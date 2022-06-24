Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля: Близнецы могут столкнуться с финансовыми трудностями, Скорпионов ждут интересные знакомства, Водолеи могут услышать любовное признание

Первая половина недели будет полна мечтаний и энтузиазма для многих знаков зодиака. Не торопитесь реализовывать свои идеи и напрасно растрачивать вдохновение. Далеко не все может привести к ожидаемым результатам. Радуйтесь новым знакомствам, расширяйте кругозор, а в личных отношениях добавьте разнообразия.





Первая половина недели принесет напряжение и разлад в семейных отношениях. Если вы живете с родителями, то конфликт поколений выйдет на первый план. Ваше стремление к свободе и независимости будет пресекаться со стороны родителей или родственников.

Переключитесь на общение с друзьями или вплотную займитесь учебой. Самое время отправиться в небольшое путешествие, на пикник или уехать на дачу. Выходные проведите со второй половинкой, успех в романтических свиданиях вам гарантирован.





Начало недели посвятите домашним делам. Подумайте, как сделать ваш дом более уютным. Не забудьте проявить заботу и уделить внимание родителям и старшим родственникам, звезды обещают гармонию и спокойствие в семейных отношениях.

Постарайтесь избегать туристических поездок за город или посещения увеселительных заведений, воздержитесь от знакомства с новыми людьми, иначе ваш внутренний мир может начать рушиться. Выходные проведите с семьей на даче или в деревне.





В первой половине недели вам покажется, что чувства вашего партнера по браку остывают. Возможна ревность и обострение отношений. Переключите свое внимание на взаимодействие с другими людьми. Окажется, что многие хотят с вами общаться.

Вторая половина недели - прекрасное время для новых знакомств, поездок за город или на природу. Не исключаются трудности в материальном плане. Старайтесь экономнее расходовать средства, чтобы не остаться с пустым кошельком.

Первую половину недели уделите своему внутреннему миру, старайтесь больше времени проводить в уединении, чтобы достичь равновесия. Займитесь чтением духовной литературы или книг по психологии, чтобы лучше разобраться в своем характере.

К выходным ждите обострения в личных отношениях. Проблема будет касаться первенства и лидерства в вашем союзе. Наберитесь терпения и постарайтесь воспринимать вашего партнера таким, какой он есть. Вот увидите, что некоторые проблемы исчезнут сами собой.





Звезды обещают новые знакомства, активность в социальных сетях и форумах. Первая половина недели пройдет в бурном общении с друзьями и знакомыми. Старайтесь следить за своими силами. Возможно, вы почувствуете недомогание, усталость - уделите время отдыху и полноценному сну.

К выходным возникнет напряжение в отношениях с представителями власти и закона. Соблюдайте правила, знайте свои обязанности и права, чтобы избежать неприятностей. И не взваливайте на себя тяжелый груз обязательств перед другими людьми, не самое лучшее время для решения серьезных задач.

Воздержитесь от увеселительного времяпровождения, не самое благоприятное время для дискотек или ночных клубов. Есть риск, что можете серьезно поссориться с дорогими и близкими вам людьми. Перед вами станет выбор между любимым человеком и друзьями.

Звезды предостерегают от новых романтических отношений, вряд ли у них будет доброе и хорошее продолжение. Проведите вторую половину недели и выходные рядом с семьей или наедине с собой. Ваши отношения с родителями заметно улучшатся.





В начале недели не задавайте себе высоких планок и не стройте грандиозных планов. Спрячьте ваш фанатизм и самоотдачу, возможно, именно в них и кроется причина ваших неприятностей. Вы можете столкнуться с преградами, которые будет трудно преодолеть. Рассчитывайте не на свою напористость, а на дружескую поддержку.

Вторую половину недели уделите общению с друзьями или родственниками, их советы могут быть действенными и эффективными. Старайтесь не отказать людям, которые просят вас о помощи, тогда и вас поддержат обязательно.

Неделя будет полна неожиданностей. Если вы планируете поездку, ваши планы могут резко поменяться. Если же вы уже в пути, то маршрут окажется не таким, каким вы себе его представляли. Вас ожидают новые знакомства с интересными людьми, не исключено и начало романтических отношений.

Во второй половине недели уделите внимание своему здоровью, старайтесь больше отдыхать и быть аккуратнее в использовании электроприборов. Не затевайте в квартире генеральную уборку или ремонт, не исключено, что беспорядок ухудшится. И не бойтесь рисковать, именно риск поможет вам в достижении поставленных целей.

Звезды советуют внимательнее относиться к любимым и дорогим людям. Спрашивайте совета, мнение вашей второй половинки. Возможно, вы захотите пригласить любимого человека на концерт или в театр. Предварительно поинтересуйтесь его планами, чтобы избежать неприятностей.

Прекрасное время для официального предложения руки и сердца, помолвки или свадьбы. Только не проявляйте чрезмерную настойчивость в интимных отношениях, ваша вторая половинка может не разделять потребность в острых и необычных впечатлениях.

Тем, кто состоит в браке, понадобится терпение и выдержка, чтобы сохранить ваш союз. Проблема будет заключаться в том, что ваш партнер будет брать на себя серьезные инициативы. Вам будет казаться, что свои позиции вы теряете. Постарайтесь сохранить спокойствие, дайте вашему любимому себя проявить так, как хочется ему.

Воздержитесь от совместных поездок на дачу, общий труд может закончиться конфликтом. Уделите внимание своему здоровью. Вашему организму понравится массаж, бассейн или баня и прогулки на свежем воздухе. Дайте организму набраться сил и восстановиться после нагрузок.





Первая половина недели пройдет хаотично. Вы с трудом будете придерживаться установленного вами плана. Встречи, контакты будут возникать спонтанно. Вас постоянно будут переключать на чужие проблемы и задачи, поэтому разобраться со своими делами вряд ли удастся.



Не забывайте о своем здоровье. Берегите себя от серьезных физических нагрузок и стрессов. На выходных устройте романтическое свидание, возможно, вы услышите любовное признание и предложение руки и сердца.





Начало недели посвятите наведению порядка в доме, займитесь решением хозяйственно-бытовых проблем. Семейные ценности сейчас для вас в приоритете, поэтому уделите время общению с родителями и ближайшими родственниками.

Если у вас есть дети, то готовьтесь к финансовым затратам. Только не идите на поводу у малыша, не спешите покупать дорогую игрушку - через короткий промежуток времени интересы у ребенка поменяются.