Идеи подарков на Новый год 2026: что выбрать для близких, друзей и коллег

Приближается 2026 год - по китайскому календарю это год Огненной Лошади (или Красной Огненной Лошади), символизирующей энергию, страсть, скорость и яркие перемены. При выборе презентов ориентируйтесь на огненные акценты: красные, оранжевые тона, мотивы движения, путешествий или лошадей.

Подарки из этого списка не только порадуют получателя, но и привлекут удачу по восточным традициям.

Подарки для второй половинки

В год Огненной Лошади подчеркните страсть и динамику отношений. Выбирайте вещи, которые добавят романтики или совместных приключений.

Для мужа или парня:

стильные смарт-часы или фитнес-браслет для активного образа жизни;

набор для барбекю или аксессуары для путешествий (термос, рюкзак);

персонализированное кожаное портмоне с гравировкой;

сертификат на экстрим: прыжок с парашютом или картинг;

качественный парфюм с теплыми, пряными нотами;

билеты на концерт или спортивное событие вдвоем.

Для жены или девушки:

ювелирное украшение с красным камнем (рубин, гранат);

уютный кашемировый шарф или плед в огненных тонах;

набор премиум-косметики или спа-сертификат;

фотокнига с вашими совместными моментами;

мастер-класс по танцам или кулинарии для двоих;

элегантная сумка или аксессуары в красном цвете.

Идеи для детей и подростков

Дети ждут волшебства, а подростки - чего-то модного и полезного. Учитывайте возраст и хобби, добавляя яркие, энергичные элементы в духе Лошади.

Универсальные для малышей и младших школьников:

развивающие конструкторы;

интерактивные игрушки: роботы, говорящие куклы;

сладкие наборы с шоколадными фигурками лошадей или новогодними мотивами;

спортивный инвентарь: самокат, ролики или мячи;

книги со сказками или раскраски с тематикой приключений;

мягкие игрушки в виде лошадки в красном.

Для мальчиков:

машинки на радиоуправлении;

наборы для экспериментов (химия, физика);

спортивная форма или аксессуары для любимого вида спорта.

Для девочек:

наборы для творчества: бисер, рисование по номерам;

куклы или аксессуары для них;

яркая бижутерия или косметика для детей.

Для подростков:

беспроводные наушники или портативная колонка;

смарт-часы или гаджеты для фото/видео;

подписка на стриминговый сервис или онлайн-игру;

стильная одежда или кроссовки в трендовых цветах;

билеты на квест или концерт любимого артиста;

персонализированный чехол для телефона с фото.

Что выбрать родителям и старшему поколению

Для мамы, папы, бабушки и дедушки важны тепло, забота и практичность. Выбирайте уютные и полезные вещи.

Для мамы:

набор ее любимой косметики или кремов для ухода;

теплый плед или халат;

книга любимого автора или электронная читалка;

набор для хобби: вязание, садоводство;

фотоальбом с семейными снимками;

аромалампа с эфирными маслами или соляная лампа.

Для папы:

инструменты для дома или гаража;

рыболовные принадлежности или набор для пикника;

хороший чай/кофе в подарочной упаковке;

термокружка или портативный гриль;

аксессуары для авто;

книга по истории или хобби.

Для бабушки и дедушки:

ортопедическая подушка или массажер;

уютный свитер или шарф;

сладкая корзина с конфетами и чаем;

семейный портрет в рамке;

настольные игры или пазлы;

теплый плед с персонализацией.

Для других родственников и друзей подойдут универсальные варианты: тематические сувениры с лошадкой, боксы с приятной мелочью, совместные впечатления или персонализированные кружки.

Подарки коллегам и недорогие варианты

На работе - нейтральные, полезные презенты. Если бюджет ограничен, ориентируйтесь на оригинальность и творчество.

Для коллег:

термокружка или стильный блокнот;

набор елочных игрушек или календарик на год;

коробка качественных конфет или чая;

растение в горшке;

мотивационный планер или хорошая ручка.

Недорогие и оригинальные идеи:

handmade свечи или мыло в новогодней упаковке;

печенье или пряники, испеченные своими руками;

персонализированная открытка с пожеланиями;

кружка с забавной надписью;

небольшой календарь с фото или цитатами;

сладкий набор: шоколадки, мармелад в тематической коробке;

аксессуары: брелок, закладка для книги.

Чего лучше избегать

Многие из нас верят в приметы и суеверия, которые помогают не навлечь неприятностей в наступающем году. В год Огненной Лошади, полной энергии и перемен, особенно важно дарить только позитивные эмоции.

Если придерживаться примет, не стоит дарить:

острые предметы (ножи, ножницы) - к ссорам;

часы - к разлуке;

пустые кошельки или сумки - к безденежью (положите монетку);

тапочки - к болезням или уходу из жизни;

зеркала - к раздорам;

носовые платки - к слезам.

Главное - выбирайте подарок с душой, учитывая вкусы получателя. Пусть год Огненной Лошади принесет всем энергию, успех и радость!