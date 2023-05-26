ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня: Тельцам не стоит доверять чужим советам, Раков ждет неожиданная прибыль, Стрельцов - необычное знакомство

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня: Тельцам не стоит доверять чужим советам, Раков ждет неожиданная прибыль, Стрельцов - необычное знакомство

Эта неделя принесетвнутренний оптимизм и тягу к успеху, что может привести к не совсем точной оценке своих возможностей и сил. Не старайтесь прыгнуть выше головы, соблюдайте меру во всем. В этот период будет обострена эмоциональная чувствительность и интуиция, поэтому подумайте, как бы вы могли воспользоваться ими. К концу недели возрастет вероятность физической усталости и неустойчивого настроения, поэтому следите за своим самочувствием.


Изображение

На этой неделе вам необходимо вернуться к тем делам, которые были вами отложены, и обещаниям, которые все еще не выполнены.Если не решить это сейчас, может возникнуть недопонимание и даже конфликт, как на рабочем месте с руководством, так и со второй половинкой, родственниками и друзьями.

Звезды предупреждают об эмоциональном спаде, который может проявиться обидчивостью по отношению к вашему окружению или отчужденностью. Сейчас не стоит как одалживать кому бы то ни было деньги, так и занимать их у кого-то.


Изображение

Не стоит на этой неделе полагаться на советы окружающих относительно работы и личных отношений - можно угодить в ловушку и стать жертвой неподходящей для вас рекомендации. Постарайтесь снизить излишнюю доверчивость и открытость.

На романтическом фронте есть вероятность столкнуться с капризами и недовольством свой второй половинки. Наберитесь терпения и не реагируйте на эмоциональные перепады любимого человека.


Изображение

Эта неделя будет насыщена событиями, которые потребуют от вас хорошей отдачи и активности. На работе вам придется справляться с авралом дел и заданий. Не позволяйте коллегам пользоваться вашими добротой и мягкостью и перекладывать на вас еще и чужие обязанности. Иначе это может обернуться эмоциональным выгоранием.

Романтическая сфера может принести тревожность и беспокойство. Есть риск обострения отношений по причине выбора, в каком направлении их развивать. Важно прийти к определенности, за которой последуют ваши решительные действия.


Изображение

На этой неделе вас ожидают психологические трудности. Возможная причина - ваша сосредоточенность на неудачах и равнодушие к собственным успехам и победам. Зато порадует финансовая прибавка, которая подтолкнет вас к активной деятельности.

Звезды советуют вам восстановить силы на природе, вдали от городской суеты и накопившихся проблем. Наступление эмоционального равновесия принесетхорошее физическое самочувствие.


Изображение

Вы ощутите острую потребность в поиске вдохновения, эмоций и романтики. Остро почувствуете недостаток эмоций, за которыми отправитесь на романтические встречи. Но не стоит поддаваться этим ощущениям всецело - есть риск разочароваться в человеке.

Если есть возможность, откажитесь от участия в ответственных мероприятиях. Сейчас не самое успешное время для собеседований, выступлений перед большой аудиторией, деловых переговоров.


Изображение

На этой неделе вам захочется спокойствия и уединения. Посвятите время прогулкам на природе, просмотру фильмов, чтению. Эти занятия помогут вернуть утраченную гармонию и придадут силы.

В профессиональной сфере вам поступят предложения о смене работы, которая будет приносить большие доходы. Остерегайтесь грубых невежд, которые могут встретиться на вашем пути. Звезды рекомендуют не вступать с ними в общение и не реагировать на их странное поведение.


Изображение

Эта неделя предвещает вам знакомства с интересными людьми и полезные контакты. Даже не смотря на спад активности, вы с удовольствием будете ходить на свидания, общаться и вдохновляться. Новые люди, полезные знания и удивительные возможности в профессиональной сфере порадуют вас и подтолкнут к серьезным поступкам.

Беспокойство может доставить лишь внезапно объявившийся человек, который был вам когда-то близок и дорог. Он навеет грустные воспоминания, ностальгию. Постарайтесь не возвращаться в прошлое, отвлекитесь от унылых мыслей.


Изображение

На этой неделе вы ощутите всплеск энергии. При этом звезды не советуют вам растрачивать ее только на работу или решение семейных вопросов. Чрезмерная нагрузка может привести к эмоциональному выгоранию и даже депрессии.

Не стоит вкладывать деньги в какие-либо проекты или совершать крупные покупки. Возможно, кто-то из близкого окружения попросит вас о финансовой помощи. Не отказывайте.


Изображение

Неделя будет полна козней со стороны коллег. Не ищите себе сторонников среди них, старайтесь не занимать чью-либо сторону в назревшем конфликте, держитесь обособленно. Искать правду тоже не стоит - этим вы все равно ничего не добьетесь.

Позитив и радость сосредоточатся дома, где вас с теплотой будут встречать близкие. Много приятных моментов принесут семейные торжества или походы в гости к друзьям или родственникам. Одиноким представителям знака предстоит необычное знакомство.


Изображение

Эта неделя потребует от вас проявления лидерских качеств. Любые дела под вашим профессиональным руководством пойдут успешно и приведут к хорошему результату. Умерьте свою напористость и давление на окружающих, иначе не избежать недовольства и претензий со стороны близких.

Чтобы снять напряжение и накопившуюся усталость, постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, давайте себе умеренную физическую нагрузку и чаще бывайте в окружении семьи.


Изображение

На этой неделе вам не стоит рассчитывать на чью-либо помощь. Придется мобилизовать все силы и энергию, чтобы самостоятельно решить все накопившиеся дела. Какие-то задачи можно перенести на потом, но срочные вопросы нужно закрывать оперативно, иначе ваша репутация на работе будет испорчена.

Времени и внимания потребуют дети. Поэтому выходные посвятите совместному походу в цирк, парк развлечений или кафе. Звезды не рекомендуют принимать предложения о подработке - есть риск, что вас обманут.


Изображение

Эта неделя может принести конфликтные ситуации в профессиональной сфере. Но вряд ли коллегам удастся вывести вас из себя. Сохраняйте спокойствие и держите эмоции под контролем. Соглашайтесь на встречи с друзьями - вас ждет приятный сюрприз.

Семейные представители знакасмогутукрепить свой брак. Те, кто пока одинок, решатся завершить отношения, в которых нет никакой перспективы. В выходные есть риск простудиться, поэтому займитесь укреплением иммунитета.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все