необходимо. Плюс это прекрасная возможность собраться за одним столом, обменяться подарками и добрыми словами. Время для друзей и знакомых найдите уже в новом году.





Звезды рекомендуют вам отправиться в дальнее путешествие. Высока вероятность, что все ваши мечты и желания исполнятся именно в это время. Мыслите позитивно, верьте в удачу, общайтесь, знакомьтесь - сейчас для этого наилучшийпериод. Но к концу недели вы можете почувствовать усталость от общения.

Постарайтесь найти время для временного одиночества, чтобы восполнить силы и энергию. Займитесь творчеством, почитайте книгу или посмотрите фильм. Это позволит вернуть гармонию, силы и позитивное настроение.





Под конец года вы сможете избавиться от своих вредных привычек. Пообещайте себе в новом году вести здоровый образ жизни. На неделе вас ждут исключительно радостные события. При общении с партером старайтесь проявлять больше терпения и такта, не подвергайте критическим замечаниям любимого человека.



Отличный период для подведения итогов года и составления планов на будущий. Запишите все свои идеи, мечты и цели на бумаге. Новый год принесет вам вдохновение и силы на реализацию задуманного. От вас потребуются целеустремленность и вера в то, что все обязательно получится.





На этой неделе у вас значительно улучшатся взаимоотношения с партнером. Вы будете понимать друг друга как никогда. Конец года - отличный период, чтобы задуматься о переходе отношений на новый уровень. Звезды рекомендуют провести новогоднюю ночь вдвоем.

Во второй половине недели стоит воздержаться от излишеств в еде, так как это может негативно сказаться на вашем здоровье. Устройте разгрузочные дни, постарайтесь больше гулять, начните выполнять физические упражнения.





Последняя неделя года для вас пройдет в хлопотах и заботах. Нужно привести все дела в порядок, устроить генеральную уборку дома. Отличное время, чтобы выработать полезные привычки, связанные с питанием и занятием спортом.

В отношениях с любимым человеком может наблюдаться напряжение. Старайтесь избегать ссор, которые могут возникнуть из-за пустяка. Не ограничивайте свободу своего партнера - каждый имеет право на личное пространство и возможность побыть наедине с собой.





Звезды знаменуют начало романтических отношений. Свободным представителям знака рекомендуется чаще выходить в свет, посещать праздничные мероприятия. Именно там высока вероятность судьбоносного знакомства.



Несвободным представителям знака звезды тоже благоволят. Ждите искренних признаний в любви или предложения руки и сердца. Не проводите праздники дома, выбирайтесь в город, на концерты, в клубы. Ведь важно помнить: как год встретишь, так его и проведешь.





Звезды советуют вам встречать этот новый год в кругу семьи. Ведь совместные посиделки всегда сближают. Распределите домашние обязанности между членами семьи, продумайте, что нужно купить к новогоднему столу и как оригинально украсить дом к празднику.

Прекрасное время, чтобы приобрести новую бытовую технику или мебель. Очистите пространство,избавьтесь от старых вещей, которыми вы уже давно не пользуетесь. Постарайтесь создать в своем доме атмосферу праздника и уюта.





На этой неделе у вас улучшатся взаимоотношения с близкими. Позвоните родственникам и поздравьте их с праздниками. Этот звонок может быть расценен как знак уважения и примирения, если были с кем-то в ссоре.



Устройте семейный отдых. Сходите с детьми на утренник, в цирк или на новогоднее представление. Новые впечатления вам и детям гарантированы. Будьте аккуратны в тратах на подарки. Рекомендуется сперва поговорить с домочадцами, спросить, что им действительно нужно, а только потом идти в магазин.





В начале недели звезды рекомендуют вам заняться планированием своих доходов и расходов. Вы можете приобрести что-то крупное, то, что хотели купить еще с начала года. Это может быть бытовая техника или мебельный гарнитур.

Новогоднюю ночь лучше провести дома, в кругу семьи за праздничным столом. Праздник объединяет и помогает хранить теплоту семейных отношений. В конце недели проявите особую заботу и внимание по отношению к близким родственникам.





Звезды настоятельно рекомендуют вам провести последнюю неделю этого года с любимым человеком. Хорошо сделать своей второй половинке сюрприз. Проявите фантазию, будьте щедрыми. Ваш избранник (или избранница) обязательно это оценит.

Не забывайте и о подарке ребенку. Купите ему то, о чем он вас давно просил. Он будет очень рад такому сюрпризу. Сходите вместе со своим чадом в цирк, театр или на новогоднее представление. Положительные эмоции будут вам обеспечены.





К концу года вы почувствуете усталость. Дела вас утомили, походы по магазинам за подарками полностью истощили жизненные силы. Поэтому на этой неделе в преддверии праздников вам стоит расслабиться, отдохнуть и восстановиться.