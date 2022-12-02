Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря: Тельцов ждут дальние поездки, Львам стоит заняться семейными вопросами, у Рыб исполнится заветное желание

На этой неделе не стоит проявлять большую активность в делах. В порыве энтузиазма можете взять на себя обязательства, которые выполнить, к сожалению, не удастся. Направьте свою энергию на помощь близким, общение с друзьями и обретение новых знакомств.





На этой неделе обратите внимание на вопросы карьеры и образования. Ждите положительных изменений в этих сферах. Возможны сложности в коммуникации с окружающими. Не общайтесь с теми, кто вам неприятен, а также с теми людьми, с кем возникают разногласия.

В конце недели задумайтесь о своем режиме дня. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Не поленитесь раньше ложиться спать, совершать перед отдыхом прогулки на свежем воздухе и рационально питаться.





Эта неделя предвещает дальние поездки как по работе, так и по личным делам. Возможно, остро встанет финансовый вопрос. Может резко понадобиться крупная сумма денег. Материальную задачу вам удастся решить успешно.

Вторая половина недели сулит конфликты в межличностных отношениях. Вы станете подозревать своего партнера в обмане и неискренности. Вам будет казаться, что ваш любимый человек ведет двойную жизнь. Постарайтесь с чувством такта и терпения деликатно поговорить с ним о своих беспокойствах.





На этой неделе вас может ожидать напряжение в семейных делах. В особенности это будет касаться финансовых вопросов. Причина разногласий будет скрываться в борьбе за право принимать решения о крупных приобретениях. Не исключен даже серьезный конфликт.

К концу недели напряжение спадет, и вы сможете прийти к компромиссу. Также вам стоит уделить внимание решению хозяйственно-бытовых проблем. Если у вас есть домашние животные, усильте контроль и наблюдение за ними.





На этой неделе вам следует заняться семейными делами. Вашим близким может понадобиться помощь в связи с состоянием их здоровья. В начале недели обратите особое внимание на свое самочувствие. Поберегите себя, не берите больше, чем сможете унести. Иначе высок риск вирусно-инфекционных заболеваний.

В конце недели высока вероятность конфликта с близкими людьми, планы на выходные могут резко поменяться. Если у вас есть дети, постарайтесь уделить им достаточно своего времени для решения учебных и воспитательных вопросов.





На этой неделе звезды советуют заняться укреплением своих семейных отношений. Интересуйтесь своим партнером, его проблемами и сложностями, предложите реальную помощь, а не пустые слова и обещания.

Самое время обновить гардероб вашим детям, покупки будут качественными и принесут им большую радость. Зато в отношениях с друзьями может наметиться разлад. Высока вероятность возникновения ревности между вашими приятелями и семьей. К выходным могут неожиданно объявиться родственники, с которыми вы давно не общались.





На этой неделе вам следует особое внимание уделить решению хозяйственно-бытовых вопросов. Удачное время для приобретения новой мебели, проведения косметического ремонта в квартире, покупки бытовой техники. В связи с этим могут возникнуть сложности во взаимоотношениях с близкими.

Проявляйте осторожность при вождении автомобиля. Если есть возможность, временно откажитесь от поездок на личном транспорте. Не исключены конфликтные ситуации с соседями. Сейчас не самый подходящий период для ссор, постарайтесь мирным путем уладить разногласия.





На этой неделе звезды сулят вам много общения. Возможно, к вам приедут погостить родственники. Также это удачное время для решения квартирного вопроса. Если решились переезжать в другое место, продавать или покупать недвижимость, делайте это с уверенностью.

Если пока идея о переезде остается только в мечтах, затейте косметический ремонт или перестановку мебели. Изменения в интерьере сделают ваш дом более уютным. Воздержитесь от займа денег у знакомых или родственников, иначе могут испортиться отношения.

Начало недели может принести финансовые трудности, но это не помешает совершать вам крупные покупки, будь это недвижимость или автомобиль. Придется понервничать, к середине недели силы будут на исходе. Но по итогу все сложится благоприятно для вас. Не бойтесь проявлять свои предпринимательские качества.

К выходным может ухудшиться ваше самочувствие. Не исключены мелкие бытовые травмы или простудные заболевания. Сделайте паузу в рабочих делах и найдите время для полноценного и качественного отдыха.





На этой неделе возможно напряжение во взаимоотношениях с любимым человеком. Следует избегать обсуждения острых и больных вопросов. Лучше перенести разговор на следующую неделю. А пока займитесь решением рутинных вопросов.



Выходные постарайтесь провести с любимым человеком. А у тех, кто не состоит в отношениях, к концу недели велика вероятность знакомства со своей второй половинкой. Вас может ожидать романтическое свидание, всплеск чувств и расцвет положительных эмоций.





На этой неделе звезды рекомендуют вам уединение и спокойствие, следует избегать излишней активности. Откажитесь от напряжения и перегрузок на работе. Наступает отличное время для духовных практик, молитвы, чтения литературы.

Займитесь воспитанием в себе силы воли и преодоления психологических комплексов и страхов. К выходным сможете достичь полного расслабления и гармонии с собой и окружающими.





На этой неделе вы особенно остро почувствуете нехватку свободы, поскольку в последнее время вам приходилось себя сильно ограничивать и дисциплинировать. Не исключено и плохое самочувствие в связи с поиском выхода из сложившейся ситуации.

Звезды рекомендуют спокойно заниматься бытовыми и семейными делами. Откажитесь от посещения общественных мероприятий с друзьями. В конце недели воздержитесь от поездок на личном автомобиле.





На этой неделе вы будет настоящими счастливчиками. Вам удастся исполнить свои давние желания. В последнее время вы активно трудились, двигались к поставленной цели, поэтому вознаграждение не заставит себя долго ждать. Вас могут ожидать приятные сюрпризы на работе, подарки от родственников и друзей. Благоприятны взаимоотношения с окружающими. Велика вероятность знакомств с влиятельными людьми.