Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: Тельцам нужно взять паузу в отношениях, Девам стоит бережнее относиться к финансам, Водолеев ждет приятная новость

В целом, представителей всех знаков зодиака ждет благоприятная неделя, которая откроет и новые возможности. Будут все шансы для развития деловых, романтических и семейных отношений. Все, что от вас потребуется - это умение прислушиваться к человеку, уважать его ценности и взгляды, считаться с его интересами. Старайтесь бороться с собственным эгоизмом, а также желанием все контролировать и манипулировать близкими и дорогими вам людьми. Находите время для встреч, телефонных звонков и разговоров по душам.





Эта неделя обещает быть вполне размеренной и ровной. Единственное, ваша моральная либо финансовая поддержка может понадобиться друзьям. Постарайтесь соблюсти меру в том, чем вы делитесь. Не допускайте манипуляций в ваш адрес и того, чтобы вас использовали в своих интересах.

На работе демонстрируйте энтузиазм и профессиональное мастерство. Старайтесь дорожить своим положением и местом. Семейным представителям знака звезды советуют не отказывать домочадцам в их маленьких капризах.





На этой неделе вы столкнетесь с некоторыми финансовыми трудностями. Материальный вопрос будет вас тревожить, потому что нужно возвращать долги. Старайтесь не уклоняться и не хитрить, а честно выполнить взятые на себя обязательства.

Романтические отношения могут оказаться временно на паузе. Постарайтесь осознать возникшую проблему. Есть вероятность, что ваше восприятие в решении вопроса поменяется. Главное, не ставьте во главу угла эмоции, подозрения и недоверие к любимому человеку.





Эта неделя подарит вам чувственные и нежные отношения с вашей второй половинкой. Своего избранника вы неожиданно для себя откроете заново. В ответ постарайтесь окружить его заботой, вниманием и любовью.

Наконец, вам стоит разобраться со своей неоправданной ревностью, которая разрушительно влияет на вас и на эмоциональное состояние вашей второй половинки. А еще звезды призывают вас начать борьбу со своими вредными привычками - попробуйте заменить плохую привычку на полезную.





На этой неделе вам придется проанализировать все те ситуации, которые возникли в вашей жизни за последний период. Задумайтесь о том, что препятствия даются для того, чтобы вы что-то пересмотрели в себе и своем отношении к окружающему миру.

Вторую половину недели проведите в окружении близких людей. Планируйте встречи, душевные разговоры, которые подарят вам хорошее настроение и помогут начать изменять жизнь в лучшую сторону.





Эта неделя окажется по-настоящему успешной. В профессиональном плане вас ждут участие в перспективных проектах, а также знакомство с интересными людьми, которые поделятся своим опытом и знаниями.

В личных отношениях старайтесь согласовывать все планы с любимым человеком. Интересуйтесь мнением вашей второй половинки, спрашивайте совета. Излишняя самостоятельность и самонадеянность могут пагубно отразиться на вашем союзе. Не забывайте, что вы со своим избранником одно целое.





Неделя будет неоднозначной. Ваше взаимодействие с людьми будет складываться неплохо, даже плодотворно. Но в романтической сфере не исключен конфликт, когда одна из сторон захочет устроить выяснение отношений. Постарайтесь держать эмоции под контролем и не принимать поспешных решений.



В материальном плане не стоит сорить деньгами. Не покупайте то, что вам сейчас не нужно. Звезды рекомендуют не вкладывать деньги в сомнительные и странные проекты - рискуете остаться в минусе.





На этой неделе вы окажетесь перед выбором - оставить все как есть или поменять сферу деятельности. Если вы довольны своим рабочим местом и коллективом, то всерьез подумайте, стоит ли вам что-то менять.



В личных отношениях старайтесь не позволять себе манипулировать партнером. Учитывайте его интересы, думайте не только о себе, но и о том, кто рядом с вами. Мнение, что вы лучше, умнее и сильнее, может быть вполне ошибочным.





На этой неделе вам представится возможность показать активность в профессиональном плане и заявить о себе. Сможете сполна насладиться вниманием к вашей персоне. Окажется, что вокруг вас полно единомышленников.

В личных отношениях старайтесь не навязывать свое мнение партнеру по всем возникающим вопросам. Дайте совет или выскажите свою точку зрения, но не настаивайте. Авторитаризм может губительно сказаться на отношениях с любимым человеком.





Постарайтесь на этой неделе поменьше жаловаться на жизнь и не ныть по каждой мелочи - такое ваше поведение может вызвать волну возмущения и отдалит от вас многих людей. Попробуйте сейчас просто радоваться тому, что имеете.

А для того чтобы в вашу жизнь пришли перемены к лучшему, начните с осознания своих ошибок. Не стоит искать виноватых, начните себя, и это будет самым верным путем к исправлению ситуации.





Эта неделя должна научить вас проявлению деликатности и мягкости по отношению к вашему окружению. В профессиональной сфере постарайтесь не давить на коллег и не навязывать свое мнение. Прислушивайтесь к окружающим вас людям, уважайте их взгляды и выбор.

Не стоит очень сильно гордиться и превозносить свои победы и успехи - лучшее видно издалека. Найдите время для друзей, которые захотят поделиться своими проблемами, не откажите им в совете и поддержке.





Свои творческие силы на этой неделе сосредоточьте в профессиональной сфере. Старайтесь использовать нестандартный подход в решении поставленных задач. Похвала от руководства не заставит себя долго ждать. Только помните, что всецело отдавать себя работе не стоит, распределяйте силы так, чтобы хватило и на другие сферы жизни.

А еще звезды говорят, что добро, которое вы сейчас сделаете, обязательно к вам вернется, причем в многократном размере. В отношениях с людьми старайтесь не злословить, проявлять терпимость и сдержанность, даже если это непросто дается. И ждите приятную новость.





На этой неделе финансовая заинтересованность будет мощным стимулом, чтобы найти нужные контакты и установить крепкие взаимоотношения с людьми. В делах все будет гладко и ловко. От мелких неприятностей вы будете умело отбиваться, главное, делать это по-честному.