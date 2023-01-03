Гороскоп на неделю с 2 по 8 января: Раков ждет кризис в отношениях, Скорпионам повезет в знакомствах, у Стрельцов улучшатся финансы

На этой неделе для вас будут особенно важны честность и ответственность за свои слова и поступки. Есть вероятность, что сможете раскрыть интриги и прошлые обманы. Радуйтесь новым знакомствам, полезному общению с интересными людьми. Привносите больше тепла и доверия во взаимоотношения с близкими и дорогими вам людьми.





Начало недели обещает быть напряженным. Звезды предупреждают, что вы можете поссориться с кем-то из друзей. Воздержитесь от посещения дружеских вечеринок или клубов. Встреча с коллегами также может превратиться в ссору, поэтому постарайтесь не бывать в многолюдных местах.

В середине недели ждите сюрприз от тайного незнакомца. В этот период найдите время для релакса, временного одиночества. Побудьте наедине со своими мыслями, посмотрите фильм, почитайте книгу и забудьте обо всех проблемах.





Эта неделя предвещает недопонимания с партнером. Возможно, вам будет сложно довести до любимого человека аргументы.Постарайтесь отложить разговор до подходящего времени. Неблагоприятное время для совместного посещения торжеств, свадеб или гостей.

Середина недели отлично подходит для туристических поездок. Самое время развлечься и получить положительные эмоции. Увеличится ваша активность в общении в социальных сетях. Звезды советуют не нарушать правила дорожного движения во время поездки на личном авто.





В первой половине недели обратите внимание на свое здоровье. В этот период может ослабиться иммунитет. Займитесь профилактикой простудных заболеваний. Одевайтесь по погоде, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе.



В середине недели к вам будут прикованы взгляды противоположного пола, поэтому, если вы пока одиноки, самое время познакомиться и сходить на романтическое свидание. В конце недели воздержитесь от посещения дружеских вечеринок, иначе не избежать конфликта.





На этой неделе, если вы пребываете в состоянии влюбленности, может произойти кризис отношений.Постарайтесь более внимательно отнестись к желаниям и словам вашей второй половинки. Дарите подарки, радуйте сюрпризами, удивляйте комплиментами, но не будьте излишне навязчивы и подозрительны.

Если у вас есть дети, воздержитесь от чрезмерной строгости в вопросах воспитания. Проявите больше такта и терпения в общении с малышом. В конце недели постарайтесь не вымещать раздражение и злость на любимом человеке. Звезды рекомендуют сходить в фитнес-клуб, чтобы выпустить пар.





На этой неделе вы почувствуете особую теплоту и гармонию в отношениях с близкими людьми. Не лучшее время для посещения торжеств, походов в гости. Лучше проведите больше времени в уютном семейном кругу.

В середине недели сосредоточьтесь на укреплении своего здоровья. Не лишним станет наведение порядка в доме. Постарайтесь пересмотреть свои вещи и избавиться от ненужного. В выходные отлично сложится дальняя поездка.





В первой половине неделивозможен конфликт с родителями, друзьями или коллегами. Есть вероятность, что вы даже прекратите общение с обидчиком. Постарайтесь набраться терпения, не держать обиду и злость на человека. Со временем придут понимание и прощение.

В делах романтических вас ждут приятные перемены.Ваши чувства будут наполнены особой нежностью и трепетом. Не забывайте иногда включать разум и логику, чтобы не идеализировать партнера и в дальнейшем избежать разочарования.





На этой неделе у вас возникнет стойкое желание приумножить свои финансы без особых усилий. Звезды рекомендуют обходить стороной казино и игровые клубы, иначе слишком много потеряете. Вероятность выигрыша крайне низкая.

Если вы влюблены, то захотите сделать подарок любимому человеку. Для начала выясните, что именно необходимо вашей второй половине, иначе можно не угадать с подарком и испортить отношения. В выходные постарайтесь держать свои эмоции под контролем, есть вероятность, что станете вспыльчивыми и раздражительными в эти дни.





Начало недели может принести конфликт в семейных отношениях.Если вы живете с родителями, могут возникнуть разногласия из-за расхождения в житейских вопросах. Чтобы избежать ссоры, постарайтесь больше времени проводить вне дома. Можно записаться на образовательные курсы или отправиться за город на несколько дней.

В середине недели наступает благоприятное время для знакомств. Если вы влюблены, ждите частые романтические свидания. В выходные есть риск простудных заболеваний, поэтому одевайтесь теплее.





На этой неделе откажитесь от поездок. Если водите автомобиль, не рекомендуется подвозить незнакомых попутчиков, а также самим садиться в машину к незнакомым людям. Не откровенничайте с людьми и не делитесь личной информацией с окружающими. Помните, что это может быть использовано против вас.

В середине недели улучшится ваше материальное положение. Самое время совершать покупки в дом. В выходные звезды советуют заняться генеральной уборкой.Очистите пространство вокруг себя и избавьтесь от ненужных вещей.





В первой половине недели вам может понадобиться крупная сумма денег. Возможно, выйдет из строя бытовая техника или компьютер. Не рекомендуется брать в долг у друзей, иначе это негативно отразится на ваших отношениях.



Середина недели идеально подойдет для перемен во внешности. Смело изменяйте цвет волос, прическу или стиль одежды. В конце недели воздержитесь от споров с родителями.





В первой половине недели вам будет трудно реализовать свои планы. На пути к цели вы можете столкнуться с серьезными препятствиями. Поэтому придется либо приложить максимум усилий для преодоления трудностей, либо подождать, пока внешние обстоятельства не поменяются к лучшему.

В середине недели наступит благоприятное время для проведения расследований и поиска ответов на волнующие вопросы. Также это хорошее время для духовных практик. В выходные воздержитесь от новых знакомств.





На этой неделе вам придется защищать свою репутацию. Возможно, до вас дойдут неприятные слухи и сплетни о вашей личности. Постарайтесь отстоять свою позицию и доказать обратное. Не ищите обходных путей, иначе могут возникнуть проблемы с представителями закона.