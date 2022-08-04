Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа: Овнам стоит избегать купания на воде, Близнецов ждет долгожданная покупка, Козероги окунутся в романтику

Первая половина недели будет толкать вас к проявлению инициативы и отстаиванию своей позиции. Настойчиво и продуманно идите к своей цели - это приведет к успеху в ваших начинаниях. Вторая половина недели будет носить оттенок романтики и чувственности. Не откладывайте встречи и новые знакомства, возможно, вы найдете свою родственную душу.

Тех, кто состоит в браке, ожидают приятные хлопоты, связанные с домашними делами и воспитанием детей. Вы с удовольствием будете заниматься благоустройством своего жилища, наведением порядка и созданием уюта.

Вторую половину недели звезды рекомендуют провести в поездке или путешествии. Самое время для отдыха и развлечений. Будьте аккуратны при купании в открытых водоемах - есть риск заболеть из-за плохого качества воды.





В первой половине недели возрастет напряжение в отношениях с друзьями. Возможно, вам откроется неприятная информация, которую от вас скрывали. Также вы можете неправильно трактовать чужое мнение, слова и поступки, что позволит вам сделать неверные выводы.

Воздержитесь от составления планов на жизнь. Сейчас не самое подходящее время для обдумывания путей достижения своих целей. На выходных вас ждет много приятных ощущений от общения с окружающими. Вероятно, вас пригласят на вечеринку или пикник.





Начало недели принесет ощущение неопределенности тем, кто состоит в отношениях. Вам будет казаться, что ваша вторая половина пытается что-то скрыть от вас, ввести в заблуждение. Звезды советуют не обсуждать совместные планы, потому что ваши мнения будут расходиться.

Вторая половина недели порадует новыми покупками, о которых вы давно мечтали. Прекрасное время для приобретения ювелирных украшений, товаров для дома, модной одежды. Проблем с финансами у вас точно не будет.





В первой половине недели звезды рекомендуют не делать генеральную уборку в своем жилище. В это время вы почувствуете себя неорганизованными, рассеянными, поэтому вряд ли вам удастся навести порядок. Есть риск потери важной и ценной вещи во время уборки.

Не самое удачное время для тех, кто учится или сдает экзамены. Вторая половина недели отлично подойдет для смены имиджа. Вы сможете со вкусом подобрать новую прическу, изменить цвет волос или приобрести новую стильную одежду.

В первой половине недели вас ожидает напряженность в отношениях со второй половиной. Возможно, вы начнете подозревать своего партнера в неверности, ревновать, что негативно отразится на вашем союзе.

Тем, кто одинок, не стоит знакомиться с первым встречным человеком и завязывать с ним романтические отношения. Неразборчивость и легкомысленный подход могут привести к нежелательным серьезным последствиям.





Неделя начнется с недопонимания со стороны партнера по браку. Вероятно, вы заметите, что ваш любимый человек ведет себя странно, и это начнет вас серьезно настораживать. Выяснить причину непонятного поведения вам вряд ли удастся именно в этот период.

Вторая половина недели обещает прекрасное и позитивное дружеское общение. Не бойтесь спрашивать совета или мнения вашего близкого друга насчет вопроса, который вас беспокоит. Именно дружеский совет окажется очень кстати именно сейчас.





В начале недели вы почувствуете, что не можете заставить себя выполнять какую-либо рутинную работу. Уборку в доме, уход за домашними животными и растениями вы будете откладывать на потом, что приведет к накоплению большого количества дел.

Вторая половина недели все-таки заставит вас организоваться и взять себя в руки. Формулируйте и ставьте цели, начните проявлять инициативу и выполнять обещанное. Также это хорошее время для налаживания отношений с родителями.





Звезды рекомендуют бережнее относиться к финансам. Не стоит потакать желаниям ребенка купить дорогую игрушку или компьютерную технику. Постарайтесь внимательнее наблюдать за поведением ребенка, возможно, он пытается что-то скрыть от вас.

Вторая половина недели принесет расцвет любви и добавит нежности романтическим отношениям. Тем, кто пока одинок, звезды советуют отправиться на отдых. Есть высокая вероятность, что именно на курорте вы сможете встретить свою вторую половину.





В первой половине недели вам будет сложно найти взаимопонимание с семьей или родственниками. Это неудачное время для приема гостей и употребления алкогольных напитков. Постарайтесь внимательнее относиться к своему имуществу - возрастает риск кражи в этот период.

Вторая половина недели пройдет в гармонии и спокойствии. Если у вас есть старшие родственники, удачное время, чтобы обговорить с ними вопросы наследства. Также благоприятно сложатся дела, касающиеся страхования имущества.





Звезды советуют избегать тесного общения с приятелями и знакомыми. Возможно, про вас станут распускать сплетни, которые смогут испортить вашу репутацию и навредить вашим родственникам.

Не самое удачное время для загородных поездок и увеселительных мероприятий. Вторая половина недели будет наполнена взаимопониманием и миром с любимым человеком. Вы сможете заново влюбиться в партнера, открыть для себя его положительные качества.





На этой неделе постарайтесь не давать деньги в долг. Возрастает риск финансовых махинаций и мошенничества. Свое доверчивое и непрактичное поведение поберегите для других дел. Сейчас лучше включить бдительность.

Вторая половина недели прекрасно подойдет для покупки домашних животных, особенно кошки или аквариумных рыбок. Уход за животными вам принесет настоящую радость, так же, как и уборка в своем доме.





Звезды рекомендуют воздержаться от инициативы насчет тех дел, в которых нет полной ясности. Сейчас лучше не делать резких движений и явных перемен. Не стоит менять что-то в своем облике, например, цвет волос или стрижку.

Вторая половина недели благоприятна для романтических отношений. Чувства к вашему любимому человеку будут наполнены особой нежностью и теплотой. Если у вас есть дети, то совместное времяпровождение доставит вам удовольствие. Возможно, вы откроете в своем ребенке новый талант.