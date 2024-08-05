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Грибы и ягоды могут содержать опасный цезий-137. Расскажем, как обезопасить себя от некачественных даров природы
Дары леса, собранные даже на чистой территории, могут содержать опасный цезий-137. Как обезопасить себя от таких ягод и грибов,рассказали в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Об этом пишет БЕЛТА.
"В этом году лето нас радует не только солнечной погодой, но и хорошим урожаем лесных грибов, особенно лисичек. Однако дикорастущие грибы не всегда пригодны для употребления в пищу или заготовки на зиму в связи с их радиоактивным загрязнением цезием-137. В соответствии с законодательством Республики Беларусь вся дикорастущая продукция - грибы, ягоды, мясо диких животных, заготавливаемая или реализуемая, подлежит радиационному контролю", - рассказали в центре.
Результаты радиационного контроля, проводимого учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Минской области подтверждают, что дикорастущие грибы, даже собранные на чистой территории, могут быть загрязнены радиоактивным цезием-137 выше допустимого уровня.
Любителям тихой охоты для обеспечения радиационной безопасности любую собранную в лесу продукцию - дикорастущие грибы и ягоды следует проверять на содержание радионуклидов цезия-137.
"Эта услуга оказывается населению бесплатно в любом центре гигиены и эпидемиологии Минской области, а также в государственном учреждении "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья". Не стоит приобретать дикорастущую продукцию на стихийных рынках, вдоль автотрасс, так как такая продукция продается, как правило, без проведения радиационного контроля. Нет никакой гарантии, что она не загрязнена радионуклидами", - подчеркнули в центре.
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