Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Девы будут драматизировать события, а Весов накроет волна общения

Будьте внимательны к получаемой информации. У многих представителей знака появится возможность отыскать нужную информацию и применить ее в своих целях. Создавайте крепкие дружеские и профессиональные связи. Старайтесь быть последовательными, доброжелательными и наполнять себя положительной энергией.





Первая половина недели пройдет гармонично испокойно, используйте этот момент для воплощения новых идей и завоевывания благосклонности и признания у руководства. Новые возможности для вас откроются и в улучшении финансового положения.

Во второй половине недели можете получить эмоциональное напряжение, так как будете вынуждены идти на поводу у желаний и капризов родственников, а также заниматься теми делами, которые вам не интересны.

Поберегите свой опорно-двигательный аппарат - высок риск получения травмы.





Будьте аккуратны при обращении с деньгами. Есть высокая вероятность того, что вы можете стать жертвой мошенников и совершить неверные вложения. Все операции, связанные с финансами, отложите на другой раз.

Те представители знака, кто в поиске второй половины, будут радоваться от многообещающих свиданий. Возможно, с вами даже решат пофлиртовать, но интересное общение и захватывающие эмоции точно гарантированы.

В такой суете не забывайте и о своем здоровье - возможно обострение хронического недуга.





В первой половине недели с головой окунетесь в коммуникации, знакомства и в создание полезных связей. Не тратьте деньги просто так, избегайте заманчивых предложений - они все равно будут провальными. Но не отчаивайтесь - вместо этого вы получите приятные знаки внимания, сюрпризы и теплые впечатления.

А вот физическую нагрузку придется снизить из-за высокой возможности получить травму. В выходные позвольте себе расслабиться и провести время за любимым делом.





На этой неделе есть все шансы преуспеть в профессиональной деятельности. Не бойтесь проявлять активность и инициативу, генерировать идеи. Руководство и коллеги по достоинству оценят ваши профессиональные качества.

Во второй половине недели, вероятно, вы пересмотрите свой круг общения. В первую очередь для вас станут важными дружеская взаимопомощь и неравнодушное участие близких в ваших делах. А вот личная жизнь останется без изменений.





Вы будете полны энергии, которая позволит реализовать давние идеи и планы, сможете поучаствовать в новом и перспективном проекте, поэтому не упустите возможность проявить свои способности и знания.

Во второй половине недели вы можете быть искушены соблазнами и желаниями, что приведет к разногласиям с вашими близкими. Постарайтесь не допустить конфликт - оставьте при себе претензии и выражение недовольства окружением.





Вы по-новому раскроетесь в профессиональной деятельности. Многие представители знака смогут расширить свой круг общения и пополнить его полезными и интересными связями. Привлекательные перспективы маячат и в материальном плане.

Эта неделя отлично подходит для масштабных дел, реализации задумок и идей. В конце недели вероятен эмоциональный спад, вы будете драматизировать события жизни, акцентировать внимание на негативе. Выйти из такого состояния помогут дружеское общение и поддержка близких.





Вас ждет насыщенная и яркая неделя. Различными событиями будет наполнена романтическая и дружеская сферы. Вы окунетесь в яркую волну общения, новых знакомств, интересных встреч и обсуждения вопросов.

Вам предстоит находиться в центре внимания и получать достаточно комплиментов относительно ваших манер, внешности и умения выслушивать собеседника. Если вы трудитесь в сфере преподавания, медицины или психологии, то у вас есть много шансов заявить о себе и выйти на новый уровень профессионализма.





Для вас благополучно сложится запуск новых проектов, откроется возможность значительно улучшить свое материальное положение. В вас также проснется хитрость, манипуляции и талант плетения интриг, но не стоит опираться на эти качества - они могут сыграть с вами злую шутку.

Не удивляйтесь, если в выходные планы сорвутся, и вы будете заниматься решением рабочих дел. Но не спешите расстраиваться из-за этого - благодаря финансовой стабильности вы сможете порадовать себя новыми приобретениями и даже оказать помощь близким.

В этот раз постарайтесь проявить больше внимательности и бережного отношения к партнеру.





В первой половине займитесь важными и ответственными делами, касающихся документации и сложных расчетов. Риск совершить в этом ошибку будет минимален, если проявите внимательность и собранность.

Ваши вторые половинки сделают вам подарки и комплименты.

Во второй половине недели вероятна эмоциональная нестабильность, вы станете раздражительны и потеряете чувство такта и выдержки в общении с окружающими. Вам везде будут казаться подвохи, обманы и претензии в ваш адрес. Чтобы этого не допустить, нормализуйте режим дня, полноценно питайтесь и позвольте себе сделать паузу в делах.





У вас будет много положительных событий - поездки, встречи, общение и хорошие новости. Однако все-таки старайтесь не посещать массовые мероприятия и не садиться за руль автомобиля, если на то нет особой необходимости.

В личной жизни произойдут позитивные перемены - только не пройдите мимо человека, который оказывает вам знаки внимания. В выходные организуйте дружескую встречу, но не собирайте большую и шумную компанию.





Для вас неделя сложится благополучно и продуктивно - на работе будете заниматься делами, которые требуют творческого подхода, поэтому настройтесь на поиски нестандартных решений на вопросы.

В рабочее время не исключено теплое общение с новыми знакомыми, которые появятся благодаря общим интересам и взглядам. Не забудьте уделить внимание престарелым родственникам, которым важна ваша забота и внимание. В выходные можете устроить себе шопинг и посетить салон красоты.







Все важные дела лучше запланируйте на первую половину недели. На работе действуйте на опережение, укрепляйте свои позиции и не игнорируйте помощь со стороны. Перед вами также откроются хорошие возможности улучшить свое материальное положение.