Гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта: Девам предстоит сменить имидж, Стрельцы окажутся на вершине популярности, Водолеи повысят свой статус

Настраивайтесь на приход весны. Пересмотрите свой гардероб, добавьте ярких красок и новых аксессуаров. Будьте открыты к новым знакомствам и полезным связям. Проявляйте уступчивость и дипломатичность, окружайте себя красотой и светлыми мыслями. Не стоит унывать по поводу неразрешенных трудностей или проблем, ведь они не вечны. Находите поводы для радости и улыбки.

Неделя обещает быть насыщенной событиями. Общение с партнерами и коллегами будет не только продуктивным, но и доставит вам удовольствие, да и в целом дела в профессиональной сфере будут складываться весьма успешно. Найдутся возможности и для улучшения материального положения.

Звезды рекомендуют уделить пристальное внимание своему здоровью, потому что могут обостриться хронические болезни, также продолжайте укреплять свою иммунную систему. Еще будьте готовы к недвусмысленным знакам внимания со стороны противоположного пола, приглашениям на свидания и легкому флирту. Тех, кто состоит в браке или находится в отношениях, ждет приятный сюрприз от второй половинки.

В начале недели вас ждут сразу несколько приятных событий: высокие достижения в профессиональной сфере, появится возможность реализовать свой потенциал. И, самое главное, вознаграждение не заставит себя долго ждать.

В делах сердечных все будет без потрясений. В конце недели вам захочется расслабиться и более поверхностно отнестись к своим рабочим обязанностям. Такое поведение вызовет негодование у коллег и партнеров. Постарайтесь не поддаваться такому аморфному состоянию и включайтесь в активную жизнь.





Вас ждет очень продуктивная, насыщенная событиями, встречами и поездками неделя. Многие представители знака отправятся в командировки, результатом которых станут не только материальное вознаграждение и перспективы, но и интересные предложения относительно карьерного роста.

А еще звезды говорят, что сейчас благоприятное время, чтобы записаться на образовательные курсы, благодаря которым вы сможете повысить свою квалификацию и у вас появится возможность претендовать на более высокий статус и зарплату. В выходные сохраняется высокий риск получения травм, поэтому будьте особенно внимательны к своему здоровью.

На этой неделе вы будете склонны много времени уделять романтической стороне жизни, но не всегда в положительном ключе. В первой половине недели звезды рекомендуют постараться не раздражаться по пустякам и держать свои негативные эмоции в отношении близких под контролем.

Учитесь гибкости и деликатности в общении, не стоит придираться и критиковать окружающих, старайтесь видеть хорошее в людях. К выходным ваши отношения со второй половинкой станут гармоничными и особенно чувственными. Найдите время для совместного отдыха, чтобы побыть вдвоем.





Предстоящие 7 дней будут неоднозначными, поэтому все важные дела рекомендуется перенести на первую половину недели. Особенно это касается выполнения важных рабочих задач, решения юридических или наследственных вопросов.

Во второй половине недели старайтесь не заниматься деловой активностью - велики риски серьезных и непоправимых ошибок. Обратите внимание на свой режим дня. Ваше здоровье может ухудшиться из-за недостаточного количества сна и нервного перенапряжения. Зато в романтической сфере все будет хорошо - звезды обещают вам яркие впечатления и увлекательные события.





На этой неделе вы будете много времени уделять работе и делам. Некоторые представители знака решатся на радикальные перемены своего имиджа. В этом вопросе лучше обратиться к профессионалам, которые помогут определиться с выбором прически, цвета волос и стиля в одежде.

Тех представителей знака, которые связаны узами брака или состоят в романтических отношениях, ждут приятные сюрпризы от второй половинки. Одиноким представителям знака звезды рекомендуют обратить внимание на человека из вашего окружения, который давно оказывает вас знаки внимания. У вас есть реальные шансы начать серьезные отношения, которые приведут к браку.





Вы наконец-то решитесь наладить отношения со своими близкими. Не бойтесь сделать шаг к примирению, попросить прощения и исправить свои ошибки не только на словах, но и на деле.

В профессиональной сфере от вас потребуется проявление здорового упрямства, настойчивости и лидерских качеств. Финансовое положение улучшится из-за вашей щедрости и участия в благотворительности. Вам удастся найти новые источники дохода.





На этой неделе вам рекомендуется следить за своей эмоциональной стабильностью, не вступать в конфликты и противостояния, избегать крупных денежных трат. В этот период постарайтесь жить в режиме разумной экономии, не тратить деньги под влиянием сиюминутных эмоций.

В профессиональной сфере вам не нужно давать обещания и брать на себя дополнительные обязательства. Серьезность и ответственность - не ваш конек на этой неделе. Вы, наоборот, будете склонны к легкомыслию и безответственности. Это касается и отношений с вашей второй половинкой. Постарайтесь избежать измен и предательства, потому что эти ошибки могут стать роковыми и поставить крест на ваших отношениях.





Вас ожидает вполне благополучная неделя. Успех будет сопутствовать в профессиональной сфере, в финансах и романтической части жизни. В этот период многие представители знака будут находится на вершине своей популярности и узнаваемости.

Подарки и знаки внимания со стороны поклонников подарят вам отличное настроение и вдохновят на добрые дела. А вот здоровью в эти выходные уделите пристальное внимание - высок риск не только травм, но и пищевых отравлений.





На этой неделе вас ждет успех, связанный с образованием, материальным достатком и перспективными знакомствами. Но при этом у вас может проявиться склонность к нежеланию решать проблемы, уходу от ответственности и легкомыслию. Старайтесь изо всех сил не поддаваться этому состоянию, которое может испортить отношения с коллегами и вашей второй половинкой.

Вы по праву сможете гордиться достижениями и успехами своих детей. Это отличный повод, чтобы запланировать совместный поход в кино, кафе или развлекательный центр. Только при этом постарайтесь избегать интенсивных физических нагрузок - очень высокая вероятность получения травмы.





Эта неделя подарит достаточно шансов, чтобы улучшить качество своей жизни. Некоторым представителям знака будет дана возможность пройти обучение чему-то новому, что позволит сделать шаг вверх по карьерной лестнице и повысить свой статус.

Здоровье будет стабильным, но уделить внимание системе пищеварения стоит. Следите за режимом питания, исключите алкоголь и жирную пищу, ограничьте употребление сладостей и кофеина. Тех представителей знака, которые находятся в поиске своей второй половинки, ждут интересные знакомства и яркие впечатления.





Звезды сулят вам финансовую стабильность, хорошее самочувствие и высокий энергетический потенциал на этой неделе. Трудности могут возникнуть в выходные, если вы станете проявлять чрезмерную активность. Постарайтесь ограничить количество контактов и общения, чтобы избежать выгорания.