Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября: Тельцам нужно запастись терпением, Весам поступит заманчивое предложение, Рыб ждет продвижение по карьерной лестнице

Неделя благоприятная и в то же время очень ответственная. В рабочих моментах проявляйте заинтересованность, оптимизм и активность. Избегайте критики и придирчивого отношения к вашему окружению. Помните, что у всех есть свои недостатки. А также старайтесь не взваливать на себя непосильных задач, иначе можно быстро выйти из строя. В отношениях с близкими вам помогут терпение, понимание и деликатность. Прежде чем выражать недовольство и раздражение, разберитесь в причинах их поступков.





На этой неделе вас ожидают отличные новости в профессиональной сфере. Возможно повышение в должности, увеличение заработной платы или неожиданная премия. Отнеситесь к успехам с благодарностью, не давая повода для зависти и сплетен.

В любовных отношениях прислушайтесь к совету вашей второй половинки. Старайтесь избегать резких замечаний, критики в адрес любимого человека. В выходные вокруг вас соберутся люди, с которыми сложится весьма приятное и полезное общение. Возможно неожиданное знакомство.





Эта неделя испытает на прочность ваше терпение. Общение с коллегами и близкими может не заладиться. Будут появляться поводы для споров и ссор, необоснованные придирки и невозможность договориться. Старайтесь контролировать свои негативные эмоции и спокойно миновать конфликты. Будьте выше того, что может заставить вас раздражаться и нервничать.

Звезды советуют поразмыслить над отношениями с вашим близким окружением. Возможно, нужно стать мягче, деликатнее и уступчивее в общении с людьми. Есть высокая вероятность получить долгожданный подарок от любимого человека.





На этой неделе вам удастся с легкостью справляться со всеми рабочими вопросами. Свободное время посвятите семье, постарайтесь создать приятную уютную атмосферу. В этот период особенно гармонично будут складываться внутрисемейные отношения.

Одиноким представителям знака не стоит сидеть дома. Выбирайтесь в театр, кафе, кино, сходите на выставку. Есть большая вероятность повстречать достойного человека, который может стать вашим единомышленником и спутником жизни.





На этой неделе звезды советуют проявить особую доброту к людям и вспомнить о талантах, которые понадобятся вам в профессиональной сфере. Это вам здорово поможет продвинуться по карьерной лестнице и добиться признания коллег.

В семейных отношениях вас ждет период крепкой любви, привязанности друг к другу и радости от совместного времяпрепровождения. Дети удивят вас своим послушанием и прилежностью. Старайтесь как можно дольше сохранить эту атмосферу мира и гармонии.





Эта неделя выдастся не самой простой. Многое будет зависеть от вашего умения контролировать свои эмоции и не поддаваться манипуляциям. Старайтесь держать себя в руках и проявите мудрость, чтобы избежать конфликтов, недопонимания и переживаний.

Возможно, вам стоит попросить совета у человека, которому доверяете, заручиться поддержкой близких людей. Выходные проведите с любимым человеком, создайте романтическую атмосферу и насладитесь общением с вашей второй половиной.





На этой неделе благоприятно сложится обстановка в рабочей среде. Это будет способствовать развитию отношений, утверждению ваших взглядов и принятию верных решений.

В отношениях с близкими вам людьми проявите тактичность и выдержанность. Одно неправильное слово может дать повод для серьезного конфликта. Поберегите мир и спокойствие, избавьте себя от бессонных ночей и волнений.





Эта неделя порадует вас заманчивым предложением в профессиональной сфере. Проявите максимум дисциплины, собранности и креатива. Ваши знания и труды будут вознаграждены в самое ближайшее время.

В романтической сфере постарайтесь избежать разногласий и непониманий. Возможно, ваша вторая половинка переживает не самый лучший период в своей жизни. Отнеситесь с понимаем и сочувствием к проблеме, поддержите любимого человека.





Эта неделя сложится весьма продуктивно. Ваша инициативность и трудолюбие помогут не только решить свои профессиональные задачи, но и дадут возможность помочь коллегам.

Звезды советуют не проявлять упрямства и желания настоять на своем - это помешает вам в отношениях с близкими людьми и вызовет негатив со стороны руководства. Учитесь гибкости и умению прислушиваться к чужому мнению.





На этой неделе вам удастся расположить к себе людей. Это качество поможет вам в профессиональной сфере заинтересовать деловых партнеров, расширить круг полезных контактов и привлечь возможных инвесторов в ваш проект.

Некоторым представителям знака стоит побыть в одиночестве, чтобы проанализировать последние события вашей жизни. Возможно, поменяются цели, планы и приоритеты. Тесное взаимодействие с близким окружением временно ограничьте, иначе ссоры не избежать.





Эта неделя выдастся ответственной и интересной. В рабочей среде вам помогут умение найти подход к людям и правильная самопрезентация. Появятся хорошие перспективы для развития нового направления и расширения в профессии.

В романтической сфере отнеситесь с благодарностью и отвечайте взаимностью на чувства вашей второй половинки. Меньше упрямства, прямолинейности и закрытости. Добавьте тепла и искренности в ваши отношения. Не только позволяйте себя любить, но и учитесь любить сами.





На этой неделе звезды не рекомендуют вам полагаться на других людей. Надежнее получится, если будете рассчитывать на свои силы, умения и знания. В личных отношениях старайтесь находить точки соприкосновения, избегайте критики и резких замечаний в адрес любимого человека.

На работе не взваливайте на себя сверх силы, все равно не хватит времени и энергии, чтобы решить все вопросы. Спустя время многие профессиональные задачи решатся легко и даже без особого вашего участия.





На этой неделе не время расслабляться и витать в облаках. Сейчас благоприятный период для смелых прыжков по карьерной лестнице. Проявите себя не только как профессионал, но еще и как генератор оригинальных идей.