Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля: у Раков случится приступ ревности, Девам нужно заняться здоровьем, Козерогам не стоит одалживать деньги

Начало недели - не самый удачный период для самовыражения. У вас могут появиться претензии по отношению к себе. В то же время стремление исправить недостатки станет важной вехой на пути к личному успеху. Во второй половине недели хорошо пересмотреть свои контакты и избавиться от излишне назойливых людей из вашего окружения. После этого может освободиться место для новых перспектив.





Эта неделя для вас будет весьма противоречивой, но она также станет и временем для пересмотра и анализа своих контактов. Возможно, отношения с некоторыми из них себя исчерпали. Сейчас лучше отказаться от активного общения с ними. Переключите свое внимание на самых близких людей.

Не самое лучшее время для посещения вечеринок, баров и клубов. Также в этот период могут возникнуть сложности с реализацией давно задуманных планов. Вы можете осознать, что для их исполнения необходимо приложить чуть больше усилий. В выходные велика вероятность появления новых знакомых.





На этой неделе у вас могут возникнуть сложности в отношениях с партнером. Появится ощущение, что ваша вторая половинка к вам охладела, стала неуступчивой и несговорчивой. Звезды рекомендуют временно воздержаться от выяснения отношений.

Не лучший период для посещения массовых мероприятий, походов в гости. Этот же совет касается и подписания важных соглашений и договоров. Выходные проведите с семьей. Если есть возможность, отправляйтесь за город.





На этой неделе звезды советуют быть внимательными к своему здоровью. Могут наблюдаться снижение иммунитета, слабость и апатия. Не рекомендуется находиться в больших компаниях, местах массового скопления людей. Старайтесь соблюдать все меры профилактики.

Во второй половине недели на вас может свалиться много обязанностей, которые вы будете не в состоянии выполнить. Также велика вероятность того, что заболеет кто-то из близких и вам придется ухаживать за ним.





Непростая неделя для взаимоотношений со своей второй половинкой. Вы можете почувствовать ревность к партнеру, заметите, что ваш партнер охладел к вам. Поэтому нужно быть особо внимательным к своему избраннику, не допускать ссор, конфликтов, чтобы сохранить союз.

Этот же совет касается и взаимоотношений с детьми. Следует проявлять максимум такта и понимания по отношению к ребенку. В выходные звезды рекомендуют уделить внимание своей семье. Запланируйте поход в театр или кино.





На этой неделе может сложиться противоречивая ситуация во взаимоотношениях с партнером. Это особенно касается тех пар, которые проживают на одной территории со своими родителями. Вас могут втянуть в чужие разборки. Высока вероятность извечного конфликта поколений.

Звезды советуют проявить максимум терпения при общении со старшим поколением. Постарайтесь не участвовать в совместных мероприятиях, не обсуждайте острые темы, иначе конфликта не избежать.





Звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на состояние своего здоровья. Постарайтесь усердно заняться профилактикой простудных болезней - высока вероятность вирусных заболеваний, поэтому одевайтесь теплее и избегайте сквозняков.

На неделе может возникнуть небольшая размолвка между вашими знакомыми, вас могут намеренно втянуть в этот конфликт. Возможно, вы сами решите ограничить контакты ввиду назойливости некоторых личностей из вашего окружения. Самое время почистить свою телефонную книгу.





На этой неделе у вас может произойти разлад в отношениях с любимым человеком. Причиной может послужить скупость партнера и обсуждение финансовых вопросов. Если не хотите ссор, постарайтесь избегать данных тем.

У семейных представителей знака возрастут траты на ребенка. Выходные - прекрасное время для запланированного похода на концерт, в театр или парк. Проведенное вместе время укрепит ваш семейный союз.





На неделе у вас могут сложиться не самые теплые взаимоотношения с близкими людьми. Можете не сойтись во мнении по ряду вопросов. Проявите такт и терпение во время общения со своей семьей. Не будьте столь категоричны в суждениях.

Звезды советуют не поддаваться плохому настроению. Старайтесь заняться тем, что приносит вам радость и удовольствие. В выходные вы все же найдете точки соприкосновения с близкими, и обстановка дома должна нормализоваться.





На этой неделе у вас может испортиться настроение из-за того, что вы услышите сплетни о себе и своих близких. Поэтому вам следует воздержаться от откровенных разговоров со случайными знакомыми. Важно помнить, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас.

Сейчас вам следует быть более осмотрительными в своих контактах и ограничить общение. Велик риск натолкнуться на нечестного человека, который захочет вас обмануть и навредить вам. На выходные можно запланировать встречи и небольшие путешествия с друзьями.





Звезды советуют пересмотреть вам свои грандиозные планы. Следует оценить реальные возможности и внести некоторые коррективы в свои стратегии. Непростое время для коммуникации с друзьями и знакомыми. Не смешивайте финансовые и личные вопросы.

Крайне нежелательно давать деньги в долг друзьям, это может привести к конфликтам и потенциальному разрыву отношений. В то же время вам стоит отложить деньги на непредвиденные расходы - у вас самих могут возникнуть внезапные траты.





На этой неделе у вас может возникнуть проблема с самооценкой. Она будет крайне низка в силу того, что перед вами могут поставить задачу, которая окажется вам не по силам. Вы начнете сомневаться в себе.

В целом неделя не из простых. Нужно быть готовым к борьбе, не стоит расслабляться. Внешние силы захотят воспрепятствовать вам. Начальник может вызвать вас на серьезный разговор, чтобы обсудить вашу успеваемость.





На этой неделе вам предстоит побороться за свою репутацию. Нужно исключить незаконную либо тайную деятельность в отношении вас. Вы можете быть обманутыми, если поверите обещаниям малознакомых людей. Все договоренности должны быть подтверждены документально.