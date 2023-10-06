Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: Близнецы могут встретить свою вторую половинку, Девам лучше воздержаться от дальних поездок, У рыб активизируется творческая жилка

Эта неделя для представителей многих знаков зодиака является важным периодом для профессионального роста и развития. Настройтесь на проявление инициативы, ответственность и соблюдение дисциплины. Помощь и поддержка со стороны помогут вам осуществить задуманное. Не забывайте о своих домочадцах, старайтесь уделять им больше времени и внимания. Вносите в свою жизнь полезные контакты, новые знакомства и хорошие привычки.





На этой неделе вам не повредит стать более открытыми с вашим окружением и смелее выражать свои чувства. Восхищайтесь и одобряйте решения своих друзей, хвалите и благодарите близких за их добрые дела. Ваша оценка для них будет особенно важна и послужит хорошим стимулом для развития.

При возможных недоразумениях придерживайтесь тактики сдерживания себя от резких слов и поспешных решений. Избегайте заманчивых, но сомнительных предложений в этот период - есть риск быть обманутым.





Эта неделя выдастся нескучной. Звезды советуют вам держать негативные эмоции под контролем, иначе серьезной ссоры с близким человеком не избежать. Не стоит вспоминать прошлые обиды и недовольства. Постарайтесь сохранять мир и спокойствие.

Одинокие представители знака могут встретить близкого по духу человека. Приятное общение и положительные эмоции вам будут обеспечены. Не забывайте о позитивном мышлении, которое привнесет радость и легкость в вашу жизнь. Есть вероятность, что в профессиональной сфере стоит ожидать перемен: смена начальства, перестановка кадров, расширение отдела.





Эта неделя окажется для вас очень плодотворной. В профессиональной сфере вам удастся найти новых партнеров, обзавестись полезными контактами и принять участие в интересном проекте. Главное - не сомневайтесь в своих знаниях и силах.

Ваше финансовое положение улучшится уже к середине недели. Звезды советуют быть внимательными и осторожными при работе с юридическими документами. В выходные у вас есть шанс встретить свою вторую половинку, поэтому выбирайтесь в люди и не сидите дома.





На этой неделе возможны путешествия или деловые поездки. На дороге проявляйте особую осторожность. Этот период может поменять ваши приоритеты, некоторые вещи вы станете ощущать по-новому.

Возможность побыть наедине с собой подтолкнет вас к внутренним изменениям. Постарайтесь в эти дни избегать активного общения, больше размышляйте над своими эмоциями, чувствами. Полагайтесь на интуицию и доводите дела до конца.





На этой неделе вам нужно постараться взять верх над своими эмоциями и начать решать проблемы. Попробуйте меньше драматизировать ситуацию и накручивать себя. Все намного проще, чем вы себе это придумали. Если пока не можете сделать первый шаг к улаживанию проблем, попросите совета у человека, которому вы доверяете.

Звезды призывают вас больше времени уделять своему здоровью. Начните принимать витамины, запишитесь в тренажерный зал и исключите вредную пищу из своего рациона. В выходные избегайте активного отдыха, лучше проведите эти дни в уютном семейном кругу, организуйте душевное чаепитие.





На этой неделе постарайтесь воздержаться от путешествий и дальних поездок. Если есть возможность, перенесите или временно отложите поездку. Будьте аккуратны с финансами, не тратьте деньги на ненужные вам вещи, чтобы временно порадовать себя и поднять настроение.

В профессиональной сфере проявляйте напористость и активность, не стоит стесняться своих знаний, способностей и талантов. Сейчас не лучшее время для скромности. Будьте на виду у руководства, которое обязательно поощрит вас за старания.





Эта неделя подарит гармонию во всех делах. Вам удастся насладиться приятным общением с близкими и порадоваться семейному уюту. Вы будете полны сил и решительности, поэтому сможете доказать всем, что способны брать на себя ответственность и решать возникшие проблемы.

Воздержитесь от неоправданных трат, потому что любые бессмысленные приобретения могут привести к потерям. В профессиональной сфере у вас появится возможность подняться по служебной лестнице, наметятся перспективы улучшения финансового положения.





На этой неделе вам нужно тщательно следить за своим здоровьем. Проблемы и неурядицы могут ухудшить ваше самочувствие. Поднять бодрость духа и придать силы помогут занятие любимым делом, просмотр интересного фильма, чтение хорошей книги или долгие прогулки на свежем воздухе.

Не забывайте о своем креативном мышлении, которое подскажет вам, как нестандартно и мудро найти решение возникающих проблем. Внимательно проверяйте информацию при подписании договоров. Не давайте обещания, если не уверены, что сможете их выполнить.





На этой неделе до вас могут дойти слухи, которые кто-то распускает о вас. Как ни хотелось бы дать сдачи, лучше не делайте этого, иначе разрушите свой внутренний мир, поддавшись негативным эмоциям.

Если кто0то обратится к вам за советом, не откажите. Помогая другим, вы сможете отыскать некоторые ценные подсказки и для себя. Звезды не советуют вам занимать деньги, лучше отложите покупку до тех времен, пока не сможете рассчитаться за нее из собственного бюджета.





Начало недели будет наполнено радостными воспоминаниями. Вас будет тянуть к родным местам и людям, которые вас любят и всегда ждут. Постарайтесь навестить родителей и близких родственников. В этот период вам будет оказан теплый прием и вы станете желанным гостем в любом доме.

Также на этой неделе вам стоит ожидать приятную и долгожданную новость. В выходные не сидите дома - организуйте себе культурный отдых: посетите театр, музей, галерею или посмотрите качественное авторское кино.





На этой неделе вы ощутите невероятный жизненный подъем и уверенность в себе. У вас появятся хорошие возможности, чтобы укрепить свои позиции на работе и в личных отношениях. Не жалейте энергии и сил, будьте предприимчивы и ответственны.

У одиноких представителей знака возникнет шанс встретить свою вторую половинку. Новое знакомство послужит хорошим источником вдохновения и радости. А еще сейчас благоприятное время для ремонта или перестановки мебели.





На этой неделе в вас проснется творческая активность. Причем размах этой активности будет таким, что вы даже составите план, как улучшить свое финансовое положение. Но будьте внимательны при его реализации, потому что сразу же столкнетесь с преградами.

