Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября: Близнецов порадуют финансы, у одиноких Весов появятся поклонники, Козерогов ожидает насыщенная трудовая неделя

Эта неделя заставит сделать переоценку своих ценностей и отношений с окружающими. Желание пересмотреть свою жизнь и сделать правильный выбор будет характерно почти для всех представителей знаков зодиака. Расставьте акценты над новыми перспективными возможностями и открытиями. Не забывайте уделять достаточно времени близким и дорогим вам людям, не откажите им в помощи и поддержке, заряжайтесь позитивом от общения с ними.





На этой неделе у вас появятся поводы для волнений. Причиной переживаний станут взаимоотношения с окружением. Есть вероятность, что вы пересмотрите свои взгляды на отношения с любимыми людьми, поклонниками или коллегами. Главное - не торопитесь в принятии радикальных решений. Иногда стоит дать второй шанс человеку, который был дорог.

В профессиональной сфере будут успешные завершения проектов. Смело можете обдумывать новые идеи для их реализации. Звезды советуют ограничить посещение фитнес-зала или отказаться от участия в спортивных соревнованиях - велик риск получения травмы.





Эта неделя будет посвящена поиску выхода из сложившихся непростых обстоятельств. Не торопитесь переходить к действиям именно в этот период. Сформулируйте четкий план ваших последовательных и продуманных решений.



Порадует вас финансовая сфера, которая начнет улучшаться к выходным. В работе старайтесь задействовать фантазию и подойти к выполнению задач с творческим подходом - результаты не заставят себя долго ждать.





На этой неделе у вас появятся отличные возможности упрочить свое положение в профессиональной сфере. Ожидайте материальное вознаграждение и похвалу от руководства за достойный труд. Хорошо будет складываться работа с различными источниками информации.



В романтической сфере вы пока не будете стремиться улучшить свои отношения, делая акцент на том, что какой партнер есть, такой и есть. Звезды рекомендуют пока в мыслях наметить те принципы, которые для вас будут важными и определяющими в отношениях с любимым человеком.





На этой неделе ваше внимание будет сосредоточено на романтической сфере. Если вы пока одиноки, ждите интересных встреч, свиданий и общения, которое по-настоящему вдохновляет.

Семейные представители знака будут всецело погружены в дела и заботы своих домочадцев. Если вы трудитесь в сфере финансов, то работа именно в этот период принесет вам много радости и удовольствия. В выходные вам стоит отправиться на природу, где сможете восстановить свои физические и душевные силы.





На этой неделе вы будете в ресурсном состоянии. Прилив сил и энергии поможет справиться со всеми задачами этой недели. Профессиональная сфера потребует от вас новых подходов в организации труда. Вам стоит подумать, как притянуть статусных и эффективных людей в свою команду.

Порадует и романтическая сфера. Отношения будут искренними и яркими. К вам придет серьезное желание построить настоящие отношения с человеком, который может стать спутником вашей жизни.





Эта неделя будет посвящена настройке на новый виток вашей жизни. Могут кардинально поменяться цели, планы и ценности. Появится необходимость переписать свои надежды под изменившуюся реальность.

Важные перемены в жизни дадут вам чувство обновления своего внутреннего и физического состояния. Наконец вы почувствуете гармонию и спокойствие. Финансовая сфера порадует ближе к выходным, поэтому у вас есть шанс совершить покупку своей мечты.





Эта неделя принесет вам стабильность и умиротворение. Особенно это будет касаться тех представителей знака, которые связаны узами брака. Гармоничное общение с близкими людьми, родственниками и детьми будет радовать вас и вдохновлять на новые свершения.

В профессиональной сфере вас ждут новые перспективные проекты, которые принесут хороший доход. Если занимаетесь своим делом, вам удастся решить финансовые проблемы, которые мешали вашему развитию. У одиноких представителей знака появятся поклонники.





На этой неделе вам удастся справиться с теми психологическими установками и комплексами, которые мешали вам в отношениях с людьми. Вы научитесь общаться, приходить к компромиссу и не бояться выражать свое мнение.

Небольшой упадок сил будет свойственен вам на протяжении всей недели, но это состояние можно преодолеть хорошим общением с позитивными людьми из вашего окружения. В романтической сфере ожидается временное дистанцирование от партнера. Не стоит закрываться и игнорировать любимого человека, нужно объяснить, что вам необходимо время для уединения.





На этой неделе вы займетесь своим внутренним миром, будете учиться познавать свои эмоции, чувства и настроения. Не стоит паниковать и впадать в тревогу от сделанных вами открытий. Начните потихоньку меняться в лучшую сторону.

Ощущение нужности и значимости своей деятельности очень вдохновит вас на общественную работу. Звезды рекомендуют внимательнее отнестись к своему самочувствию, особенно если у вас есть склонность к аллергическим реакциям.





Вам предстоит насыщенная неделя, когда количество дел совсем не оставит времени на увлечения и отдых. Готовьтесь к тому, что вам придется выложиться в профессиональной сфере, что займет почти все ваше время.

Выходные обязательно посвятите отдыху и восстановлению сил. Подумайте, что лучше вас расслабляет и приводит ваш организм в тонус. Порадуйте себя сеансом массажа, походом в бассейн, прогулками по лесу и вкусной едой.





На этой неделе вы будете заняты решением материальных проблем и вопросов. Кто-то из представителей знака затеет ремонт или перестановку мебели. Наведение порядка и правильная организация личного пространства поможет вам привнести обновления в ваше самочувствие.

Романтическая сфера потребует от вас неких решительных действий. Результат вашей смелости - новые прочные отношения. В профессиональной сфере проявите консервативный подход в решении поставленных задач.





Эта неделя будет посвящена изучению своего внутреннего мира. Вы будете подвержены рефлексии и эмоциональным переживаниям. Погружение в себя может оказать не самое лучшее влияние на разные сферы вашей жизни.