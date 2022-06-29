Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля: Тельцы преуспеют в финансовых делах, Весам надо контролировать эмоции, Водолеев ждет расцвет романтических отношений

Неделя сложится благоприятно и гармонично почти для всех знаков зодиака. Приятное общение с людьми, улучшение семейных отношений, романтические знакомства привнесут в вашу жизнь вдохновение и свежесть. Главное - не поддавайтесь внешним манипуляциям, сохраняйте внутреннее спокойствие.





Неделя начнется с интенсивного общения с друзьями и знакомыми. Вы с удовольствием будете делиться своими новостями и узнавать факты из жизни вашего окружения. Отношения с людьми буду складываться благополучно и гармонично, если вы были с кем-то в ссоре - самое время примириться.

Вторую половину недели и выходные лучше посвятить романтическим отношениям, встречам. Если вы планируете поездку, не исключено, что в дороге вас ждет романтическое знакомство. Если вы общаетесь с кем-то по интернету, пришло время для реальной встречи.





Благоприятное время преуспеть в финансовых делах. Ваше внимание будет сконцентрировано на работе, материальное положение значительно улучшится, и вы сможете совершить удачную покупку, о которой давно мечтали.

Вторую половину недели уделите своему внутреннему миру. Старайтесь бывать наедине с собой, в спокойствии и тишине. Выходные проведите с близкими. Семейные отношения в этот период будут складываться удачно. Вас окружат уютом, теплом и заботой.





Время меняться. У вас будет стойкое желание к переменам в своей внешности. Возможно, новая прическа или яркий цвет в вашем гардеробе помогут вам обратить на себя восхищенные взгляды. Отличной идеей будет покупка абонемента в фитнес-клуб или бассейн.

Благоприятно будут складываться дела сердечные. Звезды обещают интересные знакомства. Если вы состоите в отношениях, то в этот период они станут более чувственными и волнительными. Не исключено, что вы можете услышать долгожданное предложение руки и сердца.





Звезды советуют заняться духовными практиками и обратить взгляд на свой внутренний мир. Подходящее время для занятия йогой, медитацией, чтения духовной литературы и молитв. Не исключено, что вы достигнете гармонии и равновесия.

Не окажутся лишними и оздоровительные процедуры. Сходите на сеанс массажа, в бассейн, начните закаляться обливанием прохладной водой. Старайтесь больше времени проводить на природе в компании семьи или близкого друга.





Жажда новых впечатлений и внутренней свободы будут главенствовать на этой неделе. Неожиданно для окружающих и для себя самого вы можете отправиться в путешествие. Много времени вы будете уделять общению с друзьями, знакомыми. Возможно, получите приглашение на вечеринку или дружескую встречу.

Благоприятное время для занятий спортом. Приобретите абонемент в тренажерный зал или фитнес-клуб, можете начать с длительных прогулок на свежем воздухе с выполнением физических упражнений. Удачно будет складываться учеба, успех в сдаче экзаменов будет на вашей стороне.





Если вам необходимо заняться важными делами и решением серьезных вопросов, то эта неделя подходит как никогда лучше. Обращайтесь за помощью к интуиции, она не должна вас подвести. Успех гарантирован в профессиональном плане: вам удастся достичь желанной цели и завоевать признание коллег.

Во второй половине недели вы получите ответы на вопросы, которые от вас скрывали, тяга к секретному и ваша проницательность не дадут окружающим ввести вас в заблуждение или обмануть. В выходные вас ожидает поездка и интересные знакомства.





В первой половине недели на работе вы почувствуете себя незаменимым специалистом. Множество ответственных заданий, серьезные переговоры и завещания привнесут напряжение и усталость в вашу жизнь. Старайтесь держать эмоции под контролем, иначе они станут помехой в решении рабочих вопросов.

На выходных звезды обещают поездку на природу или на дачу. Организуйте пикник, уделите внимание внутреннему состоянию. Красота и тишина природы должны вернуть ваше состояние в точку покоя и умиротворения, чтобы вы могли с новыми силами реализовать свои задумки.





На этой неделе потребность в романтических отношениях резко усилится. Если у вас есть партнер, то ваши чувства станут намного ярче и интенсивнее, возможно, вы по-новому откроете для себя вторую половинку. У тех, кто еще одинок, есть шанс встретить человека, который будет соответствовать вашим ожиданиям.

Вторая половина недели подойдет для хороших изменений в вашем положении. Если есть желание что-то поменять в вашей жизни, не медлите - внешние обстоятельства вам очень помогут идти навстречу вашим замыслам. Также в этот период можно благополучно решать вопросы, связанные с финансами и профессиональной деятельностью.





У тех, кто состоит в браке, смыслом жизни станет вторая половинка. Вы заново откроете для себя любимого человека. Это удачное время для примирения после ссор. В этот период можете разговаривать с партнером на любые, даже самые неприятные и острые темы. Не исключено, что вам удастся найти решение и прийти к компромиссу.

Если вы не связаны семейными обязательствами, но состоите в романтических отношениях, не исключены подвижки в сторону их узаконивания. Это прекрасное время для помолвки или свадьбы.





На этой неделе уделите внимание своему здоровью. Если у вас есть хронические заболевания, самое время пройти обследование и начать курс оздоровления. Будет прекрасно, если этот период вы проведете в санатории, где ваше физическое и моральное самочувствие улучшится.

Благоприятное время для приобретения домашних животных. Вы с удовольствием будете ухаживать за питомцем, и уделять ему достаточно времени. Не забудьте навести порядок в делах и доме. Избавьтесь от старых вещей, которыми вы давно не пользуетесь.





Прекрасное время для романтических отношений. Если вы состоите в браке, ваши чувства еще больше расцветут, любовь, взаимность и понимание будут украшать ваш союз. Старайтесь как можно больше времени, внимания, заботы уделить своему партнеру. Будут кстати совместные прогулки, ужин при свечах или катание на лодке.

Те, кто пока одинок, могут встретить вторую половинку, но для этого нужно будет приложить некоторые усилия. Не сидите дома - посещайте концерты, выставки, театры. Много радости и вдохновения в этот период вам принесет ваша семья, постарайтесь удивить своих домочадцев каким-либо приятным сюрпризом.





Основой вашей недели станет взаимодействие с семьей, родственниками и друзьями. Самое время улучшить ваши взаимоотношения, звезды обещают мир и спокойствие в общении с близкими. Возможно, ваше восприятие старших родственников поменяется в лучшую сторону. Дарите им любовь, заботу и теплоту.

Подходящее время для изменений в вашем доме. Вместе с семьей затейте генеральную уборку, сделайте перестановку или косметический ремонт. Также звезды советуют не поддаваться возникающим соблазнам - первое впечатление окажется обманчивым.