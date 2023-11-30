Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: Овны попадут в романтический ураган, Львы окажутся в центре внимания, Козероги освоят новое занятие

На этой неделе звезды рекомендуют слушать свой внутренний голос и полагаться на свои ощущения. Прежде чем что-то сказать, совершить или принять решение, обратитесь к своему сердцу, которое подскажет вам верный путь. Многие в этот период переоценят свои приоритеты и жизненные ценностей, пересмотрят свое отношение к окружающим. Будьте деликатны при оценивании других людей, не думайте о них в плохом ключе, ищите в людях позитив.

Овен

Ураган эмоций ожидает вас на этой неделе. Не переживайте, эмоции будут приятные и волнующие: внимание и подарки от поклонников, свидания, нежность и забота в отношениях. Некоторые представители знака окажутся перед непростым выбором между несколькими достойными кандидатами.

В профессиональной сфере все будет размеренно и даже спокойно. У вас появится время, чтобы уделить внимание близким, вспомнить о своих увлечениях или отправиться в непродолжительную поездку. Появятся новые возможности для улучшения вашего материального положения.

Телец

Неделя начнется с философских размышлений о конечности материального мира. Зато в середине недели вы активно включитесь в рабочие процессы и решение насущных вопросов. Вашего внимания и помощи потребуют родственники и семья.

В профессиональной сфере тоже не заскучаете, возможно, вам придется работать даже в выходные. В романтической сфере все будет стабильно. Лишь в выходные могут возникнуть ссоры и недопонимания со второй половинкой. Старайтесь контролировать чувства и не принимать резких эмоциональных решений - берегите ваши отношения.

Близнецы

На этой неделе вы будете успешно решать все рабочие и деловые вопросы. Однако звезды советуют не принимать заманчивых предложений о финансовых вложениях, которые могут быть незаконными или убыточными.

С особым вниманием отнеситесь к здоровью, которое может напомнить о себе простудными болезнями. Одевайтесь по погоде и принимайте витамины, высыпайтесь. В отношениях с любимым человеком постарайтесь не обращать внимание на провокации и критику третьих лиц, доверяйте лишь своему сердцу.

Рак

Неделя окажется для вас противоречивой и очень пестрой. Успехи будут чередоваться неудачами, на смену вдохновения придет меланхолия, неуверенность в себе сменится переоценкой своих сил и возможностей.

Такие эмоциональные перепады очень затратны для организма. В выходные вам стоит отдохнуть и восстановить не только свои силы, но и внутреннюю гармонию. Если есть возможность, отправляйтесь за город ближе к природе и тишине. Общайтесь с теми людьми, которые вас вдохновляют и радуют.

Лев

У вас появится отличная возможность оказаться в центре внимания в новой социальной среде. Постарайтесь продемонстрировать все свои таланты, достоинства и заработать хорошую репутацию. Некоторые представители знака смогут вдохновиться на новые творческие свершения и создать шедевр, который привлечет внимание общественности.

Если вы трудитесь в сфере финансов, то сможете совершить успешные сделки в первой половине недели. Романтическая жизнь будет яркой и богатой у тех представителей знака, которые находятся в поиске своей второй половинки.

Дева

На этой неделе вам придется погрузиться в решение профессиональных задач. Нужно будет справляться не только со своими обязанностями, но и оказывать помощь коллегам и партнерам. Возможно, вам предстоит овладеть новыми знаниями для получения хорошего результата.

К выходным ожидаются улучшения в финансовой сфере - материальное вознаграждение и новые перспективы вдохновят на оригинальные идеи и задумки. А некоторые представители знака начнут перестраивать свою личную жизнь, потому что совсем скоро в ней появятся достойные поклонники.

Весы

На этой неделе на первый план для вас выйдут романтическая сфера и отношения с партнерами по работе. Скорее всего, у вас поменяется восприятие некоторых поклонников. Для вас станут ценными доверие, уважение и теплота, а вот материальная составляющая сдаст свои позиции.

Работа потребует активности и больших усилий во второй половине недели. Но с помощью коллег вы справитесь со всеми трудными вопросами. Что касается финансовой составляющей, то здесь все будет благополучно, благодаря чему вы сможете увлекательно провести эти выходные.

Скорпион

Неделя выдастся энергичной и активной. Если вы трудитесь в сфере коммерции, науки или социальных проектов, вам удастся достичь впечатляющих результатов. Обратить на себя публичное внимание вам удастся, если решите пойти в политику.

У одиноких представителей знака могут появиться новые поклонники. Не отказывайтесь от встреч и свиданий. Метеозависимым Скорпионам лучше провести эти выходные дома и отдохнуть. Не стоит посещать массовые мероприятия и употреблять алкоголь.

Стрелец

Эта неделя будет интересной и не совсем обычной. Внешние перемены окажутся следствием внутренних изменений. Вы пересмотрите свои приоритеты и поменяете отношение к окружению, партнерам и друзьям.

Также изменения ожидаются и в романтической сфере в сторону иных ценностей и серьезного подхода к выстраиванию отношений. Легкомысленный флирт и поверхностное восприятие человека постепенно исчезнут из вашей жизни. Хорошее финансовое положение позволит вам приобрести то, о чем вы давно мечтали.

Козерог

На этой неделе вам предстоит заняться непривычным делом - рождением творческих идей. Эти задумки будут касаться не только профессиональной сферы, но и ваших увлечений. Есть возможность что-то поменять в своей жизни. Главное - вдохновиться и проявить смелость.

Ваш энергетический потенциал будет высоким, но тяжелые физические нагрузки и занятия спортом лучше пока исключить. Звезды советуют посетить косметолога или парикмахера-стилиста, чтобы начать с внешних изменений и нового яркого образа. А еще велика вероятность в эти выходные найти свою вторую половинку тем, кто сейчас по каким-то причинам одинок.

Водолей

На этой неделе все свои силы вы направите на профессиональную сферу. Если у вас свое дело, то начнете осваивать новые направления деятельности и заниматься поиском деловых партнеров. Вас ждут командировки и полезные встречи.

Вторая половина недели будет посвящена работе с бумагами. Выходные проведите в кругу семьи или друзей, от которых можете услышать ценный совет для решения текущих проблем.

Рыбы