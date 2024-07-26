Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: Девам нужно заняться своим здоровьем, Стрельцам стоит держаться подальше от соблазнов, Рыбы могут услышать заветное предложение

Многим на этой неделе предстоит поиск компромисса, причем не только со своим окружением, но и с самим собой. Постарайтесь не переоценивать свои способности и возможности - трезвая и объективная оценка себя поможет найти мотивацию для развития, движения вперед и понимания истинных ценностей.





Постарайтесь максимально снизить свою активность - это поможет избежать неприятностей, конфликтов и травм. Рекомендуется проявлять особую дипломатичность и сдержанность при взаимодействии с людьми, все вопросы решайте путем переговоров.

Проявление эгоизма и настойчивости лучше заменить на выражение чуткости и принятия позиции партнера. Успех ждет тех, кто занимается благотворительностью и волонтерством. Финансовое положение будет стабильным, но шопинг лучше пока отложить.





Неделя пройдет в штатном режиме. Многие представители знака захотят продемонстрировать окружающим свою стабильность и успех, чем завоюют признание и уважение. Отнеситесь к этому с благодарностью, но не стоит превозносить себя и самоутверждаться за счет своего превосходства.

В делах сердечных все будет стабильно и комфортно. Тем, у кого есть дети, не стоит поддаваться на манипуляции и потакать капризам своих чад. Трезво оценивайте желания детей и не идти у них на поводу.





Звезды советуют вам заняться своим здоровьем. Старайтесь бережнее относиться к своему организму, внесите корректировки в режим дня, добавьте в свой рацион полезные блюда и как можно больше находитесь на свежем воздухе.

Если ваша деятельность связана с информацией, внимательнее отнеситесь к деталям и мелочам. Незначительные на первый взгляд вещи могут сыграть решающую роль. Романтическая часть жизни останется на позициях предыдущего периода, с финансами также все будет стабильно.





На этой неделе есть вероятность попасть в неприятную ситуацию из-за своей самоуверенности и пренебрежения мнением и советам окружающих. Старайтесь адекватнее и реалистичнее оценивать свои возможности, силы и эмоциональное состояние.

Большинство представителей знака смогут прийти в себя и начать активно исправлять не совсем успешные результаты своих первоначальных решений и действий. Выходные проведите дома в семейном кругу, восстановить силы помогут длительные пешие или велосипедные прогулки.





Неделя будет неоднозначной. Самые эмоционально устойчивые представители знака смогут достойно выйти из всех передряг и сохранить свою репутацию. Всем остальным придется приложить максимум усилий, чтобы сохранить свои позиции. В профессиональной сфере вы окажетесь на вторых ролях, что даже пойдет вам на пользу, так как сможете объективно оценить свои возможности.

Также остерегайтесь спонтанных, совершенных под воздействием сиюминутных эмоций, трат. Иначе ваша финансовая стабильность может сильно пошатнуться. Ближе к выходным готовьтесь принимать комплименты и знаки внимания со стороны противоположного пола.





На этой неделе уделите внимание своему здоровью. Если есть необходимость, сделайте необходимые исследования, сдайте анализы, запишитесь к врачу или пройдите курс лечения. Не игнорируйте болезненные симптомы и плохое самочувствие.

Некоторым представителям знака стоит внести изменения в свой внешний образ. Удачно сложатся походы в парикмахерскую, к косметологу и стилисту. Пополните свой гардероб стильными и интересными вещами, аксессуарами. Есть большая вероятность встретить свою вторую половинку, только не торопите события - все должно развиваться естественно.





На этой неделе у вас начнется этап гармонизации отношений с любимым человеком. Старайтесь со всеми находить компромисс и сглаживать углы. А вот на работе, наоборот, от вас потребуются активность, инициативность и предприимчивость.

Возможны нерациональные траты, за которыми последует период жесткой экономии средств. Помните об этом и старайтесь не поддаваться эмоциям. Тем, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания, стоит поберечь себя и вовремя принимать все необходимые препараты.





Ваше главное оружие на этой неделе - миролюбие, дипломатия и обаяние. Все возникающие вопросы решайте с применением именно этих средств. В отношениях с любимым человеком избегайте и превозношения себя и своих интересов, так как обиды, причиненные вами сейчас, забудутся очень нескоро. Жесткость, принципиальность и непредсказуемость смените на уважительное и внимательно отношение ко всем окружающим вас людям.

Также избегайте случайных связей и краткосрочных увлечений, которые на этой неделе вас будут буквально манить и притягивать. Возьмите себя в руки - поверхностные отношения ничего хорошего вам не принесут. Выходные звезды советуют провести на природе, подальше от городских соблазнов и суеты.





Вам рекомендовано заняться своим здоровьем - пройти диагностику заняться профилактикой недугов. А вот денежных трат лучше избегать, иначе можно оказаться в сложном финансовом положении. Кому-то из родственников может понадобиться ваша поддержка, найдите время, чтобы выслушать близкого человека и дать ценный совет.

Свободных представителей знака ждут новые знакомства, а также знаки внимания со стороны противоположного пола. В конце недели вас может накрыть волна эмоциональных сложностей. Постройтесь разобраться со своими чувствами и желаниями. Если есть возможность, попросите совета у мудрого человека, которому доверяете.





Звезды советуют вам сделать паузу в достижении своих целей и решении задач. Многие проблемы исчезнут сами по себе без вашего активного участия. Постарайтесь уделить больше внимания своему самочувствию и внешнему виду. Сделайте акцент на оздоровительных процедурах.

Вероятны имущественные потери у тех, кто участвует в судебных процессах. Не стоит разочаровываться и отчаиваться, в скором времени потеря будет компенсирована. Главное - проявите терпение и выдержку.





Эта неделя принесет немало приключений, которые будут связаны с романтической сферой. Многие представители знака будут ощущать повышенный интерес к своей персоне со стороны противоположного пола. Не теряйте голову и не соглашайтесь на легкомысленные предложения.

Финансовое положение останется на позициях прошлой неделе. Здоровье обещает быть хорошим при соблюдении режима дня, полноценном питании и хорошем сне.





В приоритете на этой неделе у вас будут дела сердечные. Проявляться это может как в обострении чувств к вашей второй половинке, так и в повышении внимания ко всем представителям противоположного пола.