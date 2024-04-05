Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля: перед Близнецами откроются новые возможности, Львы окажутся в центре внимания, Скорпионов ждет успех в профессиональной сфере

Девиз этой недели - не проявлять чрезмерную активность, не торопиться в принятии важных решений и не тратить бездумно свой энергетический потенциал. Старайтесь решать вопросы по мере их поступления, не забывайте о своих близких, не отказывайте в помощи тем, кто действительно будет в ней нуждаться.

В первой половине недели постарайтесь снизить активность, ограничить контакты, встречи и работу с документами - велик риск ошибок, недоразумений, травм. Вторая половина недели обещает быть плодотворной и успешной. Также уделите внимание своему здоровью: исключите алкоголь, ограничьте жирную и мучную пищу, избегайте переохлаждения.

Звезды сулят вам на этой неделе повышенное внимание со стороны противоположного пола, приятные сюрпризы от вашей второй половинки, а еще захватывающие свидания и предложение о совместном будущем.

Вам также рекомендуется заняться своим здоровьем, особенно, если есть хронические болезни или симптомы, которые беспокоят. В профессиональной сфере пока лучше не проявлять инициативу, не взваливать на свои плечи лишнюю ответственность и обременять себя дополнительными обязанностями, в отношениях с коллегами придерживайтесь нейтралитета.

А еще на этой неделе вам стоит быть максимально рассудительными и не тратить деньги под влиянием мимолетных эмоций и переменчивого настроения, избегайте рискованных вложений. Зато можете смело принимать приглашения на свидания, знакомиться с представителями противоположного пола и принимать подарки.





На этой неделе вас ждут новые возможности и новые вызовы. Может поступить заманчивое предложение о смене работы или новой должности. Некоторые представители знака будут настроены на то, чтобы попробовать свои силы в новой сфере.

Сложности могут возникнуть в отношениях с вашей второй половинкой. Вы будете склонны к конфликтности и принципиальности, которые связаны с недовольством и напряжением. Помните о том, что всегда нужно разговаривать, открываться и деликатно делиться тем, что ранит или обижает в отношениях. Нельзя замалчивать и терпеть - это рождает домыслы. Поговорите с любимым человеком и расскажите, что вас тревожит.

Избегайте излишней активности и дальних поездок, а также посещения массовых мероприятий. Снизьте умеренность физических тренировок, так как велик риск получения травмы. Во второй половине недели вас попросят поучаствовать в неких социальных проектах, что потребует от вас инициативности и ответственности.

Звезды призывает не тратить деньги на ненужные вам вещи и не вкладываться в пускай даже очень заманчивые проекты. У тех, кто сейчас в ссоре с близким человеком, появится возможность прийти к миру и восстановить общение.





На этой неделе вас ждет волна эмоциональной нестабильности. Вы будете склонны к проявлению агрессии, нетерпения и к эгоизму. Старайтесь совладать со своими негативными чувствами и эмоциями, иначе вы сможете навредить не только себе, но и своему окружению.

Во второй половине недели ждите повышенного внимания со стороны противоположного пола. Смотрите, чтобы слава не вскружила вам голову. А также бережно отнеситесь к здоровью - большой риск простуд и травм.

В первой половине недели вы будете чувствовать дискомфорт, связанный с раздражением, беспорядком дома и на работе. В середине недели ваше настроение улучшится, продуктивный шопинг вернет позитив и добавит радости от приобретенных вещей, которые будут служить вам долго.

Дела сердечные отойдут пока на второй план, а вот здоровье выйдет на первый. Могут беспокоить старые травмы, обострившиеся хронические заболевания. Если почувствуете беспокойство или неприятные симптомы, обязательно обратитесь к врачу и пройдите необходимые обследования.

Ваши основные мысли на этой неделе будут заняты работой и отношениями в семье. Старайтесь уделять больше времени и внимания детям, общайтесь с ними, вдохновляйте их на раскрытие талантов, показывайте им возможности и перспективы. Это сейчас важно как никогда.

Некоторые представители знака смогут наладить отношения с друзьями или родственниками, с которыми ранее были конфликты и недопонимания. На работе дела пойдут в гору, но не торопитесь с принятием важных решений.

Карьерные амбиции в эти семь дней выйдут для вас на первый план. Большая часть ваших профессиональных притязаний будет удовлетворена, также откроются новые источники дохода. Вы добьетесь расположения в нужных кругах и у руководства. Сейчас ваше время, поэтому постарайтесь не тратить его на пустые разговоры, а проявите максимальную сосредоточенность, активность и усидчивость.

Собственно, из-за этого вам будет не до личной жизни, и вы будете равнодушны ко всем знакам внимания со стороны противоположного пола. Большая вероятность обострения хронических заболеваний. Учитывайте это и постарайтесь заранее принять меры.

Большую часть недели вы будете заняты реализацией новых проектов и идей, разработкой планов и продумыванием стратегий. Большинство ваших задумок будет успешно реализовано. Но в погоне за славой и успехом не забывайте о своем здоровье - помимо обострения хронических болезней велик риск подхватить вирус или инфекцию.

У некоторых представителей знака появится возможность монетизировать свои способности и таланты. Если вы трудитесь в сфере преподавания, то сможете выйти на широкую аудиторию и добиться популярности.

Эта неделя будет связана с эмоциональной нестабильностью, которая проявится в раздражительности, выражении недовольства и критики. Заранее примите меры, чтобы избежать конфликтов с коллегами и близкими людьми.

Личная жизнь будет насыщена неожиданными знакомствами и интересными событиями. Не стесняйтесь быть активными и проявлять инициативу. Вы сейчас на пике своих возможностей, уверенно идите вперед и все получится. Выходные звезды советуют посвятить любимому делу или общению с друзьями.

Самое лучшее решение, которые вы можете принять на этой неделе, это заняться собой и своими делами. Не стоит полностью окунаться в проблемы друзей и родственников. Для начала разберитесь со своими проблемами, а уже потом думайте, как помочь окружающим, иначе вы будете расплескивать свою энергию, а результата не добьетесь.

Возможны неожиданные знакомства и приятные встречи. Также ожидается улучшение финансовых возможностей благодаря поддержке партнеров или покровителей.





Начало недели будет неоднозначным и вряд ли его можно будет назвать, особенно если дело будет касаться профессиональной сферы. Старайтесь соблюдать нейтралитет и держать дистанцию с некоторыми коллегами. А вот в делах сердечных будьте настойчивы и отстаивайте свою позицию, но в деликатной и вежливой форме.