Грибы и ягоды могут содержать опасный цезий-137. Расскажем, как обезопасить себя от некачественных даров природы

Дары леса, собранные даже на чистой территории, могут содержать опасный цезий-137. Как обезопасить себя от таких ягод и грибов,рассказали в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Об этом пишет БЕЛТА.

"В этом году лето нас радует не только солнечной погодой, но и хорошим урожаем лесных грибов, особенно лисичек. Однако дикорастущие грибы не всегда пригодны для употребления в пищу или заготовки на зиму в связи с их радиоактивным загрязнением цезием-137. В соответствии с законодательством Республики Беларусь вся дикорастущая продукция - грибы, ягоды, мясо диких животных, заготавливаемая или реализуемая, подлежит радиационному контролю", - рассказали в центре.

Результаты радиационного контроля, проводимого учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Минской области подтверждают, что дикорастущие грибы, даже собранные на чистой территории, могут быть загрязнены радиоактивным цезием-137 выше допустимого уровня.

Любителям тихой охоты для обеспечения радиационной безопасности любую собранную в лесу продукцию - дикорастущие грибы и ягоды следует проверять на содержание радионуклидов цезия-137.