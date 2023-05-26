Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня: Тельцам не стоит доверять чужим советам, Раков ждет неожиданная прибыль, Стрельцов - необычное знакомство

Эта неделя принесетвнутренний оптимизм и тягу к успеху, что может привести к не совсем точной оценке своих возможностей и сил. Не старайтесь прыгнуть выше головы, соблюдайте меру во всем. В этот период будет обострена эмоциональная чувствительность и интуиция, поэтому подумайте, как бы вы могли воспользоваться ими. К концу недели возрастет вероятность физической усталости и неустойчивого настроения, поэтому следите за своим самочувствием.





На этой неделе вам необходимо вернуться к тем делам, которые были вами отложены, и обещаниям, которые все еще не выполнены.Если не решить это сейчас, может возникнуть недопонимание и даже конфликт, как на рабочем месте с руководством, так и со второй половинкой, родственниками и друзьями.

Звезды предупреждают об эмоциональном спаде, который может проявиться обидчивостью по отношению к вашему окружению или отчужденностью. Сейчас не стоит как одалживать кому бы то ни было деньги, так и занимать их у кого-то.





Не стоит на этой неделе полагаться на советы окружающих относительно работы и личных отношений - можно угодить в ловушку и стать жертвой неподходящей для вас рекомендации. Постарайтесь снизить излишнюю доверчивость и открытость.

На романтическом фронте есть вероятность столкнуться с капризами и недовольством свой второй половинки. Наберитесь терпения и не реагируйте на эмоциональные перепады любимого человека.





Эта неделя будет насыщена событиями, которые потребуют от вас хорошей отдачи и активности. На работе вам придется справляться с авралом дел и заданий. Не позволяйте коллегам пользоваться вашими добротой и мягкостью и перекладывать на вас еще и чужие обязанности. Иначе это может обернуться эмоциональным выгоранием.

Романтическая сфера может принести тревожность и беспокойство. Есть риск обострения отношений по причине выбора, в каком направлении их развивать. Важно прийти к определенности, за которой последуют ваши решительные действия.





На этой неделе вас ожидают психологические трудности. Возможная причина - ваша сосредоточенность на неудачах и равнодушие к собственным успехам и победам. Зато порадует финансовая прибавка, которая подтолкнет вас к активной деятельности.

Звезды советуют вам восстановить силы на природе, вдали от городской суеты и накопившихся проблем. Наступление эмоционального равновесия принесетхорошее физическое самочувствие.





Вы ощутите острую потребность в поиске вдохновения, эмоций и романтики. Остро почувствуете недостаток эмоций, за которыми отправитесь на романтические встречи. Но не стоит поддаваться этим ощущениям всецело - есть риск разочароваться в человеке.

Если есть возможность, откажитесь от участия в ответственных мероприятиях. Сейчас не самое успешное время для собеседований, выступлений перед большой аудиторией, деловых переговоров.





На этой неделе вам захочется спокойствия и уединения. Посвятите время прогулкам на природе, просмотру фильмов, чтению. Эти занятия помогут вернуть утраченную гармонию и придадут силы.

В профессиональной сфере вам поступят предложения о смене работы, которая будет приносить большие доходы. Остерегайтесь грубых невежд, которые могут встретиться на вашем пути. Звезды рекомендуют не вступать с ними в общение и не реагировать на их странное поведение.





Эта неделя предвещает вам знакомства с интересными людьми и полезные контакты. Даже не смотря на спад активности, вы с удовольствием будете ходить на свидания, общаться и вдохновляться. Новые люди, полезные знания и удивительные возможности в профессиональной сфере порадуют вас и подтолкнут к серьезным поступкам.

Беспокойство может доставить лишь внезапно объявившийся человек, который был вам когда-то близок и дорог. Он навеет грустные воспоминания, ностальгию. Постарайтесь не возвращаться в прошлое, отвлекитесь от унылых мыслей.





На этой неделе вы ощутите всплеск энергии. При этом звезды не советуют вам растрачивать ее только на работу или решение семейных вопросов. Чрезмерная нагрузка может привести к эмоциональному выгоранию и даже депрессии.

Не стоит вкладывать деньги в какие-либо проекты или совершать крупные покупки. Возможно, кто-то из близкого окружения попросит вас о финансовой помощи. Не отказывайте.





Неделя будет полна козней со стороны коллег. Не ищите себе сторонников среди них, старайтесь не занимать чью-либо сторону в назревшем конфликте, держитесь обособленно. Искать правду тоже не стоит - этим вы все равно ничего не добьетесь.

Позитив и радость сосредоточатся дома, где вас с теплотой будут встречать близкие. Много приятных моментов принесут семейные торжества или походы в гости к друзьям или родственникам. Одиноким представителям знака предстоит необычное знакомство.





Эта неделя потребует от вас проявления лидерских качеств. Любые дела под вашим профессиональным руководством пойдут успешно и приведут к хорошему результату. Умерьте свою напористость и давление на окружающих, иначе не избежать недовольства и претензий со стороны близких.

Чтобы снять напряжение и накопившуюся усталость, постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, давайте себе умеренную физическую нагрузку и чаще бывайте в окружении семьи.





На этой неделе вам не стоит рассчитывать на чью-либо помощь. Придется мобилизовать все силы и энергию, чтобы самостоятельно решить все накопившиеся дела. Какие-то задачи можно перенести на потом, но срочные вопросы нужно закрывать оперативно, иначе ваша репутация на работе будет испорчена.

Времени и внимания потребуют дети. Поэтому выходные посвятите совместному походу в цирк, парк развлечений или кафе. Звезды не рекомендуют принимать предложения о подработке - есть риск, что вас обманут.





Эта неделя может принести конфликтные ситуации в профессиональной сфере. Но вряд ли коллегам удастся вывести вас из себя. Сохраняйте спокойствие и держите эмоции под контролем. Соглашайтесь на встречи с друзьями - вас ждет приятный сюрприз.