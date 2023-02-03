Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля: Тельцам повезет с финансами, Весов ждет романтический сюрприз, Скорпионам стоит заняться генеральной уборкой

На этой неделе увеличится стремление действовать под влиянием своих убеждений и делать так, как подсказывает интуиция. Именно ваши идеи окажутся мотивирующим фактором для следующихшагов. Однако есть риск попасть под влияние ложных идей. Перед тем как принимать те или иные решения нужно убедиться, что вы обладаете всей полнотой информации. Не забывайте про личную жизнь. Отличное время для новых знакомств и начала отношений. Для тех, у кого уже есть пара, хороший период для гармонизации взаимоотношений с партнером.

На неделе для вас будет жизненно необходимо общение с друзьями и знакомыми. Велика вероятность новых знакомств на вечеринках или в путешествиях. Также эта отличный период для расширения своего кругозора и саморазвития. Хорошее время для изучения чего-то нового.

В выходные лучше остаться дома. Стоит воздержаться от посещения мест большого скопления незнакомых людей. Звезды не рекомендуют знакомиться со случайными прохожими или попутчиками. Воздержитесь от прогулок в одиночестве в вечернее время.

На этой неделе вы посвятите все свое свободное время решению финансовых вопросов. Есть возможность карьерного роста и увеличения доходов. Вы сможете приобрести ту вещь, о которой давно мечтали. Удачно сложатся покупки, совершенные в четверг. Вещь окажется качественной и прослужит вам долго.

Постарайтесь воздержаться от неразумных трат, не следует давать деньги взаймы друзьям или знакомым - ваши отношения могут испортиться. В выходные организуйте семейный поход в кино, театр или цирк. Новые яркие впечатления вам будут гарантированы.

На этой неделе вы захотите расширить свой кругозор, изучить что-то новое. Для этого отлично подойдет маленькое путешествие. Хороший период обретения новых друзей, а также для встреч со старыми знакомыми.

Проявите активность в социальных сетях или на форумах. Запланируйте встречу с теми, с кем вы давно общаетесь через интернет. В выходные дни рекомендовано воздержаться от принятия важных решений, которыекасаютсяработы.





Звезды советуют вамзаняться исследованием собственной души. Хорошее время для поиска своего призвания, смысла жизни. Копание в себе поможет открыть завесу тайн, которые были скрыты от вас.

Тем, кто в паре, лучше воздержаться от бурных выяснений отношений и не пускаться во все тяжкие за спиной любимого человека.Одинокие представители знака, наоборот, могут вступить в романтическую связь. В выходные лучше остаться дома и воздержаться от дальних поездок.

У семейных Львов на этой неделе может произойти переосмысление их союза. Именно поступки, а не слова помогут лучше понять, насколько действительно вам дорог ваш партнер. В отношениях может открыться новое дыхание, вы будто заново узнаете своего партнера.

Отличный период для встречающихся пар узаконить свои отношения. Также на этой неделе хорошо вместе выйти в свет со своей второй половинкой. В выходные желательно воздержаться от посещения культурно-развлекательных мероприятий, лучше остаться дома.





На этой неделе звезды рекомендуют вам уделить внимание своему здоровью. Хорошо заняться профилактическими мерами по поддержанию иммунитета. Начните закаляться, старайтесь питаться сбалансированно, выполнять физические упражнения и избавьтесь от вредных привычек. Именно в этот период ваш организм нуждается в хорошей защите.

К выходным отношения с вашей второй половинкой могут стать напряженными. Лучше перенести обсуждение спорных и острых тем на следующую неделю. Постарайтесь контролировать свои эмоции и с пониманием отнестись к своему партнеру.





На этой неделе у вас наладятся взаимоотношения со второй половинкой. Ваш партнер может сделать вам приятный сюрприз. Велика вероятность, что любимый человек сделает вам предложение руки и сердца. Также стремительно будут развиваться отношения у тех, кто только начал встречаться.

Стоит ожидать улучшения отношений с детьми. Ваше чадо может порадовать своими достижениями и победами. В выходные организуйте совместный поход в цирк, кафе или парк развлечений. Постарайтесь, чтобы ребенку (детям) запомнился этот день. В выходные неплохо заняться профилактикой простудных заболеваний.





Эту неделю вы проведете в домашних заботах и хлопотах. Не захотите идти в гости или развлекаться с друзьями. Вам захочется обустроить уют и навестипорядок в доме. Возможно, появится желание заняться генеральной уборкой, мелким ремонтом или приобретением бытовой техники.

К середине недели взаимоотношения внутри семьи улучшатся. Вы почувствуете особую теплоту и заботу своих близких. В выходные воздержитесь от посещения шумных развлекательных мероприятий в городе. Проведите эти дни в семейной атмосфере.





На этой неделе вы окажетесь в центре внимания. Будет много общения, взаимодействия с людьми и приятных разговоров. Используйте это время для коммуникации с родственниками и друзьями, особенно с теми, с кем давно не виделись. Люди будут тянуться к вам, демонстрировать свою симпатию.

Если отправитесь в путешествие, вас может ждать интересное знакомство с противоположным полом. Велика вероятность начала романтических отношений, которые будут развиваться красиво и гармонично. В выходные не сидите дома - посетите музей, выставку или погуляйте по городу.





На этой неделе вы будете озабочены решением материальных проблем.Стоит оставить все развлечения и начать решать финансовые вопросы. Есть вероятность карьерного роста и перспектива смены работы. Вырастут доходы, на которые вы сможете приобрести мебель, бытовую технику для дома и начать ремонт. А если вы сейчас в отпуске, используйте это время для косметического ремонта.

В выходные лучше заняться домашними делами и отказаться от посещения многолюдных и шумных мест.





На этой неделе ваша энергия будет бить через край. Вы полностью посвятите себя творческому процессу. Отличный период для любимого хобби. Женщинам стоит записаться в салон красоты, сделать новую стрижку и поменять цвет волос. Поверьте, ваши внешние изменения не останутся незамеченными. Коллеги и родные будут приятно удивлены вашему новому образу.

Вы не останетесь без внимания противоположного пола. В глазах окружающих станете интересной и привлекательной личностью. А вот от покупки ювелирных украшенийи предметов роскоши сейчас лучше отказаться.





На этой неделе вы захотите отдохнуть от суеты и шума. Хорошо бы взять отпуск и отправиться в небольшое путешествие. Проведите время наедине с собой, вдали от цивилизации. Сейчас хороший период для духовных практик, медитаций и познания себя.