Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября: Овнам стоит добавить романтики, Скорпионов ожидает новое знакомство, Раки получат предложение о работе

Неплохая и продуктивная неделя ожидает почти все знаки зодиака. Не стоит настраиваться на излишний оптимизм и давать пустые обещания. Следите за тем, чтобы ваши слова не расходились с поступками. Не поддавайтесь спонтанным решениям, словам и эмоциям. Всегда хорошо подумайте, прежде чем сказать, иначе слово может ранить. Черпайте силы и вдохновение в общении с любимыми людьми, не бойтесь совершать благородные и добрые дела.





На этой неделе вам станет особенно легко заводить новые знакомства, строить прочные и надежные партнерские отношения и решать важные проблемы. Не бойтесь проявлять инициативу и высказывать свою точку зрения, но в то же время не отвергайте тех, чье видение не совпадает с вашим мнением.



Одиноким представителям знака звезды советуют набраться смелости и решительности, чтобы сделать шаг первыми и познакомиться с человеком, который вам симпатичен. Семейным Овнам нужно привнести в отношения с любимым человеком больше романтики, нежности и душевности. Не забывайте также о соблюдении режима дня, восстановлении сил и рациональном питании.





Начало недели может удивить вас неожиданными визитами. С финансами могут возникнуть проблемы, поэтому старайтесь не тратить деньги впустую. Профессиональная сфера потребует от вас максимальных усилий, поэтому будьте готовы упорно трудиться, пока не добьетесь желаемого.

При вашем насыщенном графике не игнорируйте предложение друзей о встрече, организуйте себе культурно-развлекательную программу. В выходные позвольте себе побыть наедине с собой. Если же такой возможности нет, то проведите эти дни в семейном уютном кругу.





На этой неделе вам придется переосмыслить проблему, которую, как казалось, вы уже давно решили. Не стоит тревожиться, примите это как опыт и урок. Звезды рекомендуют быть внимательным к своему физическому состоянию. Вы можете почувствовать слабость и упадок сил, поэтому давайте себе больше времени на отдых.

Со второй половины недели старайтесь больше времени проводить с семьей и детьми. Именно в этот период вы почувствуете, что близкие и любимые люди - это ваша опора и надежный тыл. Спланируйте совместный отдых на природе или сходите в кино, цирк, театр. Пусть совместное времяпрепровождение станет для вас хорошей привычкой.





На этой неделе вас ждет интересное предложение в профессиональной сфере. Рассмотрите его более детально, обдумайте, и уже затем принимайте решение. С вашими способностями и талантами вы обязательно справитесь. Наступает прекрасное время для сотрудничества и партнерства. Обсуждайте новые проекты, привлекайте высококвалифицированных специалистов и не бойтесь развиваться в иных направлениях вашей деятельности.

Обязательно найдите время для общения с семьей. Навестите родителей, бабушку с дедушкой, встретьтесь с друзьями. Возможно, вы получите совет или рекомендацию относительно какой-либо проблемы. Ваше внимание близким людям будет особенно ценно и приятно.





На этой неделе звезды советуют обратить внимание на того человека, который оказывает вам знаки внимания. Возможно, именно с этим человеком вы сможете построить серьезные отношения, именно он будет вас ценить, уважать и беречь.



Семейные представители знака будут заняты заботой о детях и родственниках. Если вашим близким нужна поддержка или помощь, не откажите. В профессиональной сфере вас ждет продвижение по должности. Главное, не теряйте человеческих качеств и надежных друзей, поднимаясь по карьерной лестнице.





Эта неделя приготовила для вас насыщенные трудовые дни: встречи, переговоры, деловые поездки. Чтобы направить жизнь в более позитивное русло, вам нужно приложить немало усилий в изменении себя и работе над собой.

В отношениях с коллегами возможны разногласия или конфликты. Старайтесь всячески нивелировать эти ситуации, держите свои эмоции под контролем и всегда слушайте, уважайте мнение своего оппонента.





В течение этой недели ваша энергия будет направлена на материальные аспекты жизни и поиск новых возможностей для получения дополнительного дохода. Главное - не пожертвовать в этой гонке за фантастической выгодой чем-то более ценным, например, семьей или близкими людьми.

Для этой недели будет характерна нестабильность: успехи будут сменяться неудачами и наоборот. Такое непостоянство может отразиться на вашем эмоциональном состоянии. Приступ неуверенности и отчаяния не должен вас сломить. Это всего лишь временные трудности, с которыми вы справитесь.





На этой неделе вам поможет природное обаяние притягивать к себе интересных людей, которые будут стремиться стать вашими друзьями и верными помощниками. Постарайтесь не использовать чужие слабости в корыстных целях. Звезды призывают вас быть мудрыми и осмотрительными.

Для вас будет характерна переоценка прошлых поступков и решений. Это заставит вас ставить новые цели и продумывать пути их достижения. Для некоторых представителей знака могут в корне поменяться жизненные задачи и приоритеты.





Эта неделя подарит вам позитивное и приятное время. Только не стоит расслабляться, излишне предаваться развлечениям и злоупотреблять мирскими благами. Ваше эмоциональное состояние позволит вам создавать, созидать и творить добрые дела.



В профессиональной сфере вас ждет насыщенная и активная неделя. Поездки, коммуникации, подписание новых контрактов и перспективных проектов позволит улучшить ваше финансовое положение. В выходные одиноких представителей знака ждут романтические свидания.





На этой неделе будьте готовы к тому, что вам придется взять на себя достаточно большую ответственность, одновременно выполнять ряд задач и при этом умело заряжать энергией и вдохновлять других. Поэтому контролируйте себя, не опускайте руки, не теряйте уверенности в своих силах и уверенно идите навстречу поставленным целям.

Ближе к выходным акценты сместятся в сторону романтики и отношений. Запланируйте встречу с любимым человеком, порадуйте себя приятным общением и совместным отдыхом.





На этой неделе вам может показаться, что вы потеряли настоящий интерес к гонке за новыми победами. Звезды рекомендуют сделать временный перерыв и насладиться жизнью. Позвольте себе порадоваться времени, когда не нужно никуда бежать и решать одновременно много проблем.



Найдите время для общения с близкими по духу людьми, вспомните о хобби, старайтесь делать то, что приносит вам радость и удовольствие. Важные дела и принятие серьезных решений лучше пока отложить.





Эта неделя подарит вам чувство непредсказуемости, легкости и стремления к творчеству. Звезды призывают вас быть щепетильными в отношениях с малознакомыми людьми. Не спешите оформлять договоренности в письменном виде, найдите время еще раз все тщательно и вдумчиво обдумать.