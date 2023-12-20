Готовимся встречать Новый год: 50+ идей как украсить дом и квартиру

Уже совсем скоро 2024 год постучится к каждому из нас. А готовы ли к этому ваши квартиры и дома? Если вы все еще ищете идеи новогоднего декора, то читайте нашу подборку. А начнем с главного символа приближающегося праздника - с того, как красиво украсить елку на Новый год.

Как украсить елку на Новый год 2024

В магазинах сейчас можно найти игрушки для украшения на любой вкус: стеклянные, бумажные или пластиковые шары, колокольчики, шишки, фигурки (в виде ангелов, сказочных персонажей или символа следующего года - Зеленого Дракона). Также можно нарядить елку на Новый год украшениями, сделанными своими руками: подвесы-снежинки, например, или съедобный декор из печенья, конфет, сухофруктов или орехов.





Игрушки на елке создают настроение, хранят воспоминания, а вот гирлянды отвечают за уют и праздничную атмосферу вечера. Здесь вы можете выбрать яркие цветные огни или остановится на ретро-стиле с теплым белым свечением.

Казалось бы, красивая елка на Новый год готова, но нужно обязательно обратить внимание на основание. Ведь такая деталь может испортить весь образ. Ситуацию обычно спасают плед или подходящая для этих целей ткань, красивое ведро, деревянный ящик, плетеная корзина, подарки в красивых упаковках и т. п.





Новогодний стол рождается в праздничной атмосфере

Креативные хозяйки сейчас наверняка заняты мыслями, как украсить кухню к Новому году и сделать декор новогоднего стола. У нас есть несколько предложений.

В таком месте и украшения могут быть съедобными. Корзина с имбирными пряниками, мандаринами и орехами притянет всех обитателей дома к себе не только своей красотой, но и аппетитным запахом. На окне можно развесить новогоднее печенье с помощью ярких ленточек. Только следите, чтобы ваш декор не исчез из-за любителей сладенького.





Ну и не забывайте о праздничной сервировке стола. Салфетки в новогодней тематике, подставки под горячее с рождественскими оленями или солонки в виде сказочных героев - такие детали будут гармонично дополнять стол на 31 декабря.

Идеи, как украсить комнату к Новому году

В любую комнату прекрасно впишутся новогодние композиции из веток хвойных деревьев, лучше выбирать пихту, которая не осыпается даже при полном высыхании. Туда же добавьте шишки, банты, ягоды, искусственный снег и т. п.

Достаньте из шкафов декоративные пледы и подушки, пусть они напоминают, что предновогодний период - особенное время.





А чтобы зимние вечера были романтичнее и теплее, расставьте на столах или комодах свечи. Рекомендуем обратить внимание на деревянные фитили. Их потрескивание создаст впечатление, что дома есть камин.

Как украсить детскую к Новому году

Больше всего надвигающегося праздника ждут именно дети. Поэтому стоит постараться, чтобы создать сказку прямо в их комнате.

Придумывая новогоднее оформление, нужно учитывать, что в детской не должно быть стеклянных игрушек, гирлянды лучше использовать на батарейках, а интересующие ребенка украшения не стоит высоко вешать, чтобы малыш не упал, пытаясь их достать.





В детскую комнату можно поставить искусственную небольшую елку или сделать букет из веток. А если не хотите ставить елку, то есть еще идея, как украсить стену на Новый год. На ней можно выложить форму ели из дождика и гирлянды. На стене так же празднично будут смотреться новогодние аппликации, тематические временные наклейки. А на игрушки или полки можно накинуть дождик или мишуру.

Как еще можно украсить комнату к Новому году своими руками? Используйте потолочную зону. Там хорошо вписывается бумажный декор в виде гирлянды из флажков, снежинок или колечек. Можно использовать нитки и вату для создания имитации снега.

Не оставляйте окна без внимания

Подумайте, как украсить окна к Новому году, вместе с вашим ребенком. Тут нет предела творчеству.





Самый простой вариант - гирлянды с огнями. Можно сделать стильный новогодний декор и своими руками, подвесив, например, помпоны из вязальных ниток и бантики. Из бумаги и гирлянд на батарейках можно смастерить даже светильники в форме рождественских звезд - смотрится эффектно.

А заменить традиционные снежинки из бумаги на окнах может зубная паста с водой. Распечатайте из интернета понравившиеся трафареты для рисования на окнах, вырежьте их и раскрасьте смесью, приложив к стеклу.



