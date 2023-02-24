Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта: Ракам стоит быть более внимательными за рулем, Дев ждет любовное признание, Водолеев накроет волна финансовых успехов

Начало недели принесет жажду открытого общения, отстаивания своей правоты и принципов, зато личностный рост и развитие притупятся. Взамен появится необходимость продемонстрировать свои достижения и таланты. И все же не стоит забывать о работе над собой и преодолении своих недостатков.В крепких супружеских союзах усилится чувство любви и ценности семейных отношений.





На этой неделе звезды рекомендуют проверять всю поступающую к вам информацию. Есть вероятность, чтоможете услышать противоречивую или негативную информацию. Постарайтесь вести себя закрыто с малознакомыми людьми.

Автолюбителям стоит быть крайне внимательными при управлении транспортным средством и не подвозить случайных попутчиков. В выходные воздержитесь от употребления алкогольных напитков и будьте осторожны в обращении с лекарственными средствами - есть риск перепутать название препарата или его дозировку.





На этой неделе не посещайте мероприятия развлекательного характера. Вечеринки и ночные клубы потребуют от вас серьезных финансовых вложений, но ожидаемых приятных впечатлений не принесут. Постарайтесь не строить долгосрочных планов - высока вероятность, что придется вносить коррективы.

В середине недели наступит улучшение партнерских отношений. Вам с легкостью удастся договориться с любимым человеком или коллегой даже по самым спорным вопросам. Хорошее время для объявления о помолвке или свадьбе. А вот с подругами будьте сдержаннее, не стоит доверять им свои тайны.





На этой неделе звезды советуют умерить свои амбиции. Могут возникнуть препятствия на пути достижения целей. Лучшее в такой ситуации - набраться терпения и переждать. Особенно, если дело касается взаимоотношений с начальством или другим авторитетным для вас человеком.



Вторая половина недели, наоборот, откроет вам дорогу к заветной цели. Действуйте решительно и уверенно. А еще постарайтесь избавиться от вредной привычки. Именно в этот период вам будет проще отказаться от курения или злоупотребления алкоголем. Плохие привычки заменяйте на полезные для вашего организма.





На этой неделе звезды не советуют вам отправляться в дальние путешествия. Если поездки не избежать, старайтесь не отклоняться от заданного маршрута и графика. Будьте очень внимательны за рулем и не нарушайте правила дорожного движения, так как встреча с представителями закона не сулит вам ничего хорошего.

Во второй воловине недели вас ждет расцвет романтических чувств. Именно сейчас вы почувствуете особую связь и теплоту отношений с вашей второй половинкой. Вы еще больше станете ценить надежность, верность и преданность любимого человека. В выходные устройте романтический ужин, запланируйте поход в кино или ресторан.





На этой неделе вас накроет жажда приключений. Звезды не рекомендуют идти на риск и поддаваться желанию авантюризма. Воздержитесь от участия в спортивных соревнованиях или экстремальных видах спорта - возможно получение травмы.

В середине недели хорошо заняться уборкой, очистить пространство от ненужных вещей. Запланируйте косметический ремонт или перестановку мебели. Обновление интерьера добавит уюта и принесет гармонию в отношения с домочадцами. В выходные будьте осторожны при использовании бытовой химии.





Звезды не советуют обсуждать острые вопросы с партнером по браку. Даже мелкие неурядицы могут привести к открытому конфликту. Постарайтесь контролировать свои эмоции и не реагируйте, если вас будут провоцировать на ссору.

Вторая половина недели поможет разрешить все вопросы и проблемы в мирном русле. Это хорошее время для развития и укрепления супружеских отношений. Вас могут ждать чувственные любовные признания и сюрпризы.





На этой неделе обратите внимание на свое здоровье, особенно на качество и режим питания. Постарайтесь питаться легко и сбалансированно, не переедая и не злоупотребляя вредной пищей. Иначе не избежать расстройств пищеварения и быстрого набора веса.



В середине недели попробуйте сконцентрироваться на одном важном деле и довести его до конца. Не стоит распылять свои силы и пытаться успеть везде - вряд ли у вас это получится. Удачно сложатся дела, связанные с наведением порядка и уюта в доме.





На этой неделе влюбленным представителям знака стоит быть внимательнее и деликатнее в отношениях с любимым человеком. Не стоит требовать того, что не в силах вашего партнера. Неумеренные желания могут привести к разочарованию.

Вторая половина недели позволит удачно решить вопросы, связанные с воспитанием вашего ребенка. В выходные запланируйте совместный поход в цирк, музей или кафе. Старайтесь больше времени уделить своему чаду.





На этой неделе звезды настоятельно рекомендуют уходить от конфликтов в супружеских отношениях. Обсуждение и решение всех острых и спорных вопросов отложите на следующую неделю. Воздержитесь от подписания важных договоров, особенно если дело связано с недвижимостью.

Вторая половина недели отлично подойдет для решения финансовых вопросов. Возможно, вам одолжат крупную сумму денег родственники или друзья. Выходные проведите в теплом семейном кругу.





Звезды советуют обратить особое внимание на свое здоровье. В этот период может ослабнуть иммунитет, и вы станете уязвимы для вирусных и инфекционных болезней. Старайтесь не перетруждаться, качественно отдыхайте и одевайтесь по погоде.

В середине недели удачно сложатся поездки и встречи. Если вам поступит предложение отправиться за город с друзьями и близкими, соглашайтесь. Новые яркие впечатления гарантированы.





На этой неделе все ваше внимание будет сконцентрировано на решении материальных вопросов. Звезды советуют не торопиться с тратами на подарки любимым, а также расходовать деньги на увеселительные мероприятия. Не стоит потакать желаниям ребенка купить дорогую игрушку, интерес к которой может пропасть в скором времени.

Во второй половине недели удачно сложатся дела на работе. Вас ожидает прибавка к зарплате или премия. В этот период вы сможете грамотно распорядиться своими финансами. Покупки будут успешными и нужными.





Звезды рекомендуют пересмотреть свои желания и цели, связанные с взаимоотношениями в семье. Есть риск, что ваши амбиции столкнутся с препятствиями со стороны домочадцев. Постарайтесь переждать непонимание и вернуться к теме спустя время.