Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Ракам нужно набраться терпения, Скорпионы попадут в любовный капкан, Водолеев ждет успех

Неделя станет хорошим началом для принятия важных решений, разработки новых проектов, планирования ближайшего будущего. Главное - не оглядываться назад и стать выше своих сомнений, неуверенности и страхов. Старайтесь быть честными и открытыми, учитесь самоорганизации и постоянно развивайтесь. Сегодня важно быть не лучше кого-то, а стать лучше, чем вы были вчера. Не тратьте время на чужие победы и успехи, создавайте свою историю достижений.

На этой неделе вы почувствуете долгожданную расслабленность и отдохнете от проблем и забот предыдущего периода. Появится время для увлечений, развлечений и любимых занятий. Сдача экзаменов, обучение новым навыкам и повышение квалификации в этот период будут успешными.

В конце недели запланируйте поход в салон красоты, парикмахерскую, запишитесь на консультацию к стилисту - все эксперименты с внешностью произведут головокружительный эффект на ваше окружение. В романтической сфере подвижки будут ближе к выходным, не исключены новые знакомства либо интересное общение с противоположным полом.

Эта неделя подтолкнет вас к проявлению инициативы в отношениях со своими поклонниками или вашей второй половинкой. Велика вероятность принятия важных решений: кто-то созреет к заключению брака, кто-то решится на рождение ребенка, кто-то станет планировать совместное будущее со своим избранником или избранницей.

Тем представителям знака, у которых уже есть дети, стоит больше обычного уделить времени и финансовых затрат для решения проблем своих чад. В конце недели может ухудшиться ваше самочувствие, поэтому старайтесь одеваться по погоде, избегайте переохлаждений и купания в холодной воде.

На этой неделе продолжится тенденция предыдущей: множество встреч, деловых поездок, переговоров, разработка новых проектов и соглашений. Тем, кто трудится в сфере юриспруденции, торговли и науки, звезды сулят хорошие перспективы. Будьте готовы к увеличению вашей прибыли от совместных проектов с партнерами.

В выходные хорошо бы взять паузу и позволить себе расслабиться. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие и радость: прогулки по лесу, приготовление необычных блюд, рисование или рукоделие. Либо отправляйтесь на природу, где вы быстро восстановите силы и внутреннюю гармонию.

Вы будете довольствоваться спокойствием и размеренным темпом жизни вплоть до пятницы. А затем в отношениях с близкими может возникнуть напряжение либо недосказанность. Свою вторую половинку вы станете подозревать в скрытности, странности поведения. Кто-то из родственников начнет необоснованно обвинять вас в чем-то и предъявлять претензии.

В любом случае постарайтесь набраться терпения и будьте тактичными, не стоит устраивать эмоциональные разборки с взаимными обидами и претензиями. Переждите этот сложный период, а затем поговорите по душам.

На этой неделе вас ждет много ярких событий. Перед вами откроются новые возможности, вы сможете завоевать признание окружающих, продемонстрировать свои таланты и способности.

Самые активные представители знака смогут громко заявить о своих задумках, идеях и проектах. Вам удастся привлечь единомышленников. А вот в делах сердечных будет полный хаос: вы умудритесь разругаться со всеми - и со своей второй половинкой, и с армией ваших воздыхателей.

Вы будете заняты построением планов, связанных с рабочими процессами и личной жизнью. Дела будут проходить в привычном режиме, деловые поездки - в штатном режиме, а переговоры обещают быть продуктивными.

Есть шанс найти перспективных партнеров для совместных проектов. Возможности для увеличения доходов появятся у тех представителей знака, которые занимаются наукой и исследовательской деятельностью. Если вы пока одиноки и находитесь в поиске второй половинки, у вас есть все шансы положить начало романтическим отношениям. Обратите внимание на того, кто с вами трудится в одном коллективе.

Тенденция прошлой недели продолжится и на этой - вы будете полны решимости реализовать свои планы и цели. Только на этот раз планы будут связаны с личными достижениями, решением застаревших проблем и налаживанием отношений с любимыми.

Романтический настрой может подтолкнуть вас к принятию важного решения: заключить брак, начать планировать совместное будущее и детей.

На этой неделе у вас в приоритете будут деньги и романтика. Вами в буквальном смысле овладеют страсть и яркие чувственные эмоции. Однако звезды рекомендуют не поддаваться сиюминутным увлечениям, а предпочесть стабильность и долгосрочные отношения.

В делах финансовых вы проявите себя настоящими стратегами, надежными партнерами и хорошими конкурентами. Если ваша профессия связана с психологией, сможете сделать хороший карьерный скачок.

На этой неделе у вас появятся возможности для успешного продвижения своих интересов в профессиональной сфере. От вас потребуется целеустремленность, выдержка и концентрация внимания. Также в скором времени ждите хороших финансовых поступлений.

Что касается личной жизни, то на этой неделе вас ждут новые знакомства, встречи, свидания и приятное общение с представителями противоположного пола. Тем представителям знака, которые уже нашли свою вторую половинку, звезды сулят незабываемые выходные, проведенные в обществе любимого человека.

У вас появится прекрасная возможность добиться хороших результатов в профессиональных делах и улучшить отношения со своими близкими. Общение с окружающими будет легким и непринужденным. Спокойное душевное состояние сделает вас терпимее и снисходительнее к людям, и они это заметят.

В середине недели возможно взаимодействие с представителями власти. Последние смогут дать не только ценный совет, но и помочь конкретными делами. Материальное положение будет стабильным, поэтому если вы планировали походы по магазинам, то можете смело вкладывать деньги в нужные вам или вашим близким приобретения.

На этой неделе вы укрепите свои предыдущие успехи в профессиональной сфере, а также начнете разрабатывать новые интересные проекты. Хорошая активность, обаяние и целеустремленность помогут вам в сложных и неоднозначных ситуациях.

Финансовое положение улучшится к середине недели, а затем стоит включить режим разумной экономии, чтобы отложить деньги на последующие крупные приобретения. Что касается личной жизни, то на этой неделе звезды пророчат вам новые знакомства и приглашение на свидание.

На этой неделе постарайтесь улучшить свои позиции в тех сферах, где возникло затишье или пауза. Многие представители знака смогут увлечься новыми идеями, направлениями либо обрести новое хобби. Те, кто трудятся в научной сфере, смогут сделать небольшое, но важное исследовательское открытие.