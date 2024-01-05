Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Близнецов ждет денежный приток, у Дев есть шанс встретить спутника жизни, Рыбам предстоят перемены

Насыщенная и динамичная неделя ожидает представителей почти всех знаков зодиака. Большую часть времени и внимания займет профессиональная деятельность. Многим представится возможность громко заявить о себе, продвинуть свои задумки и идеи.





На этой неделе вы погрузитесь в решение профессиональных задач. Появится возможность подработки, но для этого вам придется приложить много энергии и сил. Результат обещает быть очень хорошим, поэтому выбор за вами.

У тех, кто находится в поисках своей второй половинки, поклонников окажется так много, что может возникнуть проблема выбора. Не ищите легкомысленных и поверхностных отношений - пора планировать создание семьи.





Заскучать на этой неделе у вас точно не получится. На работе обрушится много задач и вопросов, которые вам придется решать. Для этого нужно будет больше времени проводить в офисе, активно взаимодействовать с коллегами. При возникновении недопонимания и претензий старайтесь контролировать негативные эмоции, уважать позицию оппонента и приводить веские доводы в пользу своей точки зрения - тогда вам удастся избежать серьезных конфликтов.

В личной жизни вам предстоит принятие кардинальных решений. Не торопитесь, спокойно обдумайте все, что вас не устраивает в отношениях и что вы могли бы сделать, чтобы улучшить ситуацию.





Почти все свое время вы на этой неделе будете тратить на решение рабочих вопросов. Особенно трудно придется бизнесменам - вам буквально придется жить работой. Но все усилия и старания окупятся с лихвой - звезды сулят вам хорошую прибыль и новые полезные связи.

К выходным напряженность спадет и у вас получится расслабиться. Проведите это время с друзьями или близкими людьми - получите много приятных эмоций. В сердечных делах также наступит приятная стабильность.





Вас ожидает активная и динамичная неделя: решение рабочих вопросов, командировки, совещания и встречи, работа с документами. В большом количестве дел и проблем очень просто потерять свой внутренний мир. Но постарайтесь держать эмоции под контролем и не раздражаться по пустякам, иначе рискуете совершить непоправимые ошибки. Возьмите себя в руки, не суетитесь и сосредоточьтесь на главном.

Звезды предупреждают об ухудшении самочувствия из-за напряжения и стресса на работе. В этот период особенно уязвима пищеварительная система, поэтому избегайте острых, жирных блюд и алкоголя.





На этой неделе вам предстоит заниматься решением рабочих проблем. Если занимаетесь бизнесом, ждите неприятных новостей, которые вызовут бурный всплеск эмоций. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд - большую часть неприятностей вам удастся быстро нивелировать.

Во второй половине недели могут возникнуть проблемы, связанные с детьми. Постарайтесь уделять больше времени своим чадам, не замыкайтесь лишь на своих трудностях. Что касается личной жизни, то вам предстоит пересмотреть свои установки и роли в отношениях.





Неделя начнется с активных поездок и перемещений. Некоторые представители знака займутся решением имущественных вопросов, переездом или обустройством жилья. Дружеское общение будет в приоритете у тех, кому нужны поддержка и эмоциональная стабильность.

Новые романтические знакомства ожидают вас в путешествиях или командировках. Эти контакты имеют все шансы перерасти в серьезные отношения. А вот с финансами будет не все гладко - велика вероятность серьезных трат на экстренные нужды родственников или близких людей.





На этой неделе вы с энтузиазмом возьметесь за работу, но при этом найдете возможности и для отдыха. Свободное время лучше провести в заботах о близких родственниках, не забывая при этом уделять время себе. Представителям знака рекомендуются косметические процедуры, массаж, релаксирующие СПА-программы.

Финансовые возможности откроются тем, чья деятельность связана с другими регионами страны или зарубежьем. Личная жизнь ближе к выходным будет насыщена приятными событиями.





На этой неделе ваш рабочий настрой изменится в лучшую сторону. Вы с легкостью решите все дела и даже завоюете признание руководства и коллег.

Перемены в романтической сфере ждут тех, кто пока не связан обязательствами и семейными узами. Ближе к выходным вас ожидают активное общение в социальных сетях и повышенное внимание со стороны поклонников. В финансовом плане также все будет благополучно - увеличатся доходы на основной работе, а также появятся возможности для дополнительного заработка.





Вы внезапно осознаете, что пришла пора менять свою жизнь - открыть собственное дело, заняться личностным ростом и т.п. Удачными окажутся и совместные проекты, в которых будут участвовать ваши друзья или хорошие знакомые. В будущем они могут принести не только достойный доход, но и популярность.

Звезды советуют не забывать о здоровье, быть внимательными к опорно-двигательной и пищеварительной системам. Отказ от алкоголя и жирной пищи пойдет на пользу вашему самочувствию. А в романтической сфере все останется на уровне прошлой недели.





Неделя будет довольно напряженной. Много сил, энергии и нервов отнимет работа. Велик риск противостояний и конфликтных ситуаций с коллегами и руководством. В сложных ситуациях старайтесь не забывать о тактичности и уважении к другим людям, не поддавайтесь эмоциям.

Надежной опорой будут ваши любимые, они поддержат в трудную минуту и помогут преодолеть все трудности этой непростой недели.





На этой неделе вас ожидают приятные сюрпризы. На работе ситуация обещает быть стабильной, что позволит уделить больше времени своим увлечениям. Это подарит вам хорошее настроение и улучшит самочувствие тех, кто имеет хронические заболевания.

Что касается романтики, то у одиноких представителей знака появятся необычные поклонники, которые привлекут своей нестандартностью и будут интересными в общении.





Эта неделя будет посвящена подготовке к предстоящим переменам. Кто-то планирует поменять место работы или направление деятельности, кто-то - место жительства, а кто-то захочет избавиться от изживших себя и токсичных отношений. Найдите время, чтобы привести в порядок не только дела, но и свое эмоциональное состояние.