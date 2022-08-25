Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября: Львам стоит быть осторожнее с деньгами, Стрельцов ждут перемены в карьере, Козерогам нужно контролировать эмоции

Внимание к деталям, ведение открытых и честных переговоров приведет к продуктивности на работе и к личностному росту. Именно сейчас вероятен успех в карьере, поэтому проявите максимум воли, энергии и стремления. Обещаниям и красивым словам не придавайте большого значения - будьте реалистами.





Первую половину недели посвятите самым близким, особенно если у вас есть дети. Обратите внимание на их поведение, возможно, вам стоит больше времени уделять своему ребенку и начать жить его интересами.

Во второй половине недели благополучно будут складываться супружеские отношения. Вы сможете обсуждать с вашим партнером по браку любые темы и обязательно придете к компромиссу. На выходных займитесь решением хозяйственно-бытовых вопросов.





В первой половине недели возникнут сложности с темой жилья. Если решается вопрос с наследством, то следует ожидать трудностей, обострения отношений и разногласий с родственниками.

В середине недели звезды обещают расцвет в делах романтических и любовных. Если есть возможность, отправляйтесь на отдых к теплому морю. Есть большая вероятность, что на курорте вы встретите близкого по духу человека, который вам понравится.





Начало недели сложится не совсем благополучно для общения с людьми и поездок. Если вы передвигаетесь на личном авто, может произойти его поломка или вы попадете в пробку, из-за которой опоздаете на важную встречу.

В середине недели вас ждет расцвет семейных отношений. Спорные и острые вопросы удастся решить с невероятной легкостью. Проблемы наследства и взаимоотношения поколений окажутся особенно актуальны в этот период.





В первой половине недели вы займетесь урегулированием финансовых вопросов. Ваши расходы резко вырастут, из-за чего вам придется планировать свой бюджет таким образом, чтобы не потратить слишком много денег. Возможно, ваши расходы будут связаны с поломкой техники.

В середине недели отличное время для налаживания отношений с партнерами, соседями и знакомыми. Есть вероятность, что вас пригласят на пикник, и вы хорошо проведете время. В выходные лучше воздержаться от поездок.

В первой половине недели обратите внимание на свое здоровье. Берегите себя от переохлаждения, потому что возникает риск простудных заболеваний. Не перенапрягайте зрение - это может стать причиной сильной головной боли.

В середине недели у вас появятся новые материальные возможности. Планируйте на этот период крупные покупки. А еще это благоприятное время для профилактики и лечения заболеваний. В выходные старайтесь не ходить по магазинам: есть риск кражи или потери денег.





В начале недели могут обостриться отношения с любимым человеком. Причина - ваша подозрительность и недоверие второй половине. Вам даже покажется, что ваш любимый человек ведет двойную жизнь. Старайтесь вести себя открыто и проявляйте заботу по отношению к своему избраннику.

Середина недели принесет творческий взлет. Перед вами откроются перспективы, и вы станете готовы для новых ярких поступков. В романтических отношениях усилятся страсть и чувственность. На выходных лучше не обсуждать с партнером по браку острые и наболевшие темы.

В начале недели постарайтесь не приводить в дом друзей. Это может послужить причиной ухудшения отношений как с членами семьи, так и с друзьями. Эти дни хорошо провести в уединении и спокойствии: поезжайте в санаторий или на природу.

Во второй половине недели усилится ваш интерес к истории семьи. Возможно, вам откроется некая семейная тайна. На выходных постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы избежать бессонницы.





В начале неделе звезды не рекомендуют заниматься вопросами, связанными с деловыми бумагами. Есть вероятность, что вы столкнетесь с бюрократическими сложностями в получении водительского удостоверения, паспорта или возникнут проблемы с регистрацией документов.

Вторая половина недели принесет много позитивного и приятного дружеского общения. Обязательно посетите дружеские встречи, потому что они доставят вам теплые и искренние впечатления. Выходные стоит провести дома в уютной семейной обстановке.

Если у вас запланирована в первой половине недели туристическая поездка, вряд ли она принесет вам радость. Если вы оказались на отдыхе, не спешите заводить романтические отношения и тратить деньги на подарки.

В середине недели наступит благоприятное время для каких-либо достижений и повышения своего социального и профессионального статуса. Есть шанс стать заметной фигурой. На выходных не стоит обсуждать в кругу семьи сложные и серьезные вопросы.





В начале недели есть вероятность получения мелких бытовых травм. Будьте осторожнее во время приготовления еды и уборки квартиры. Также возрастает нестабильность вашей нервной системы, старайтесь не подвергаться эмоциональному стрессу и контролировать свои реакции.

К выходным вы почувствуете прилив сил и оптимизма. Это благоприятное время для обучения и выполнения интеллектуальных задач. Есть вероятность встречи человека, который повлияет на ваше духовное развитие. На выходных не планируйте свидания.





Начало недели может принести напряжение в супружеские отношения. Причиной станет негативная информация, которая отразится на вашей репутации. Постарайтесь не заниматься тайными делами, вмешиваться в расследования или чужие дела.

В середине недели отношения со второй половиной нормализуются. Отправляйтесь вместе в короткое путешествие или запланируйте совместный поход в кино или театр. На выходных лучше не расплачиваться банковской картой.





В первой половине звезды советуют не посещать фитнес-клуб или участвовать в спортивных мероприятиях: есть риск получить травму. Не самое лучшее время для проведения уборки в доме. Начав убираться, вам не хватит нужного порыва и энергии, поэтому есть вероятность, что хаос в квартире лишь усилится.

Середина недели принесет расцвет в супружеских отношениях. Планируйте совместное будущее, больше времени проводите друг с другом. На выходных воздержитесь от похода в гости и посещения торжественных мероприятий.